23000 GUÉRET

LYDIE SALVARE SUR LES GRANDS CHEMINS DE GEORGES BERNANOS

Rencontres de Chaminadour n° 16

GUÉRET – 17-19 septembre 2021

Comment aller sur les pas d’un écrivain dont les chemins échappent à toute cartographie ?

Comment le définir, comment le qualifier, comment le situer, dès lors que sa vie et son oeuvre échappent à toute assignation. Car Bernanos est profondément croyant, mais n’a pas de mots assez durs contre les bigots qui trahissent l’Évangile et contre l’Église catholique qui a béni la terreur exercée par les franquistes. Il se déclare royaliste, mais la gauche le comble d’éloges à la sortie des Grands cimetières sous la lune.

Il se défend d’être écrivain, mais ne cesse passionnément d’écrire. Amoureux de la France, il ne fait que la fuir et errer très loin d’elle. Antidreyfusard, il préface un ouvrage collectif sur l’insurrection du ghetto de Varsovie.

Infiniment sensible, infiniment tendre, infiniment compassionnel lorsqu’il évoque « les enfants humiliés », et entre tous les enfants humiliés : Mouchette, la seconde Mouchette, celle de la Nouvelle histoire de Mouchette, il éclate en colères terribles contre tout ce qu’il trouve bas.

Contre le déshonneur de l’armistice conclu au nom du réalisme. Contre le réalisme qui est « le bon sens des salauds». Contre le pétainisme, « cette anémie morale », cette « décoloration de la conscience ».

Contre Hitler, contre Staline, contre le Vatican, contre « la farce sanglante du franquisme », et contre Claudel qui s’est couché devant elle.

Contre la honte que constitue la signature du Traité de Munich et contre la paix honteuse qui en découle. Contre la dictature de l’argent et le contrôle qu’elle exerce sur les hommes qu’elle mue en animaux économiques. Contre ceux qui s’acharnent « à maintenir coûte que coûte, fût-ce en ayant l’air de le combattre, le système à l’intérieur duquel ils ont acquis richesse et puissance ».

Contre l’Académie et ses Académiciens (« Quand je n’aurai plus qu’une paire de fesses pour penser, j’irai la poser à l’Académie »). Contre les intellectuels professionnels presque toujours complices du pouvoir. Contre les « tantes maurassiennes ».

Contre la vie politique française qui lui donne envie de vomir.

Contre les démocraties à « l’humanitarisme foireux et hypocrite ».

Contre ce qu’il nomme la civilisation des machines qui engendre une vie toute entière orientée vers la notion de rendement, d’efficience et de profit et entrave ainsi gravement nos libertés.

Bernanos a écrit qu’il fallait beaucoup d’indisciplinés pour faire un peuple libre. Nous nous efforcerons, durant ces quelques jours passés à ses côtés, d’être aussi indisciplinés que possible.

Lydie Salvayre

PROGRAMME

JEUDI 16 septembre

La Guérétoise de spectacle

Conférences

15h - « La guerre et l'exil », de Lydie Salvayre à Georges Bernanos.

Jean Guiloineau

15h45 - « J'écris dans la colère », à propos de Lydie Salvayre.

Dominique Viart

16h30 - « De la distanciation au corps à corps », la famille face l'héritage de l'auteur.

Gilles et Yves Bernanos, Jean-Pascal Hattu

Cinéma le Sénéchal

Film

21h - Georges Bernanos : histoire d'un homme libre, 2019 - 52 mn de Yves Bernanos et Jean-Pascal Hattu

Georges Bernanos compte parmi les grandes figures littéraires du XXe siècle.Témoin engagé dans les grands événements de son temps, il a aussi été un "lanceur d’alerte" et un visionnaire. Toute sa vie durant, en France, en Espagne ou au Brésil, il combat les totalitarismes, les dérives idéologiques, le capitalisme, la société de consommation, les compromissions des politiques et l’instrumentalisation des peuples. Il le fait en prenant violemment position, sans jamais céder au conformisme.

Le petit-fils et le petit-neveu de Bernanos apportent un éclairage nouveau sur la vie et l’œuvre de l’écrivain le plus anticonformiste de son temps dont l’intensité des textes résonne encore plus fortement aujourd’hui.

