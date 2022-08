Ce numéro 04 de la revue Méditations Littéraires se propose de sonder les champs du désir : Désir(s) dans la littérature et les œuvres d’art (peinture, sculpture, cinéma …) ; désir(s) dans les écrits philosophiques ; visages de la concupiscence dans les mythes ; représentations du désir dans les textes sacrés ; psychanalyse et logiques du désir ; sociétés, corps et désir(s)…

Le numéro est inauguré par une analyse de l’expérience du désir chez les personnages de Jean Giono où Saadia Dahbi, auteure du premier article, tâche de montrer que la sensation et le sentiment de ceux-ci sont à la fois les a priori pour l’émergence de l’utopie esthétique gionienne et, en même temps, ils sont les causes de l’échec de cette utopie. Marine Deregnoncourt analyse les mises en scène de Patrice Chéreau de Phèdre de Jean Racine et d’Ivo van Hove de Tartuffe ou l’Hypocrite de Molière, qui scénographient corporellement le désir cherchant à présenter au public deux couples d’« amants maudits » en proie à leurs désirs, qu’ils soient sexuels et / ou mortifères. Deborah Duvignaud, quant à elle, cherche le désir dans les œuvres d'Annie Le Brun. L'objet de son article est de montrer que cette poétesse et essayiste, en élaborant sa pensée du désir et en prônant la récupération des forces psychiques par le lâcher-prise, s'appuie sur une « tradition érotique » qui fait du désir, d'une part, l'enjeu majeur déterminant de toute poétique, et d'autre part, dans la grande puissance éthique et politique de refus et de transformation capable de bousculer l'ordre établi. À partir d’une analyse nietzschéenne et foucaldienne, la contribution d’Aristide Owono Essono consiste essentiellement à proposer des techniques de réappropriation (ou de réinvention) de soi permettant l’affranchissement du sujet de l’esclavage du désir, avec la nécessité d’initier une véritable esthétique de l’existence à travers le recours à des concepts tels que « la volonté de puissance » et le « souci de soi » (epimeleïa heautou). Marc-Antoine Fournelle procède à une lecture croisée des travaux dans lesquels a été abordé le « désir de la ruine » afin d’en produire les éléments d’une synthèse décloisonnée qui puisse servir de prolégomènes à la réflexion future. Inès Hamed interroge la question du désir dans “Vie secrète” de Pascal Quignard. Elle a choisi d’étudier l’inscription de la thématique du désir comme générateur d’un souvenir amoureux troublant et dépossédant, ensuite de développer l’extension de cette thématique conçue par l’auteur comme principe d’écriture et forme de réception érotique et concupiscente. De son côté, Fida Hammoud se propose d’étudier l’aphrodisie du personnage principal du roman “Dans le jardin de l’ogre” de Leila Slimani nommé Adèle. L’auteure de cet article nous explique comment la nymphomanie de l’héroïne s’érige comme une prison immuable qui la pousse vers son auto-anéantissement. Richmond Alain Konan mène une lecture genrée de “Bled”, roman de Tierno Monemembo, qui permet d’investiguer la confrontation des désirs masculins et féminins dans un monde musulman où la conscience de genre s’affirme davantage. Du roman au théâtre, Jalal Ourya nous propose une lecture d’une pièce théâtrale, “Les Bonnes”, de Jean Genet pour y analyser le désir et la violence. À la lecture de “The Golden Notebook” de Doris Lessing et de “Apocalypse baby” de Virginie Despentes, l’article de Heta Rundgren s'intéresse à la façon dont ces deux classiques féministes très différents montrent l'importance et le pouvoir des relations entre femmes pour créer des sujets désirants capables de (sortir) de ce schéma. La recherche menée par Moulay Youssef Soussou porte sur le problème du désir dans l’écriture à travers le programme stylistique de Flaubert qui avoue son manque de vocation tout en suivant le projet de la quête d’un style parfait et d’une prose poétique inédite. Fatema-Ezzahra Taznout prend pour corpus un texte inclassable du IIe siècle, “L'Ane d'or ou les métamorphoses” d’Apulée. L’auteure de l’article retrace la métamorphose du personnage Psyché qui est l'aboutissement d'un processus où le désir s'avère être la clé non seulement de l'action, mais aussi de l'affirmation de soi. La contribution de Chandniée Chandranandinee Tushar-Iyengar clôt ce quatrième numéro en s’interrogeant sur la nature expérientielle du désir féminin qui, dans l’optique racinienne, s’épanouit et grandit somptueusement sans que ses visées amoureuses s’inscrivent dans la réalisation réciproque du sexuel physique désiré.

Sommaire

PRÉFACE

Saadia DAHBI (Maroc)

Le désir chez Jean Giono : De la mélancolie à la contemplation esthétique du monde

Marine DEREGNONCOURT (France)

De la mise en scène de P.Chéreau de “Phèdre” de Racine au spectacle de I.Van Hove de “Tartuffe ou l’Hypocrite” de Molière : “le désir chevillé au corps”

Deborah DUVIGNAUD (France)

« Rien au pouvoir, tout au désir », Annie Le Brun

Aristide OWONO ESSONO (France)

Le désir comme fondement de l’inaction et de la soumission. Réflexions autour d’une réappropriation de soi avec Nietzsche et Foucault

Marc-Antoine FOURNELLE (Canada)

Le désir de la ruine comme phénomène érotique et objet théorique

Inès HAMED (Tunisie)

Vie secrète ou la désirée absente dans “Vie secrète” de Pascal Quignard

Fida HAMMOUD (Liban)

L’aphrodisie ou la quête du néant dans le roman de Leila Slimani : “Dans le jardin de l’ogre”

Richmond Alain KONAN (Côte d’Ivoire)

La confrontation des désirs masculins et féminins à l’épreuve du patriarcat et de l’intégrisme religieux dans “Bled” de Tierno Monénembo

Jalal OURYA (Maroc)

Désir et violence dans “Les Bonnes” de Jean Genet

Heta RUNDGREN (France/Finlande)

Vers un désir entr’elles

Moulay Youssef SOUSSOU (Maroc)

Flaubert : le désir et le style

Fatema-Ezzahra TAZNOUT (Maroc)

D'objet à sujet du désir : les métamorphoses de Psyché

Chandniée Chandranandinee TUSHAR-IYENGAR (Inde)

La phénoménologie du désir féminin dans la tragédie racinienne : “Phèdre” et “Bajazet”

—

Rédacteur en chef

Khalil BABA (Enseignant-chercheur HDR, Maroc)

—

Comité scientifique du quatrième numéro

- Nils COUTURIER, Enseignant-chercheur, Université de Genève, Suisse.

- Demba KEBE, Archéologue, chercheur à l'Institut Fondamental d'Afrique Noire (IFAN-Cheikh Anta Diop, Dakar), Sénégal.

- Hind LAHMAMI, Enseignant-chercheur HDR, Université Moulay Ismaïl de Meknès, Maroc.

- François LE GUENNEC, Chercheur, Université du Temps Libre d'Orléans, France.

- Badia MAZBOUDI, Professeur, Université Libanaise, Beyrouth, Liban.

- Géza SZÀSZ, Maître de conférences, Université de Szeged, Hongrie.