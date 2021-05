Représenter le sexe féminin, Images et imaginaires XVIe-XXIe / Uncovering the Female Sexual Anatomy: depictions and discourses, 16 th -21 st C. (en ligne)

En ligne

Représenter le sexe féminin, Images et imaginaires XVIe-XXIe /

Uncovering the Female Sexual Anatomy: depictions and discourses, 16th -21st C.

Un colloque en archipel sur quelques visibilités publiques (scientifiques, politiques, culturelles) du sexe féminin, 16e-21e s.

Longtemps voilé, drapé, masqué d’une feuille de vigne, d’une main ou d’une mèche de cheveux, le sexe féminin fut rarement représenté publiquement jusqu’aux dernières décennies, lorsque les technologies nouvelles d’imagerie mais également un désir militant de reconnaissance du corps féminin suscitèrent la production et la diffusion de publications, d’œuvres d’art, de galeries en ligne et de photographies et donnèrent à voir, hors d’un contexte médical ou de la pornographie, vulves, clitoris et vagins. Le colloque propose de mesurer les enjeux et les discours de cette « sortie » publique, à l’aune interdisciplinaire de l’histoire, du genre, de la médecine, de l’art et de la communication et par la comparaison méthodique de cette épiphanie contemporaine avec celle, plus restreinte, de la première modernité. Son objet est le regard, dans sa cécité, son évitement, puis ses retournements sur le point réputé aveugle du corps féminin.

Le détail des séances est accessible sur cette page.

Toutes les sessions sont en ligne et commencent à 9h (PST) /18h (GMT +1 , Paris).

Les événements d'ouverture et clôtures (conférences, performances) sont ouverts à toutes et tous, sur demande.

Ouvertures

12 mai 2021 Ouverture. Table ronde, présentation des recherches, exposition des « images » du sexe féminin, 16-21, lecture des Serées par l’équipe Perfecta

13 mai 2021 Helen KING, The Open University (Milton Keynes), Classical Studies : From print to wool: Vesalius and the ‘knit your own womb’ movement

14 mai 2021 Jacqueline VONS, Université de Tours : Les leçons du scalpel. De l'anatomie à la physiologie féminines dans quelques textes anatomiques de la première modernité

15 mai 2021 Annagiulia GRAMENZI, Università di Bologna : Inventing the female anatomy in the 16th century: dissections and interpretations of the uterus.

Clôtures (ouvert à tou.te.s)

7 juin 2021 David GIFFORD, University of Victoria, Artist : Proportions, Gender and Disproportions.

7 juin 2021 Marina BETTAGLIO, University of Victoria, A Womb with a (Political) View: Reclaiming Reproductive Rights in Spanish Graphic Narratives.

9 juin 2021 Caroline BOILEAU, Montréal, Artiste : Hors d’elle / Beside herself. (Performance)