VENDREDI 17 septembre

La Guérétoise de spectacle

Conférences

9h - Bernanos, dans quelle intention ? Lydie Salvayre

9h30 - Barbey, Bloy, Bernanos ou les belluaires de la fureur catholique.

François Angelier

10h15 - Bernanos, psychopathologie de la médiocrité.

Jean Birnbaum

11h - Le Journal d’un curé de campagne et Sous le soleil de Satan. « Le cilice de Donissan ». Exalter la nature spirituelle de l’homme.

Mathieu Larnaudie

14h – Autour du Dialogue des Carmélites.

Sylvie Germain

14h45 - Bernanos face à ses démons, Monsieur Ouine.

Jean Marie Chevrier

Table ronde

15h30 - La question de la grâce, une attitude pascalienne.

François Angelier,

Jean Birnbaum,

Sylvie Germain,

Pierre Michon (s.r.).

Modération : Francesca Isidori

Conférence

16h30 - Nouvelle histoire de Mouchette.

Maylis de Kerangal

Table ronde

17h15 - Mouchette au cinéma.La question de l’adaptation et de la déclinaison d’un même personnage du livre à l’écran. Sandrine Bonnaire

Hélène Gaudy

Maylis de Kerangal

Modération : Francesca Isidori

Bibliothèque Médiathèque Intercommunale

Exposition

18 h 30 · Bernanos, Terre d’enfance en Artois. « J’habitais, au temps, de ma jeunesse, une vieille chère maison dans les arbres, un minuscule hameau du pays d’Artois, plein d’un murmure de feuillage et d’eau vive. »

Cinéma le Sénéchal

Film

21h - Sous le soleil de Satan, 1987 de Maurice Pialat

Présentation : Sandrine Bonnaire, Hélène Gaudy

SAMEDI 18 septembre

La Guérétoise de spectacle

Conférence

9h - Mystique de l’écriture, joie de la lecture : éditer et lire Bernanos.

Emmanuelle Lambert et Guillaume Louet

Débat

9h45 - Portrait de Bernanos en Don Quichotte.

Lydie Salvayre et Elodie Karaki

Conférence

10h30 - Le génie colérique de Bernanos, ou comment concilier ivresse et fulgurances.

Arno Bertina

Table ronde

11h15 - Bernanos l'homme libre avant tout, à la rubrique des révoltés. (Les grands cimetières sous la lune, Les enfants humiliés, La liberté, pour quoi faire ? La France contre les robots).

Arno Bertina, Sébastien Lapaque, Lydie Salvayre.

Modération : Elodie Karaki

Conférence

14h - Saudades do Brazil, (1938-1945)

Sébastien Lapaque

Débats

14h45 – « Une lettre dans un portefeuille ». Simone Weil à Georges Bernanos. Impressions de la guerre d'Espagne.

Adrien Bosc et Lydie Salvayre

15h30 - Le face à face fraternel : Les grands cimetières sous la lune et Pas pleurer. Bernanos auteur pour le XXIème siècle; c'est aussi un enjeu de ce projet qui associe Lydie Salvayre dont le roman Pas Pleurer peut faire office de témoin entre les mondes d'hier et d'aujourd'hui. Or, combien de ses textes nous concernent directement aujourd'hui.

Lydie Salvayre

Francesca Isidori

Conférence

16h15 - Soigner les âmes.

Emmanuel Venet

*

Débat

21h - Bernanos et la crise technologique mondiale.

François Angelier et Thierry Clermont

Théâtre

- La France contre les robots

Coadaptation : Jean-Baptiste Sastre et Gilles Bernanos.

