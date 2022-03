SOMMAIRE

Jean-Nicolas Illouz et Henri Scepi

Éditorial



Nerval dramaturge

(Dossier dirigé par Hélène Laplace-Claverie et Sylvain Ledda)



Hélène Laplace-Claverie et Sylvain Ledda

Introduction



Caroline Legrand

De l’Académie au Nouveau Genre : itinéraire d’un « vagabondage » comique /

From L’Académie to Le Nouveau genre : Itinerary of a comical « vagrancy »



Florence Fix

Le mélange des genres dans Han d’Islande : Mélodrame, drame social et tragédie de la vengeance /

The mix of genres in Han d’Islande: Melodrama, social drama and revenge play



Gabrielle Bornancin

La fabrication de l’espace scénique dans Les Monténégrins : transferts génériques et poétisation /

Creating scenic space in Les Monténégrins: generical transfers and poetization



Sophie Mentzel

Le pouvoir et son double : dramaturgie du désenchantement politique dans le théâtre de Nerval /

Power and its double: Dramaturgy of political disenchantment in the theater of Nerval



Olivier Bara

Du théâtre en République : Nerval, Bocage et Une nuit blanche /

About theater in the republic: Nerval, Bocage and Une nuit blanche



Guillaume Cousin

Nerval et la « réaction » au théâtre après 1843 : un long ensevelissement des morts /

Nerval and the dramatic « reaction » after 1843: a long burial of the deads



Varia



Akio Wada

Proust et la critique nervalienne /

Proust and the nervalian criticism



Simone Dubrovic (Traduction par Chetro De Carolis)

Nerval, Leopardi : une rencontre stellaire /

Nerval, Leopardi: a stellar encounter



Marine Le Bail

Livres de fous pour fous de livres : de la Bibliographie des fous de Charles Nodier aux Illuminés de Gérard de Nerval /

Books of Madmen for Madmen of books: from the Bibliographie des fous by Charles Nodier to the Illuminés by Gérard de Nerval



Bruno Penteado

Devenir-Nerval : une esthétique de la désubjectivation /

Becoming-Nerval: An Aesthetics of Desubjectivation



Pierre Fleury

Nerval entre chanson folklorique et chanson de chansonnier /

Nerval and the different traditions of popular songs



Iseult Andreani

Trois appropriations de Wagner : Nerval, Gautier, Baudelaire /

Three appropriations of Wagner: Nerval, Gautier, Baudelaire



Jean-Nicolas Illouz

Un « logogriphe » romantique : Pandora de Nerval /

A romantic « logogryph »: Pandora by Nerval



Notes d’érudition et d’intuition critique



Takeshi Matsumura

Et d’où Nerval tire-t-il tout cela ? – sur deux chansons qu’il a empruntées à Dumas /

And where does Nerval get it all from? – about two songs he borrowed from Dumas



Takeshi Matsumura

« La France a ri longtemps de mon indifférence » – sur un passage d’Une répétition /

“France laughed for a long time at my indifference – on a passage of Une répétition”



Takeshi Matsumura

Peut-être valait-il mieux n’y plus penser ? – noir, vert et bleu /

Perhaps it was better not to think about it anymore? – black, green and blue



Takeshi Matsumura

En herborisant dans la forêt des variantes /

While herborizing in the forest of variants



Takeshi Matsumura

Que lisait-on dans le vestibule de l’enfer ? /

What were they reading in the hall of hell?



Takeshi Matsumura

Personne n’a été plus houspillé que lui – sur Jean-Pons-Guillaume Viennet /

No one has been more criticized than him – on Jean-Pons-Guillaume Viennet



Takeshi Matsumura

Si l’on faisait un peu de musique à petit bruit ?/

Are we not going to play some quiet music?



Takeshi Matsumura

Absurdes quiproquos philologiques ? – sur deux mots régionaux dans Pandora /

Absurd philological misunderstanding? – on two regional words in Pandora



Takeshi Matsumura

Trois élucubrations de plaisantin sur Promenades et souvenirs /

Three joker’s ramblings on Promenades et souvenirs



Takeshi Matsumura

En fixant les yeux sur Les Papillons /

Staring at The Butterflies



Takeshi Matsumura

C’est là une belle histoire de chiens ! – quelques remarques sur le Voyage en Orient /

This is a nice dogs scene! – Some remarks on Voyage to the Orient



Takeshi Matsumura

Mots régionaux dans Le Marquis de Fayolle /

Regional words in Le Marquis de Fayolle



Comptes rendus et réflexions critiques

Gabrielle Bornancin

Compte rendu du livre de Gabrielle Chamarat, Lucidité de Nerval, Paris, Classiques Garnier, 2019, 307 p.



Gabrielle Bornancin

Compte rendu du Martin Mees, Nerval ou la pensée du poétique, Essai de philosophie à l’œuvre, Paris, Classiques Garnier, 2021, 461 p.



Année bibliographique



Résumés des contributions