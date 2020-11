Référence bibliographique : Revue Silène, Université Paris Nanterre. Centre de recherches en littérature et poétique comparées (EA 3931), 2020. EAN13 : 21052816.

Poétique des marges dans l'espace littéraire et culturel franco-brésilien

Poética das margens no espaço literário e cultural franco-brasileiro

- Auteur(e)s : Camille Dumoulié et Eliane Robert Moraes (dir.)

- Coordination éditoriale : Julie Brugier et Thiago Mattos

- Date de publication : 12-08-2020

- Publication : Revue Silène. Centre de recherches en littérature et poétique comparées de l'Université Paris Nanterre

- Adresse originale (URL) : http://www.revue-silene.comf/index.php?sp=comm&comm_id=228

- ISSN : 2105-2816

Présentation

Les textes de cette publication constituent l’aboutissement et la synthèse d’une recherche collective, menée durant trois années, de 2015 à 2017, par des doctorant(e)s françai(se)s et brésilien(ne)s, pour l’essentiel, dans le cadre d’un projet «Paris Lumières» associant les universités de Paris Nanterre, Paris 8 Vincennes-Saint Denis et l’Université de São Paulo (USP - Brésil). Coordonné par les professeurs Eliane Robert Moraes (USP) et Camille Dumoulié (Paris Nanterre), il s’inscrit dans une longue série d’échanges et d’événements organisés entre ces deux dernières universités sous l’égide du Centre de recherches en Littérature et Poétique comparées (EA 3931) d’une part, et du Programme de Post-doctorat en Littérature brésilienne de l’USP (Programa de Pós-Graduação em Literatura Brasileira) d’autre part. Mais il a pu être réalisé grâce à l’implication d’autres équipes de recherches comme le centre «Littérature, histoires, esthétique» de Paris 8 (EA 7322) et l’équipe «Études romanes» de Paris Nanterre (EA 369). Chaque année, des colloques ont été organisés à la fois à l’USP et dans les deux universités françaises concernées. Ce qui porte à six le nombre de rencontres internationales au cours desquelles la problématique générale a été abordée sous ses aspects les plus divers. Elle fut même élargie à d’autre zones géographiques telles l’Amérique latine, l’Afrique ou le Timor oriental, y compris à d’autre universités comme l’Université del Valle, de Cali (Colombie). Chaque événement ait été encadré, outre les deux coordinateurs, par un groupe de professeurs parmi lesquels Gérard Dessons (Paris 8), Jean-Claude Laborie (Paris Nanterre), Juan Moreno (Université del Valle de Cali) et, pour ce qui concerne le Brésil, Álvaro Faleiros (USP), Laura Hosiasson (USP), Fernando Paixão (USP), Yudith Rosenbaum (USP), Simone Rufinoni (USP), Jorge Wolff (UFSC). Néanmoins, le déroulement du projet, du point de vue intellectuel comme de son organisation matérielle, a été laissé à l’initiative des doctorant(e)s, de même que la réalisation de cette publication finale, qui a été efficacement coordonnée par Julie Brugier et Thiago Mattos.

Le choix du thème général se justifiait par l’importance des relations littéraires et culturelles entre la France et le Brésil au cours des siècles ainsi que par ses diverses transformations. D’une relation d’influence, on est passé, au XXIe siècle, à des rapports plus complexes. Ce vaste champ culturel a pourtant été relativement peu étudié dans une perspective comparatiste, surtout concernant l’époque contemporaine. Pour réaliser cette étude, la question de la poétique des marges et celle de l’évolution de ce concept ont semblé pouvoir constituer une problématique à la fois originale et centrale. Tel est d’ailleurs ce qu’attestait l’axe de recherche même des thèses des doctorant(e)s engagé(e)s dans ce projet, qui trouvaient ainsi, malgré la spécificité de leur recherche personnelle, une occasion pour confronter leurs idées et leurs expériences, de manière à approfondir et élargir à la fois leur réflexion propre. Mais ces rencontres permirent aussi d’envisager de manière critique les enjeux idéologiques, sociaux, politiques ou esthétiques des notions de marge et de marginalité, en particulier à la faveur d’une historicisation de ces concepts et avec un souci de rigueur épistémologique. L’ensemble des textes ici présentésn’est donc pas seulement le reflet des diverses approches particulières d’une même problématique, mais la collaboration à une réflexion générale afin de procéder à un «état des lieux» sur ces questions majeures pour la modernité et la postmodernité, ainsi que de porter un regard critique susceptible d’en renouveler l’approche.

