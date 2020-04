Revue européenne de recherches sur la poésie, 2019, n° 5, Varia

sous la direction de Giovanni Dotoli

Classiques Garnier, 2020.

EAN13 : 9782406100652.

214 pages

43,00 €

L’axe central de la Revue européenne de recherches sur la poésie est l’unité de l’Europe sous le signe de la poésie, à toute époque et pour tout espace, dans une harmonie de la République européenne des lettres.

Sommaire…

ESSAIS

Emmanuel Pierrat

Le poète et le procureur. Baudelaire censuré /

The poet and the prosecutor. Baudelaire censored 13

Laura MartínMorales

La Europa clásica y Gabriela Mistral. El Mediterráneo mítico

en tres poemas: ‘Electra en la niebla’, ‘Clitemnestra’ y ‘Casandra’ /

Classical Europe and Gabriela Mistral. The mythical Mediterranean

in three poems: ‘Electra en la niebla’, ‘Clitemnestra’ and ‘Casandra’ 27

Andrew Thomas Small

Dante et Braque chez Saint-John Perse. Les « quatre plans d’évolution » de Saint-John Perse et L’Ordre des oiseaux /

Dante and Braque in Saint-John Perse. Saint-John Perse’s

“four evolutionary domains” and L’Ordre des oiseaux 55

Monique W. Labidoire

Du vivre poétique au vivre quotidien chez Guillevic /

From poetic living to everyday living in Guillevic 79

Christos Nikou

La poétique de la communion ou le rituel poétique

de Mikaël Hautchamp /

The poetics of communion, or Mikaël Hautchamp’s poetic ritual 87

Maria Leo

Les images métaphoriques chez Giovanni Dotoli /

Metaphorical images in Giovanni Dotoli 107

Frédéric-Gaël Theuriau

La poésie médicale dans la médecine narrative /

Medical poetry in narrative medicine 119

Alain Clastres

Poésie, voie de l’infini, voie de la plénitude /

Poetry, the path of the infinite, the path of fulfilment 133

Paul Mathieu

Petit patchwork panoramique et partial de la poésie belge /

A brief, panoramic, and partial patchwork of Belgian poetry 137

Catherine Dumas

Liens et ruptures dans la poésie portugaise du tournant

du xxie siècle / Links and ruptures in Portuguese poetry

at the turn of the twenty-first century 149

COMPTES RENDUS

Lire les résumés…