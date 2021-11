Adresse : Sorbonne Université / Comédie-Française / Bibliothèque nationale de France / Val-de-Grâce / Château de Chantilly

Colloque international "Retours sur Molière"

En janvier 2022, Molière aura 400 ans. Quatre siècles d’une notoriété prodigieuse qui s’est affirmée dès les premiers spectacles donnés à Paris à la fin des années 1650 et qui n’a cessé de s’amplifier au fil du temps, jusqu’à s’étendre à l’échelle planétaire. Quatre siècles aussi au cours desquels les discours sur l’auteur et sur l’oeuvre n’ont cessé de se multiplier.

C’est dans cet entre-deux que ce colloque voudrait situer la question qui l’anime, en considérant que, pour nous, spectateurs et lecteurs de 2022, Molière est à la fois cet auteur construit au fil du temps par les discours critiques et les infléchissements du goût, et ce comédien-poète fermement inscrit dans son époque, chef de troupe habile à mettre au point diverses stratégies esthétiques et économiques pour bâtir sa carrière et faire valoir son oeuvre. Le retour sur Molière, auquel nous convie l’occasion jubilaire, ne prend sens que s’il nous ramène aux origines de la création des comédies et si, dans un même mouvement, il nous fait porter un regard renouvelé sur la manière dont s’est élaborée notre conception de l’oeuvre.

Programme

Jeudi 6 janvier 2022

Sorbonne Université, salle Louis Liard

8 h 45 – Accueil par Claude Bourqui, Georges Forestier, Bénédicte Louvat, Lise Michel et Agathe Sanjuan

9 h – Introduction par Georges Forestier et Bénédicte Louvat

Questions de répertoire : auteurs et troupes dans l’entourage de Molière

Présidence : Benoît Bolduc

9 h 15 – Sandrine Berregard (Université de Strasbourg) : « Molière jouant des tragédies de Tristan : une affaire de circonstances ? »

9 h 35 – Bénédicte Louvat (Sorbonne Université) : « Molière et Scarron »

9 h 55 –Jocelyn Royé : « Molière et le théâtre du Marais : une relation particulière ? Regard de Chevalier sur la polémique de L’École des femmes »

10 h 15 – Discussion

Pause

Présidence : Andrea Fabiano

11 h – Christophe Schuwey (Yale University) : « Relire Molière avec Donneau »

11 h 20 – Hélène Billis (Wellesley college) : « Molière, Corneille, Racine et l’épisode des deux Bérénice »

11 h 40 – Piermario Vescovo (Università Ca’ Foscari, Venezia): « Molière et les comédiens italiens »

12 h – Discussion

La troupe au travail

Présidence : Marine Roussillon

14 h 15 – Agathe Sanjuan (Comédie-Française) : « Molière et ses registres »

14 h 35 – Jan Clarke (Durham University) : « Retours sur le décorateur »

14 h 55 – Céline Candiard (Université Lumière Lyon 2) : « Le don de leur distribuer si bien les personnages : hiérarchies, spécialisations et répartition des rôles dans la troupe du Palais-Royal »

15 h 15 – Discussion

Pause

Autour des pièces mêlées de musique et de danse

Présidence : Anne Piéjus

16 h – Anthony Saudrais (Université Rennes 2) : « Rivalités et collaborations entre la troupe de Molière et le marquis de Sourdéac (1671-1677) »

16 h 20 – Dominique Lauvernier (EPHE) : « Nouvelles sources documentant la scène construite par Carlo Vigarani pour Psyché à la Salle des Machines (1671) »

16 h 40 – Matthieu Franchin (Sorbonne Université) : « Les comédies-ballets de Molière au fil de leurs reprises »

17 h – Hubert Hazebroucq (Compagnie Les Corps Éloquents, Paris) : « Intégrer les pratiques chorégraphiques à la lecture des comédies-ballets. Deux sources inédites pour Le Bourgeois gentilhomme »

17 h 20 – Discussion

Vendredi 7 janvier 2022

Coupole de la Comédie-Française

Pratiques de Molière

Présidence : Guy Spielmann

9 h 15 – Philippe Cornuaille (Centre André Chastel) : « L’illustration des oeuvres de Molière publiées de son vivant et leurs avatars, jusqu’en 1682 »

9 h 35 – Marc Escola (Université de Lausanne) : « Dom Garcie de Navarre : Molière en négatif »

9 h 55 – Discussion

Pause

Molière au prisme du discours critique : réception immédiate, réception différée

Présidence : Pierre Frantz

10 h 30 – Emmanuelle Mortgat-Longuet (Université Paris-Nanterre) : « “Juger Molière de son vivant” ou “au tombeau” ? La “compilation” ordonnée de quelques jugements sur le “poète comique” par Adrien Baillet (Jugements des savants, 1686) »

