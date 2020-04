Rivista di Storia e Letteratura Religiosa, 2020:

"Parola interiore e spiritualità", S. Smadja, A. Isabella Squarzina, dir.

Olschki, 2020.

EAN13 : 00356573.

Le numéro 3/2019 de la Rivista di Storia e Letteratura Religiosa, dirigé par Stéphanie Smadja et Anna Isabella Squarzina, réunit les contributions du colloque Parola interiore e spiritualità organisé à l’Università LUMSA à Rome les 18 et 19 octobre 2018 dans une double perspective: il relève de l’Axe “Monologue et spiritualité” du programme de recherche Monologuer (CERILAC Paris Diderot-Paris 7) 3 et prolonge une réflexion menée à la LUMSA sur la méditation lors de deux projets de recherche internationaux.

"Interroger le rapport entre parole intérieure et spiritualité relève-t-il de la gageure, ou est-ce au contraire remonter à un lien évident, du moins pour qui travaille sur la spiritualité, religieuse ou laïque? La conjonction et correspond-elle ici à un mouvement descriptif, de constatation, ou bien renvoie-t-elle à une pétition de principe? Ou encore, faut-il voir là une opposition, évoquant ce bruissement intime que la prière tente souvent de réduire au silence? Chaque texte, chaque époque, chaque auteur a sa réponse.

Car c’est à partir de textes, spirituels et/ou littéraires, que des chercheurs ont élaboré des pistes de réflexion dans ce volume, pour pouvoir atteindre et toucher ce qui est doublement immatériel: la parole intérieure et le cheminement spirituel.

Ce sont des mots, souvent écrits, qui résonnent ici, offrant d’un côté à la lecture ce qui par définition ne se dit pas nécessairement à voix haute, et donnant à voir, de l’autre, les croyances les plus intimes. Entre la spiritualité des écrivains et l’écriture des spirituels, la parole intérieure, phénomène universel de l’humain, jette-t-elle des ponts que l’on peut parcourir sans crainte?

Selon Carlo Ossola le parcours qui «lungo i decenni del primo Novecento, aveva liberato la “mistica” dalla subordinazione alla teologia e dai sensi (sino alle letture psicoanalitiche dell’“isteria” della “posseduta” dal divino) per consegnarla al linguaggio, alla letteratura» a déjà trouvé un point d’aboutissement il y a plus de cinquante ans. Si la spiritualité est un terrain propice à l’éclosion de la parole intérieure, la parole intérieure, quant à elle, est la bouteille à la mer de la vie de l’esprit.

À l’époque charnière que l’argumentaire de notre colloque met en évidence, celle de Victor Egger, c’est la réflexion sur la parole intérieure qui, s’érigeant contre le matérialisme, évoque l’âme”.