Mise en scène : Hiam Abbass et Jean-Baptiste Sastre

DIMANCHE 19 septembre

Mairie de Guéret

10h - Cavalcade

La fête du bœuf gras, défilé d’un bœuf enguirlandé et de tous les participants aux Rencontres. Avec Biche, bovin de race limousine, élevage Pascal Josse

Musique : Thierry Bourguignon & compagnie

Maison Jouhandeau

14h30 - Lectures

Chaminadour, de Marcel Jouhandeau, par Irène Morgadinho, Jean-Marie Chevrier

INTERVENANTES-INTERVENANTS-INTERVENANTES-INTERVENANTES

Lydie Salvayre

Lydie Salvayre naît en 1948 d’un couple de républicains espagnols exilés dans le sud de la France depuis la fin de la Guerre civile espagnole. Son père est andalou, sa mère catalane. Elle passe son enfance à Auterive, près de Toulouse, dans le milieu modeste d’une colonie de réfugiés espagnols. Le français n’est pas sa langue maternelle, langue qu’elle découvre et avec laquelle elle se familiarise par la littérature : « J’ai souvent coutume de dire que les Espagnols qui sont arrivés en France en tant que réfugiés politiques en 39, dans le village d’Auterive, constituaient une île espagnole à l’intérieur de la France. Ils étaient tous persuadés qu’ils partiraient bientôt, quand Franco serait chassé, et qu’ils rentreraient chez eux. […] Nous étions en Espagne ! Ils étaient en Espagne. Donc j’ai grandi dans une Espagne en France.»

Après une licence de Lettres modernes à l’université de Toulouse, elle fait ses études de médecine à la Faculté de médecine de Toulouse, puis son internat en psychiatrie. Elle devient pédopsychiatre, et est médecin directeur du CMPP de Bagnolet pendant 15 ans. Elle est l’autrice d’une vingtaine de livres traduits dans de nombreux pays et dont certains ont fait l’objet d’adaptations théâtrales. La Déclaration, Juliard, 1990 - prix Hermès du premier roman ; La Compagnie des spectres, Le Seuil, 1997 - prix Novembre ; BW, Le Seuil, 2009 - prix François-Billetdoux. En 2014, Pas Pleurer, Le Seuil, obtient le prix Goncourt. L’écriture de ce roman est motivée par la lecture des Grands cimetières sous la lune de Georges Bernanos : « Quand j’ai lu Les Grands cimetières sous la lune, j’ai eu un choc immense, parce que j’y découvrais une Espagne dont j’ignorais à ce point la violence. […] J’ai écrit la première page de Pas pleurer juste après avoir terminé la lecture des Grands cimetières sous la lune. Je ne suis pas sûre que j’aurais écrit ce livre sans cette lecture. »

En 2017, Tout homme est une nuit, Le Seuil, raconte l’histoire d’un jeune homme nommé Anas, aux origines espagnoles, qui apprend qu’il souffre d’un cancer et qui décide de fuir le monde, aussi bien sa compagne que son emploi. Il recherche sur leboncoin.fr un cercueil bio et confortable et s’installe loin, dans un village du Midi, où il se retrouve confronté à une bande de piliers de bar qui ne jurent que par Marine Le Pen et Donald Trump. Lydie Salvayre a expliqué qu’elle avait ressenti une intimation à écrire cet ouvrage dans le contexte politique de l’époque : « Est arrivée la campagne présidentielle. Pas un jour ne passait sans que j’entende une bassesse, une invective, un propos xénophobe ou d’exclusion. Je me suis dit que je ne pouvais pas continuer à faire mes petits romans, comme si de rien n’était. Je ne pouvais pas et ne voulais pas me dérober, même si je tiens en suspicion la littérature qui surfe sur les événements présents pour aller à l’émotion et faire du réalisme à bon compte. Je suis souvent dans le désir du monde et dans le désir de retrait. Cette fois je me suis dit qu’il fallait y aller. » En 2021 : Rêver Debout, Le Seuil ; Famille, Tristram.

Gilles Bernanos

Petit-fils de l’auteur. À la suite du décès de son père Jean-Loup Bernanos en 2003, il devient administrateur de l’oeuvre de son grand-père. Il contribue à la rédaction et à l’édition des OEuvres romanesques complètes dans la Pléiade - Gallimard, 2015. Co-adaptateur avec Jean-Baptiste Sastre du spectacle La France contre les robots.

