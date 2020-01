Revue étudiante des expressions lusophones (RÉEL), n° 3, 2020

"Homens e ideias em movimento: circulação de saberes e artefatos culturais (séculos XIX ao XXI)"

Dirs: Paula Candido Zambelli et Nataly Jollant

*

PRÉSENTATION

La Revue étudiante des expressions lusophones est un projet porté par les doctorants du Centre de recherches sur les pays lusophones (CREPAL) de l’université Sorbonne Nouvelle – Paris 3. Elle a été conçue comme un outil de diffusion de la recherche étudiante en France et à l’international. Ses principes éditoriaux reposent sur l’interdisciplinarité et l’ouverture effective aux différents espaces et cultures du monde dit lusophone.

Dans sa quatrième année, la RÉEL propose une réflexion interdisciplinaire au sujet de la circulation d’hommes, d’objets et d’idées du XIXe siècle à nos jours. Les articles réunis ont été soumis par des étudiant de master, des doctorants, des jeunes docteurs et des chercheurs confirmés, représentants de différents disciplines, centres universitaires et pays.

*

Table de Matières (Sumário) :

Éditorial (Editorial)

Présentation (Apresentação)

Paula Candido Zambelli et Nataly Jollant

Dossiê

Homens e ideias em movimento: circulação de saberes e artefatos culturais

(séculos XIX ao XXI)

Deslocamentos transtlânticos do crime: às voltas com os Poemas Ameríndios, mudados para o português por Herberto Helder

Ana Cristina Joaquim

Estive em Lisboa e lembrei de você: subjetividade migrante e a deriva da narração

Caio Bortolotti Batista

Páginas do atlas literário de Miguel Torga: Um caminho de ferro de Minas Gerais a Trás-os-Montes

Talles Luiz de Faria e Sales

Réaménagement identitaire des acteurs de la culture populaire au Brésil à l’aube du XXIe siècle. Le cas des poètes de la littérature de cordel

Solenne Derigond

Os “Quadros historicos da guerra do Paraguay”: editoração, produção e circulação

Álvaro Saluan da Cunha

Notas analíticas sobre a coleção Estante Americana (1939-1940)

Gilvana de Fátima Figueiredo Gomes

Importações de livros franceses no Brasil: apontamentos para uma história da Livraria Francesa de São Paulo

Fabiana Marchetti

Experiências de Blaise Cendrars entre os modernistas brasileiros

Matildes Demétrio dos Santos

O fundo de Mario Carelli nas bibliotecas da Sorbonne Nouvelle

Bruna Nimer Lago

As viagens do Théâtre du Soleil ao Brasil:mulheres em ação na partilha de processos de formação e criação

Érika Bodstein

A repercussão da obra Primavera Silenciosa, de Rachel Carson, na imprensa brasileira (1962-1979)

Bianca Letícia de Almeida

Artigos livres

O retorno do heterônimo a Portugal: o romance-labirinto de José Saramago

Ramsés Albertoni Barbosa

As palavras em nós : a polissemia como percepção da violência em Amor de Clarice vol.2 de Rui Torres

Fábio Waki

A morte da criança nos necrológios dos jornais mineiros dos séculos XIX e XX: memória, imaginário e crença religiosa

Denise Aparecida Sousa Duarte

Entrevista

Impasse civilizacional

Laís Modelli com Paulo Iumatti

Contribuição

Uma questão de escala, não de natureza: a circulação da cultura no século XIX

Márcia Abreu

*

Le comité de lecture :

Maria Cristina Batalha (UERJ), Maria Graciete Besse (Paris Sorbonne), Valéria Cristina Bezerra (UFG), Gonçalo Plácido Cordeiro (Paris Nanterre), Antônio Dimas (USP), Catherine Dumas (Sorbonne Nouvelle), Lúcia Granja (UNESP), Paulo Iumatti (Sorbonne Nouvelle), Isabel Lustosa (FCRB), Ilda Mendes dos Santos (Sorbonne Nouvelle), Jean-Yves Mérian (Rennes 2), Orna Messer Levin (UNICAMP), Marcos Moraes (USP), Cristhiano Motta Aguiar (Mackenzie), Ana Cláudia Munari Domingos (UNISC), Elcio Lucas de Oliveira (UNIMONTES), Ana Maria de Oliveira Galvão (UFMG), Jacqueline Penjon (Sorbonne Nouvelle), Claudia Poncioni (Sorbonne Nouvelle), Michel Riaudel (Paris Sorbonne), Sébastien Rozeaux (Toulouse II Jean Jaurès), Leonardo Tonus (Paris Sorbonne), Maria da Graça dos Santos (Paris Nanterre), Ana Isabel Sardinha-Desvignes (Sorbonne Nouvelle), Ilca Vieira de Oliveira – (UNIMONTES)

*

Comité éditorial:

Jorge Borges

Paula Candido Zambelli

Nataly Jollant

Fernando Petry