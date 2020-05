Revue Nerval, n°4, 2020,

Classiques Garnier, 2020.

EAN13 : 9782406105152.

SOMMAIRE

Jean-Nicolas Illouz et Henri Scepi

Éditorial

Résonances. Autour de l’Orient nervalien

Introduction, par Sarga Moussa

Henri Bonnet

Les Arméniens dans le Voyage en Orient de Nerval

Ridha Boulaâbi

Les langues orientales dans le Voyage en Orient, entre confusion et felix culpa

Annick Gendre

D’un cheminement poïétique : l’île de Roddah

Kan Nozaki

Nerval et les paradoxes sur les pyramides

Michael Bernsen

Un nouvel Orphée en Orient. Nerval ou la mise en question d’un mythe fondateur européen

Sarga Moussa

Présence de Nerval dans le Voyage en Égypte de Gautier

Jessica Desclaux

Nerval, Barrès : d’un Orient l’autre

Daniel Lançon

La Rose de Choubrah, l’expérience nervalienne selon Gabriel Bounoure, Le Caire (1956-1959)

Rencontres

François Cornilliat

« Du sein des ténèbres muettes » (ou « séparer les combattants »)

Claude Mouchard

Lafcadio Hearn, « Note on some French Romantics » (Life and literature, 1919)

Michiko Asahina

Hommage à Yasuo Irisawa : vibrato

Varia

Gérard de Nerval, « Poètes décriés », La Tribune romantique, 29 avril 1830 (p. 214-236), Texte présenté, établi et annoté par Emmanuel Buron

Emmanuel Buron

« Pensée de poésie » : les « formes de style » du XVIe siècle et la poétique des odelettes de Nerval

Dominique Kuntz

De l’automatisme des impressions à une contre-épreuve poétique : les discours de l’imagination chez Nerval

Jean-Didier Wagneur

Scènes de la (verte) Bohême

Piero Latino

La rose initiatique : de la rose de Dante et des Fidèles d’Amour à la rose de Nerval

Pierre Fleury

Le « doux Franz » et le « doux Gérard » : pour une comparaison entre Schubert et Nerval

Antoine Piantoni

Nerval solo : présence nervalienne dans l’œuvre d’André Hardellet

Caroline Narracci

La déesse sous le voile : de l’Isis de Nerval à l’Isis de Bonnefoy

Henri Bonnet

« Othys » : Sylvie dans la lumière des saisons

Comptes rendus et reflexions critiques

Filip Kekus, Nerval fantaisiste, Paris, Classiques Garnier, « série Nerval », 2019, 837 p. (Jean-Nicolas Illouz)