Yves Bernanos

Petit-fils de l’auteur. Cinéaste. Il réalise un moyen-métrage adapté d’une nouvelle de Georges Bernanos, Madame Dargent, diffusé sur France 3. Il signe une douzaine de documentaires sur les problématiques sociales et la mémoire, dont Mémoire vive (sur la mémoire de la Shoah - pour les lycées d’Île-de-France), L’Homme du bon conseil (portrait d’un prêtre de quartier à la Porte de Clignancourt), pour la chaîne KTO, Georges Bernanos, Histoire d’un homme libre, en 2019 pour France 3 Hauts-de-France, et en 2020, Les chrétiens face à l’urgence écologique pour KTO.

Jean-Pascal Hattu

Petit-neveu de l’auteur. D’abord destiné au journalisme, il travaille pour le Matin de Paris et Télérama, pour la chaîne M6, puis entre à Canal Plus. Entre 2000 et 2005, il rejoint l’équipe « Strip-tease » et réalise plus d’une dizaine de films.

En 2006 il tourne à Clermont-Ferrand et Guéret son premier long métrage, 7 ans. Une histoire d’amour difficile entre une femme et son mari incarcéré. Le film est sélectionné dans de nombreux festivals dont la Mostra de Venise.

En 2008, Parents comme-ci, enfants comme ça, pour France 5. Un des premiers films abordant de front la question de l’homoparentalité. Réalise en 2019 avec son cousin Yves Bernanos, Georges Bernanos, histoire d’un homme libre.

François Angelier

Journaliste, producteur de l’émission « Mauvais genres » sur France Culture, essayiste, biographe et auteur de romans fantastiques. Il travaille depuis vingt ans sur les sujets les plus divers, de Jules Verne à Georges Bernanos, des mystiques catholiques aux écrivains fin de siècle. Le Drageoir aux épines ou l’intime souffrance de Joris-Karl Huysmans, 1993 ; Saint-François-de-Sales ou Monsieur des abeilles, Pygmalion, 1997 ; Paul Claudel : chemins d’éternité, 2001 ; Claudel ou la conversion sauvage, Édition Salvator, 2003 ; Bloy ou la fureur du Juste, Le Seuil-Points, 2015. Sa biographie Georges Bernanos, la colère de la grâce aux Éditions du Seuil paraîtra en septembre 2021.

Il est l’auteur de l’album Jules Verne dans La Pléiade, Gallimard, 2012.

Arno Bertina

Invité d’honneur des Rencontres de Chaminadour 2017. Est l’auteur de deux romans aux Éditions Actes Sud : Le Dehors ou la migration des truites, 2001 ; Appoggio, 2003. Aux Éditions Verticales, il a publié : Anima motrix, 2006 ; Ma solitude s’appelle Brando, 2009 ; Je suis une aventure, 2012 ; Des châteaux qui brûlent, 2017 ; L’Âge de la première passe (2020) ; suivi de Faire la vie, Éditions Sometimes, 2020.

Avec Mathieu Larnaudie et Oliver Rohe, Boulevard de Yougoslavie, éd. inculte 2021. Ceux qui trop supportent, (les ouvriers de l’usine GM&S à La Souterraine), Verticales, à paraître en octobre 2021. Passionné par les aventures collectives depuis son année à la Villa Médicis en 2004, où il a co-écrit la « farce archéologique » Anastylose, Fage, 2006, il a été de toutes les aventures de la revue inculte et a écrit avec François Bégaudeau et Oliver Rohe : Une année en France, Gallimard, 2007.

Il s’exprime fréquemment en faveur de l’accueil des réfugiés d’Afrique ou du Moyen-Orient, et participe activement à la vie de plusieurs associations, dont L’Atelier Zinzolin (Malakoff) et A.S.I. (Congo-Brazzaville).

Jean Birnbaum

Directeur depuis 2011 du Monde des livres, il coanime « Les rencontres de Pétrarque », qui se déroulent à Montpellier à l’initiative du Monde et de France Culture et qui réunissent chaque année, en juillet, des intellectuels et politiques pour débattre d’un thème d’actualité. Il est l’auteur de plusieurs essais, dont deux sont consacrés à la transmission politique entre les générations : Leur jeunesse et la nôtre : l’espérance révolutionnaire au fil des générations, Stock, 2005, qui étudie le milieu trotskiste et Les Maoccidents : un néoconservatisme à la française, Stock, 2009, qui porte sur l’évolution d’anciens militants maoïstes vers diverses formes de néoconservatisme. En 2016, il publie le livre Un silence religieux ; La gauche face au djihadisme, Seuil, prix Aujourd’hui, dans lequel il dénonce l’attitude d’une partie de la gauche vis-à-vis du terrorisme islamiste et son absence de réflexion sur le religieux ; puis La Religion des faibles. Ce que le djihadisme dit de nous, 2018, prix Montaigne.

