Représenter et nommer la Grèce et l’espace grec, du XIVe au XVIe siècle

Journée d’études du 1er octobre 2021

Organisation Catherine Gaullier-Bougassas

Université de Lille Campus Pont de Bois Maison de la Recherche (bâtiment F)

Programme

-9h15 accueil

-9h45-10h 15 : Marilynn Desmond (Binghamton University), « Trojan Typography and Fourteenth-century Cartographies of the Morea in the Matter of Troy »

-10h30-11h : Pascale Mounier (Université Grenoble Alpes), « La Grèce de Thésée d’après la Teseida de Boccace et ses adaptations françaises »

-11h 30-12h : Georges Tolias (EPHE ; Fondation Nationale pour la Recherche Scientifique, Athènes), « Penser et représenter la Grèce au XVe siècle »

-14h15-14h 45 : Emmanuelle Vagnon-Chureau (CNRS-LAMOP), « Cristoforo Buondelmonti et ses sources dans sa représentation de la Grèce »

-15h-15h 30 : Nathalie Bouloux (Université de Tours), « Sebastiano Compagni, géographe humaniste vénitien (et "ptoléméen") de la fin du XVe siècle début du XVIe s. et sa description de la Grèce »

-15h45-16h15 : Edith Mazeaud-Karagiannis (Université de Strasbourg), « Les évocations du Péloponnèse dans l’œuvre des voyageurs français de la seconde moitié du XVIe (Belon, Nicolay, Thevet) »

16h30-17h : discussion.