Voix laïques (XIe-XIII siècle)

Médiévales, n° 81/2021

La mise en scène par l’écriture de la voix des laïcs (XIIe-XIIIe siècles), est encore trop peu étudiée. C’est à cette voix, à ses discours (sur la foi, l’organisation sociale…), à son efficience sociale, et à ses processus d’élaboration dans des types de sources très divers, des cartulaires aux chartes en passant par le roman ou les chansons de geste, en latin et en langue romane, que ce dossier est consacré.

La voix écrite au Moyen Âge a fait et fait toujours l’objet de nombreux travaux, liés à des domaines et des perspectives très diverses, de la linguistique à l’anthropologie. Et les récentes ou moins récentes études sur les formes et les fonctions de la scripturalisation au Moyen Âge central et les conséquences de la réforme grégorienne ont permis de l’aborder sous de nouvelles perspectives, avec de nouvelles questions. Bien que s’inscrivant dans ce cadre, la mise en scène par l’écriture de la voix des laici, dans la période grégorienne et post-grégorienne (XIIe-XIIIe siècles), est encore trop peu étudiée.

Coordinateur(s) du numéro : Eléonore Andrieux |

Coauteur(s) : Eléonore Andrieux | Pierre Chastang | Roberto Farinelli | Andrea Giorgi |

Auteur(s) : Nicolas Carrier | Pierre Chastang | Hélène Débax | Corinne Denoyelle | Jean-Charles Ducène | Valentine Eugène | Christophe Grellard

Sommaire

Éléonore Andrieu, Pierre Chastang

Une voix laïque au xiie siècle ?

Valentine Eugène

Par le cuer bieu et autres jurons.Comment entendre le blasphème dans le Roman de Renart ?

Christophe Grellard

Vraie foi, fausse loi.Les mutations de la religiosité dans la Chanson de Roland

Corinne Denoyelle

L’agentivité discursive des conseillers du seigneur dans les romans antiques

Éléonore Andrieu, Pierre Chastang

Guillaume/Guilhem d’Orange et de Gellone. Voix, écritures, textes, documents

Hélène Débax

La voix des vassaux (Languedoc, XIe-XIIe siècles)

Jean-Charles Ducène

Les Canariens selon les sources arabes et occidentales médiévales

Roberto Farinelli, Andrea Giorgi

Sources archéologiques et sources documentaires. Bilan et perspectives pour une approche pluridisciplinaire d’un cadastre siennois du xive siècle : la Tavola delle possessioni (1316-1320)

Points de vue

Pierre Chastang

Voix du Moyen Âge : autour de quelques publications récentes

Nicolas Carrier

De l’esclavage au servage : pour une étude des dynamiques de la servitude

Notes de lecture

André-Yves Bourgès, Le Dossier littéraire de saint Goëznou et la controverse sur la datation de la Vita sancti Goeznovei, suivi en annexe de la Vita de saint Ténénan (Alban Gautier) ; Stéphane Coviaux, La Fin du monde viking (Victor Barabino) ; Leonardo Bigolli Pisani vulgo Fibonacci, Liber Abbaci (Marc Moyon) ; Barbara Gelli, Fra principi, mercanti e partegiani. Francesco Aringhieri politico e diplomatico senese del Quattrocento (Didier Boisseuil) ; Denis Hayot, Paris en 1200. Histoire et archéologie d’une capitale fortifiée par Philippe Auguste (Stéphanie Pirez-Huart) ; Tristan Martine et Jessika Nowak (dir.), D’un regnum à l’autre. La Lotharingie, un espace de l’entre-deux ? Vom regnum zum imperium. Lotharingien als Zwischenreich ? (Thibault Montbazet) ; Catherine Verna et Sandrine Victor (dir.), Los carniceros y sus oficios (España-Francia, ss. XIIIe-XVIe ) (Benoît Descamps)

Résumés

Valentine Eugène

Par le cuer bieu et autres jurons. Comment entendre le blasphème dans le Roman de Renart ?

Cet article s’intéresse à la façon d’entendre le blasphème dans le Roman de Renart et, à travers lui, « la voix du grand laïc ». Pour ce faire, nous considérerons aussi bien ses modalités linguistiques, ses propriétés morphologiques et le problème que le choix du discours direct soulève dans la réception effective des textes au Moyen Âge que les enjeux littéraires et sociohistoriques que révèlent ses différents emplois au sein de cette œuvre.





