Revue d’études proustiennes 2021 – 2, n° 14.

"Le commerce des lettres.

Configurations et enjeux de l’épistolarité dans À la recherche du temps perdu"

sous la direction d'Ilaria Vidotto

Paris, Classiques Garnier, coll. Revue d’études proustiennes, 2021

EAN : 9782406121183 — 290 p. — 39 €

"« Quand je pense à toutes les lettres qu’il va falloir écrire, moi qui n’ai pas de temps pour mon livre ! », aurait déclaré Proust à Céleste Albaret. Gouvernante-vestale admise chaque jour à concélébrer avec son maître le rite de l’ouverture et de la lecture du courrier, Céleste devait être coutumière de ce « contre la lettre » aussi omniprésent dans le discours de l’écrivain que les plaintes au sujet de la maladie. La Correspondance est là pour nous en offrir d’innombrables variantes. Proust s’inquiète des lettres qui arrivent, et auxquelles il faut répondre, des lettres atten- dues qui n’arrivent pas, des lettres qui « s’accumulent autour de [s]on lit [et qu’on] ne peut plus retrouver », des lettres égarées, disparues et réapparues intempestivement au milieu de ses papiers. Trop désordonné pour comptabiliser le flux quotidien des missives envoyées et reçues, l’épistolomane invétéré qu’est Proust paraît toutefois bien conscient des proportions excessives de sa correspondance, ainsi que de ses dangers. La masse écrasante des lettres menace non seulement le présent de l’écrivain, en lui soustrayant des énergies précieuses pour son œuvre en cours, mais hante également la préfiguration de sa postérité littéraire. […]" (Ilaria Vidotto)

Ilaria Vidotto

Introduction/Introduction ............................... 11

Première section

POÉTIQUE ET PRAGMATIQUE DES LETTRES FICTIVES / POETICS AND PRAGMATICS OF FICTIONAL LETTERS

Bérengère Moricheau-Airaud

L’oblique de l’épistolaire dans À la recherche du temps perdu /

Epistolary obliqueness in À la recherche du temps perdu. . . . . . . . . . 31

Ludovico Monaci

L’histoire épistolaire du baron de Charlus dans À la recherche

du temps perdu / The epistolary history of the Baron de Charlus

in À la recherche du temps perdu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Pascal Ifri

Le télégramme de Mme Bontemps en question /

Questioning Mrs. Bontemps’s telegram . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69

Bianca Romaniuc-Boularand

La lettre proustienne. Manipuler sans persuader /

The Proustian letter: Manipulating without persuading . . . . . . . . . . . . 89

Francine Goujon

« Lettre volée », lettre chiffrée. La lettre de Joseph Périgot /

“Purloined letter”, encrypted letter: Joseph Périgot’s letter. . . . . . . . . . . 109

Laurence Miens

« Solutions heureuses ou du moins qui paraissent l’être ».

Lectures de la lettre de Gilberte au héros dans À l’ombre

des jeunes filles en fleurs / “Happy, or at least seemingly happy,

solutions”: Readings of Gilberte’s letter to the Narrator

in À l’ombre des jeunes filles en fleurs . . . . . . . . . . . . . . . ..... 127

Adam Watt

« Lettres de fuite ». Écriture et rupture dans

À la recherche du temps perdu / “Lettres de fuite”:

Writing and rupture in À la recherche du temps perdu . . . . ..... 145

Deuxième section

COMMERCES INTERTEXTUELS /

INTERTEXTUAL EXCHANGES

Anne Simon

« Sévigné n’aurait pas mieux dit ! » Trafics de lettres,

trafics de vies / “Sévigné would not have said it better!”:

Trafficking in letters, trafficking in lives. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 163

Mireille Naturel

Du genre épistolaire au récit poétique /

From epistolary genre to poetic narrative. . . . . . . . . . . . . . . . . ..... 181

Troisième section

DES LETTRES AUX (AVANT-)TEXTES, ET INVERSEMENT /

FROM LETTERS TO (AVANT-)TEXTS AND VICE VERSA

Luc Fraisse

La correspondance de Proust. Comme un bruit de voix

autour de la Recherche / Proust’s correspondence: Like voices surroundingtheRecherche.............................. 201

Geneviève Henrot Sostero

Épistolarité apéritive. La dédicace d’exemplaire /

Appetizing epistolarity: The dedication of copies . . . . . . . . . . . . . . . . 225

Pyra Wise

La correspondance de Proust. Des avant-textes à quatre mains /

Proust’s correspondence: Avant-texts written by four hands . . . . . . . . . 247

Yasué Kato

Don épistolaire des jeunes filles au bord de la mer /

The epistolary gift of young girls by the sea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

Résumés/Abstracts ................................... 283