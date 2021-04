Revue Savoir/Agir, n° 55

éditions du Croquant

PRÉSENTATION

Est-ce ainsi que les hommes vivent ? Aragon ne songeait pas à s’interroger sur la nature d’un monde ou d’un régime politique qui abime les espérances tout autant que les conditions concrètes de vie. Pourtant la question semble s’imposer aujourd’hui. La situation actuelle – faite de fortes tensions sociales, lois d’exception, usage d’une force démesurée contre des manifestants ou de simples citoyens, multiples atteintes aux libertés publiques, décisions sans délibération et négociation, maltraitance de migrants, réfugiés, exilés, adultes comme enfants – mobilise très largement avec des représentations contradictoires qui témoignent à la fois d’une incertitude généralisée sur ce qui est en train de se passer et d’une transformation en cours de la délimitation de ce qui est acceptable ou non en démocratie. Autoritarisme libéral, démocratie autoritaire ou démocratie illibérale ?

SOMMAIRE

Dossier, coordonné par Laurent Bonelli et Annie Collovald : "Ordre policier, ordre politique : quelle démocratie espérer ?"

Annie Collovald – La loi ou l’ordre ? Considérations sur la question policière

Laurent Bonelli – Réflexions sur le problème raciste

Abdellali Hajjat – Violence policière, violence d’État

Catherine Colliot-Thélène – Répression administrative et répression pénale : l’émergence d’un continuum répressif

Julie Alix – Empêcher, dépolitiser, punir : le triptyque de la répression politique

Vanessa Codaccioni – L’art du désordre toléré. La police des manifestations en Allemagne fédérale

Fabien Jobard – Ordre institutionnel, désordres des trajectoires

Laurence Proteau – Des jeunes qui « ont la vocation »

Propriétés sociales, dispositions et recrutement des candidats au concours de gardien de la paix de la Police nationale. – Frédéric Gautier

Réformes de la police et décroissance policière : promesses et limites de l’expérience espagnole – Sergio Garcia García, Débora Ávila Cantos

Paroles

« Bah, c’est normal, je vais devenir maman, donc il faut que je change quoi » – Clémentine Petitjean

Idées

Domination et résistance. À propos de James C. Scott, La Domination et les arts de la résistance. Fragments du discours subalterne – Gérard Mauger

Varia

Perversion narcissique et violence morale en temps de confinement. Note de recherche. – Marc Joly

Chroniques du monde

Racisme et antisémitisme en Allemagne. La RDA au banc des accusés – Sonia Combe