De cette intention témoignent et le plan de la publication et la volonté,sensible dans chaque article, de fonder les analyses littéraires, esthétiques, culturelles ou historiques sur des bases théoriques communes élaborées par l’ensemble des participant(e)s à la faveur des diverses rencontres, et par la confrontation entre des conceptions ou références critiques différentes suivant le contexte culturel et national dans lequel s’inscrivait chaque recherche.

Avant même la présente édition et indépendamment des textes qui la constituent, certains articles sont parus dans diverses revues, par exemple dans Poligramas. Revista de la Escuela de Esudios Literarios, de la «Faculdad de Humanidades» de l’Université de Cali, en Colombie (n° 42/Junio 2016/1SSN0120-4130), et ce, sous l’égide de Juan Sebastián Rojas Miranda. D’autre part,les participant(e)s ont créé un blog consacré à cette recherche, comportant divers textes et propositions théoriques permettant d’alimenter la réflexion collective tout au long de ces trois années (https://poeticadasmargens.wordpress.com/).

Une dernière remarque s’impose: les délais de publication après la fin du projet effectif peuvent sembler considérables. Mais ils s’expliquent par le fait que, suivant l’esprit qui présidait à tout le projet, lequel devait aboutir à une publication bilingue, le travail éditorial et la traduction des textes, en français pour les uns, en portugais pour les autres, furent réalisés par les doctorant(e)s mêmes. Chacune, chacun y a contribué selon ses compétences linguistiques et ses connaissances des normes éditoriales propres à chaque pays. Un tel travail en commun était indispensable dans le cadre de la formation de nouveaux docteurs, surtout lorsque leur thèse avait un caractère comparatiste. Il devait aboutir à une publication d’excellence qui respecte à tous points de vue les critères universitaires et scientifiques. Cela impliqua de nombreux échanges et des collaborations répétées. Chaque doctorant(e) a fait preuve d’une remarquable bonne volonté et d’un vrai souci d’exigence universitaire.

Camille Dumoulié, Eliane Robert Moraes

SOMMAIRE

I) Rituels du corps:

- Juliana Schmitt (Université Fédérale de Juiz de Fora): «L’orgie des lutins». Une danse macabre à la brésilienne

- Larissa Costa da Mata (Université de São Paulo): Mécanisme de l’émotion amoureuse. Le genre, la littérature et ses doubles

II) Littératures mineures:

- Leonardo Alexander do Carmo Silva (Université Sorbonne Nouvelle (CREPAL)/Université de São Paulo): La Pornographie psychédélique de Charles Duits: un auteur et un genre marginaux

- Daniel Batista Lima Borges (Université Paris Nanterre): La production écrite de la littérature orale au Timor-Oriental et la minorisation de la langue portugaise

- Pénélope Patrix (Université de Lisbonne): Le Cancioneiro do Bairro-Alto (1864), une poétique des dessous. La fabrique d’un chansonnier érotique dans la littérature portugaise moderne

- Juan Sebastian Rojas (Université de Cali): L’Énigme de Qaf d’Alberto Mussa: réactivation du canon à partir de la paralittérature

III) Marges sociales:

- Luisa Destri (Université de São Paulo): «Prometeo di periferia»: une histoire de marges dans la poésie de Murilo Mendes

- Pierre Boizette (Université Paris Nanterre): Recentrer la marge: poétique de l’indiscipline chez Valentin-Yves Mudimbe

- Renato Martins (Université de São Paulo): Pour une poétique de la différence dans Visão do Paraíso de Sérgio Buarque de Holanda

- Marie-Agathe Tilliette (Université Paris Nanterre): Repenser la marginalité à l'aide du concept de «désaffiliation» de Robert Castel: l'exemple de Notre-Dame de Paris

- Julie Brugier (Université Paris Nanterre): Lectures de la marge sociale en littérature: violence et marginalité dans La Belle Créole de Maryse Condé

IV) Pratiques de l’écriture:

- Thiago Mattos (Université de São Paulo): Traduire la marge et à la marge: deux réécritures de Mon cœur mis à nu de Charles Baudelaire

- Christian Galdón (Université Paris 8): «A terceira margem do rio» de João Guimarães Rosa: le tiers espace de la signifiance

- Raísa França Bastos (Université Paris Nanterre): La marge à l’épreuve du transfert dans les textes du cycle carolingien

- Aline Novais Almeida (Université de São Paulo): Marginalia, poésie et danse