10 h 50 – Marine Souchier (Sorbonne Université) : « Du “vrai Trismégiste du Théâtre” à “l’auteur du Misanthrope” : la classicisation de Molière par l’immédiate postérité (1674-1725) »

11 h 10 – Fabrice Chassot (Université Toulouse Jean-Jaurès) : « Molière au xviiie siècle, entre morale et poétique : arts du commentaire, querelles d’interprétation et querelles du théâtre »

11 h 45 – Discussion

Présidence : Renaud Bret-Vitoz

13 h 45 – Muriel Brot (CNRS) : « Molière dans L’Encyclopédie de Diderot et d’Alembert »

14 h 05 – Jean de Guardia (Université Sorbonne-Nouvelle) : « Molière néo-classicisé : Cailhava lecteur-dramaturge »

14 h 25 – Discussion

Pause

Un Molière pour le XIXe siècle

Présidence : Florence Naugrette

15 h 30 – Stéphanie Genand (Université de Bourgogne): « Germaine de Staël et Molière : le comique comme science sociale au moment 1800 »

15 h 50 – Louise Moulin (Yale University) : « Le Molière que le xixe siècle n’a pas construit : réflexions autour d’archives inédites »

16 h 10 – Mariane Bury (Sorbonne Université) : « Molière 1851 : la quête de l’homme derrière la légende »

16 h 30 – Discussion

17 h -18 h – Lecture du montage La cabale des « faux-monnayeurs en dévotion », autour de Tartuffe / Don Juan par Laurent Stocker et Sébastien Pouderoux, sociétaires de la Comédie-Française (montage : Agathe Sanjuan)

Samedi 8 janvier 2022

Bibliothèque nationale de France (Tolbiac, Petit Auditorium)

Héritages du XXe siècle

Présidence : Tiphaine Karsenti

10 h – Claude Bourqui (Université de Fribourg) : « Molière lu par René Bray »

10 h 20 – David Schwaeger (Université Sorbonne-Nouvelle) : « Molière lu par la psychanalyse : retour sur les

années soixante »

10 h 40 – Discussion

Pause

Présidence : Joël Huthwohl

11 h 10 – Serge Proust (Université de Saint-Etienne) : « La troupe et le rapport à l’État dans le Molière d’Ariane

Mnouchkine »

11 h 30 – Frédéric Tinguely (Université de Genève) : « De Térence à Plaute : le Molière humaniste de Gérard

Defaux »

11 h 50 – Isabelle Calleja-Roque (INSPE Aix-Marseille) : « Le Molière scolaire est-il moral ? Évolution de l’image

du dramaturge, philosophe moralisateur, depuis la fin du xixe siècle jusqu’à aujourd’hui »

12 h 10 – Discussion



Église du Val-de-Grâce

Présidence : Claude Bourqui

14 h 30 – Jean-Claude Boyer (CNRS) : « Le Val-de-Grâce de Molière et Pierre Mignard : un lieu fondateur »

15 h -16 h – lecture de La Gloire du Val-de-Grâce et du Remerciement au Roi par Clotilde de Bayser, sociétaire de

la Comédie-Française



Dimanche 9 janvier 2022

Château de Chantilly

14 h 30 - Marie-Pierre Dion (conservateur général des bibliothèques) : présentation de documents d’archives et

éditions rares de Molière

15 h - Nicole Garnier (conservateur général du patrimoine) : présentation du portrait de Molière par Pierre Mignard

15 h 30 - François Rey : « Molière de La Grange des Prés à Chantilly »

16 h - Georges Forestier (Sorbonne Université) : « Molière en visite »

Comité d'organisation : Claude Bourqui (Université de Fribourg), Georges Forestier (Sorbonne Université), Bénédicte Louvat (Sorbonne Université), Lise Michel (Université de Lausanne), Agathe Sanjuan (Comédie-Française).

Comité scientifique : Benoît Bolduc (New York University), Mariane Bury (Sorbonne Université), Fabrice Chassot (Université Toulouse -Jean Jaurès), Jie Chen (Fudan University, Shangai), Jan Clarke (Durham University), Antoine Compagnon (Collège de France), Marc Escola (Université de Lausanne), Jean de Guardia (Université Sorbonne-Nouvelle), John Lyons (University of Virginia), Laura Naudeix (Université de Rennes 2), Florence Naugrette (Sorbonne Université), Anne Piéjus (CNRS/ Sorbonne Université), Alain Riffaud (Le Mans Université), Marine Roussillon (Université d’Artois), Guy Spielmann (Georgetown University), Pier Mario Vescovo (Università Ca’ Foscari, Venezia)

Sorbonne Université (Faculté des Lettres, Initiative Théâtre, CELLF, École doctorale 3, PRITEPS) en partenariat avec la Comédie-Française, la Bibliothèque Nationale de France, l’Université de Fribourg, l’Université de Lausanne, le Domaine de Chantilly. Avec le soutien de la Société d’étude du XVIIe siècle et de l’Institut universitaire de France.