Christophe Grellard

Vraie foi, fausse loi. Les mutations de la religiosité dans la Chanson de Roland

Le but de cet article est d’examiner le statut de la religion dans la Chanson de Roland, et ses évolutions au cours du xiie siècle, en comparant les versions d’Oxford et de Châteauroux. Si dans la version d’Oxford, l’accent est mis sur la religion comme système rituel et sur la protection temporelle accordée par le vrai Dieu, la version de Châteauroux, l’accent est mis sur l’amour de Dieu et le salut individuel. Mais en même temps, on semble assister à un encadrement clérical plus fort. Celui-ci, tout en autorisant une appropriation laïque de la relation à Dieu, s’efforce de la maintenir dans un cadre institutionnel fixé.





Corinne Denoyelle

L’agentivité discursive des conseillers du seigneur dans les romans antiques

La représentation des groupes dans des situations de parole pose des problèmes techniques particuliers aux auteurs. La forme qu’ils donnent aux conversations à plusieurs personnages est révélatrice de leur conception de l’individu dans le groupe ou de la prédisposition du groupe au conflit ou au consensus. En développant le concept d’agentivité discursive, on observe, dans un corpus constitué des trois romans antiques, la place que prennent les grands laïcs dans les représentations littéraires des conseils féodaux. Bien que la majorité des conversations de groupe soient rendues au moyen de voix collectives, beaucoup de personnages manifestent une réelle capacité à prendre la parole par eux-mêmes, à s’opposer, à persuader. Leur présence discursive au sein du groupe privilégie les postures dissensuelles qui permettent de percevoir le goût médiéval pour les débats.





Éléonore Andrieu, Pierre Chastang

Guillaume/Guilhem d’Orange et de Gellone. Voix, écritures, textes, documents

La voix donatrice des laïcs fait l’objet d’un travail d’écriture attentif de la part du scriptorium monastique de Gellone au cours du xiie siècle, et ce travail va de pair avec de multiples remplois de personnages et de situations narratives issus de chansons de geste contemporaines : pourtant, le discours des chansons de geste ne pouvait aucunement correspondre, quoi qu’il en soit des variations de chanson en chanson, à une vision monastique du monde. La voix laïque donatrice façonnée par l’écriture monastique est un des lieux où se concentre le travail d’acculturation des énoncés épiques et de leurs propres conceptions de la voix et de l’identité laïques aristocratiques : c’est dans son contexte de discours que nous avons donc tenté de la replacer.





Hélène Débax

La voix des vassaux (Languedoc, xie-xiie siècles)

Il est très difficile d’entendre une voix par-delà le formulaire et les contraintes de la forme diplomatique des chartes. Une conjonction exceptionnelle de facteurs nous permet cependant d’accéder à cette parole laïque dans des serments féodaux du Languedoc, entre la fin du xie et le milieu du xiie siècle, mis en forme et recopiés par des laïcs dans des cartulaires seigneuriaux.





Jean-Charles Ducène

Les Canariens selon les sources arabes et occidentales médiévales

La comparaison de cinq sources arabes et de trois témoignages occidentaux portant sur la population ancienne des Canaries, antérieurement ou au moment de l’arrivée des Européens, révèle des observations très proches voire identiques à propos du mode de vie des Canariens, mais laisse penser à la perte de la pratique de la navigation après le xiiie siècle. L’origine disparate du peuplement semble confirmée par la plus ancienne source arabe.





Roberto Farinelli, Andrea Giorgi

Sources archéologiques et sources documentaires. Bilan et perspectives pour une approche pluridisciplinaire d’un cadastre siennois du xive siècle : la Tavola delle possessioni (1316-1320)

Ce qu’on appelle communément Tavola delle possessioni est une sorte de cadastre parcellaire, réalisé par la Commune de Sienne entre 1316 et 1320. Suivant une approche archéologique, cet article s’interroge sur les domaines de recherche les plus susceptibles d’être concernés par la Tavola et de contribuer à son exploitation comme source pour l’histoire matérielle. Le rapport le plus immédiat est celui avec l’archéologie de l’habitat. Selon une approche plus générale, la Tavola permet aussi la reconstruction d’une image fiable du peuplement du xive siècle. Une intégration plus poussée entre sources documentaires et matérielles peut être atteinte à travers l’archéologie des paysages, compte tenu de la possibilité offerte par la Tavola de mener une prospection analytique des milieux ruraux habités.