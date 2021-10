Le dossier consacré à « Voltaire dans le monde germanique » renouvelle la connaissance de la réception et de la circulation des idées et des œuvres de Voltaire dans l’aire germanique. Il ouvre de nouvelles perspectives et témoigne de la fécondité de cette enquête éditoriale, littéraire, philosophique et religieuse : derrière la question du « transfert culturel », ce sont des enjeux essentiels que ces échanges conduisent à penser. Ce numéro 20, tout en faisant le bilan des 20 années écoulées, rend compte de l’actualité de la recherche voltairienne par des recherches portant sur l’édition et la contrefaçon de certains de ses textes ou sur son œuvre historique, des comptes rendus d’ouvrages récemment publiés autour de l’œuvre du philosophe, la publication d’inédits, la présentation de leurs travaux par de jeunes chercheurs ou encore la transmission de leur expérience par des voltairistes chevronnés, et un bilan des nouvelles recherches suscitées par l’inscription des « contes philosophiques » au programme de l’agrégation de Lettres 2020.



Sommaire



ACTUALITÉS

Christiane Mervaud

Les vingt ans de la Revue Voltaire

Nicholas Cronk

Vers l’achèvement de l’édition imprimée des Œuvres complètes de Voltaire

Linda Gil

Voltaire à l’agrégation

IN MEMORIAM

VOLTAIRE DANS LE MONDE GERMANIQUE

Guillaume Métayer et Ludolf Pelizaeus

Introduction

Linda Gil

Les libraires face à la diffusion des Œuvres complètes posthumes de Voltaire en Allemagne : ruses commerciales, fake news et piratage à la veille de la Révolution française. Le cas de Jean Guillaume Virchaux, libraire à Hambourg

Antony McKenna et Gianluca Mori

La Lettre sur Locke de Voltaire à la cour princière de Rheinsberg

Edward Langille

L’Avis de l’éditeur de la Réponse aux vers précédents (c’est-à-dire les Vers au roi de Prusse) est-il de Voltaire ?

Hendrikje Carius

Numérisation des ressources voltairiennes dans les pays germanophones. État des lieux et perspectives de recherche

Gerhardt Stenger

L’« honnête vérité allemande » : la première biographie de Voltaire par Johann Christoph von Zabuesnig

Wolfgang Adam

La relation de Lessing à Voltaire dans la perspective du gallotropisme

Jean Mondot

Voltaire en Allemagne et la naissance d’un nouveau gallotropisme

François Thomas

La référence à Voltaire dans la réflexion sur la traduction en Allemagne au XVIIIe siècle : Voltaire – Wieland, Herder – et Shakespeare

Guillaume Métayer

Un Voltaire Sécession dans l’ombre de Goethe : Josef Popper-Lynkeus

Ludolf Pelizaeus

De Voltaire à Paisiello : de Candide au Roi Théodore. Transferts culturels entre la France, l’Italie et l’espace germanophone

Frank Stückemann

Presse des Lumières en Westphalie. Anti-Kandide et « Apologie pour le Dr Martin » : la critique de Voltaire par Justus Möser

VARIA

Guido Beduschi

Historians and politicians in an unpublished manuscript of Voltaire

Daniel Droixhe

La contrefaçon liégeoise de Tancrède (1761). De la typographie au texte

INÉDITS

Nicholas Cronk

La correspondance de Voltaire : lettres et billets inédits adressés à Marc Duval et à d’autres correspondants

Gillian Pink

Un exemplaire corrigé du tome 8 des Questions sur l’Encyclopédie

COMPTES RENDUS

LES CHERCHEURS PAR EUX-MÊMES

Sarra Abrougui

Les Religions de l’Antiquité classique dans l’œuvre de Voltaire : réception et instrumentalisation

Debora Sicco

Voltaire: la política come azione

ENTRETIEN

Claude Lauriol

Cinquante ans de recherche autour de Voltaire