Retours d'exils. 1848-1885

En 2016-2017, un programme de recherche coorganisé par l’IHRIM (Université Jean Monnet Saint-Étienne) et le RIRRA 21 (Université Paul-Valéry Montpellier 3) avait interrogé les écritures alternatives de l’histoire au XIXe siècle, de 1848 à 1871.

En 2017-2018, la revue Autour de Vallès s’est intéressée à l’écriture du quotidien au XIXe siècle, en portant une attention accrue à l’expérience de l’histoire.

Dans le prolongement de ces travaux, ce colloque international s’intéressera à l’écriture des retours d’exils sous diverses formes (lettres, poèmes, articles de journaux, romans, rapports de police, chansons, caricatures, tracts, etc.), au XIXe siècle, plus particulièrement entre 1848 et 1885. Il abordera cette question inédite, sous un angle résolument pluridisciplinaire, qui mêlera des approches littéraires, journalistiques, historiques ou encore sociologiques. Les intervenants convoqueront des auteurs français d’horizons variés, dont certains textes restent encore aujourd’hui méconnus et en partie inexplorés.

Programme détaillé :

Jeudi 26 mars

14h00 Mot d’accueil par Christelle Bahier-Porte, Responsable de l’IHRIM-Saint-Étienne

Introduction par Céline Léger & Jean-Marie Roulin | IHRIM UMR 5317 |

SÉANCE 1 14h30 > 16h30 FORMES FRAGMENTAIRES DU RETOUR D’EXIL

Présidée par Corinne Saminadayar-Perrin

Gwenaëlle Sifferlen | International French School of Singapore, Université de Rouen Normandie, CÉRÉdI EA 3229 | Le « paradis perdu » ou les retours d’exils de Juliette Drouet dans ses Lettres à Victor Hugo.

Rafika Hammoudi | Université Rennes 2, CELLAM EA 3206 | La Commune de Londres dans le Rimbaud des Illuminations.

Morgane Avellaneda | UJM Saint-Étienne, IHRIM UMR 5317 | Arthur Ranc journaliste à La République française : le retour d’exil comme continuité ?

CONFÉRENCE 17h15 > 18h30 FAIRE LE CHEMIN À L’ENVERS ? COMMENT SORTIR DE L’EXIL par Sylvie Aprile | Université Paris Nanterre |

Séance animée par Céline Léger

Vendredi 27 mars

SÉANCE 2 9h00 > 11h00 JULES VALLÈS, ÉCRIVAIN DU RETOUR ?

Présidée par Nicholas White

Céline Léger | IHRIM UMR 5317 | La Rue à Londres : en attendant le retour du Cri du peuple…

Corinne Saminadayar-Perrin | Université Paul-Valéry Montpellier 3, RIRRA 21 EA 4209 | Réinvention de l’écrivain au retour d’exil.

Silvia Disegni | Università Federico II, Naples | Repenser le temps au retour de l’exil.

SÉANCE 3 11h30 > 13h00 SAISIES MÉTONYMIQUES DU RETOUR DES COMMUNARDS

Présidée par Jean-Marie Roulin

Philippe Dubois | Bucknell University, Pennsylvanie | Imaginaire alimentaire des exilées : le retour du Temps des cerises.

Laure Godineau | Université Sorbonne Paris Nord, Pléiade EA 7338 | « Le père Malzieux s’est suicidé » : exemple individuel et expérience collective.

SÉANCE 4 14h00 > 16h00 TRAJECTOIRES ROMANESQUES APRÈS LA COMMUNE

Présidée par Silvia Disegni

Nicholas White | University of Cambridge, Royaume-Uni | La communauté des revenants : Lucien Descaves, Édouard Rod et la fiction du rapatriement.

Paul Garnault | Université Toulouse - Jean Jaurès, PLH EA 4601 | L’individu et ses racines : l’impossible retour d’exil dans Le Calvaire et Sébastien Roch d’Octave Mirbeau.

Stéphane Gougelmann | UJM Saint-Étienne, IHRIM UMR 5317 | L’échec du retour dans Jacques Damour et Le Retour de Jacques Clouard.