L’anthologie Georges Bernanos face aux imposteurs, présenté par Jean Birnbaum, paraît en 2013, coll. « Les rebelles », Garnier/Le Monde.

Il a également réalisé le dernier entretien avec le philosophe Jacques Derrida, Apprendre à vivre enfin, Galilée/Le Monde, 2005.

Son dernier ouvrage Le Courage de la nuance est publié au Seuil en 2021.

Sandrine Bonnaire

Actrice, réalisatrice et scénariste. À nos amours de Maurice Pialat, césar du meilleur espoir féminin. Sans toit ni loi d’Agnès Varda, césar de la meilleure actrice. Police et Sous le soleil de Satan de Maurice Pialat, Palme d’or au Festival de Cannes en 1987. La Cérémonie de Claude Chabrol, coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine à Venise en 1995, ex-aequo avec Isabelle Huppert. Interprète entre autres pour Patrice Leconte, Jacques Doillon, Jacques Rivette, André Téchiné, Philippe Lioret ou Pierre Jolivet.

Marraine en 2001 de la journée de l’autisme, elle réalise en 2007 un documentaire sur sa soeur, Elle s’appelle Sabine, présenté au festival de Cannes (Quinzaine des réalisateurs) la même année et sorti en salles en 2008.

En 2006, dans le téléfilm Le Procès de Bobigny, elle joue le rôle d’une personne vivante au moment du tournage, la mère d’une jeune fille mineure ayant avorté en 1972, ce qui donna lieu à un procès historique de l’avortement. Ce qu’elle commente dans une interview : « Ça oblige à mettre de côté son ego de comédienne. Il faut être dans le vrai parce que, toujours, il y a cette pensée que l’autre, la personne concernée, verra le film. La pensée de ne pas trahir, même s’il s’agit d’une adaptation ».

Adrien Bosc

Fondateur des éditions du Sous-sol. Pour son premier roman, Constellation, Stock, 2014, il reçoit le Grand Prix du roman de l’Académie française, ainsi que le prix de la Vocation. En 2016, il est nommé directeur adjoint des éditions du Seuil. Il publie son deuxième roman Capitaine aux éditions Stock en 2018.

Jean-Marie Chevrier

Auteur et lecteur. Madame, Albin Michel, 2014 ; Le Dernier des Baptiste, Albin Michel, 2016 ; La Compagnie d’Ulysse, Albin Michel 2017. Membre du comité littéraire des Recontres 2021.

Thierry Clermont

Journaliste au Figaro Littéraire, critique musical et écrivain. Jubilate ! poèmes pour soprano, La Différence, 2010 ; Le Rire des belettes, Naïve, 2012 ; San Michele, Le Seuil, 2015 - prix Méditerranée ; Barroco bordello, Le Seuil 2020 ; La Balade de Galway, Arléa, 2021. Il a été lauréat du prix Hennessy du journalisme littéraire en 2018.

Hélène Gaudy

Éditrice et membre du collectif inculte. Autrice de divers articles et nouvelles parus dans des ouvrages collectifs ou des revues, elle a également publié des ouvrages pour la jeunesse et des livres d’art. Vues sur la mer, Les Impressions nouvelles, 2006 ; Si rien ne bouge, Le Rouergue, 2009 ; Plein hiver, Actes Sud, 2014 ; Une île, une forteresse, éd. inculte, 2016 ; Grands Lieux, Joca Seria, 2017 ; Un monde sans rivage, Actes Sud, 2019.

Sylvie Germain

Invitée d’honneur des Rencontres de Chaminadour 2012. Au cours des années 1970, elle suit des études de philosophie auprès d’un professeur qu’elle admire, Emmanuel Levinas. Son mémoire de maîtrise porte sur la notion d’ascèse dans la mystique chrétienne, et sa thèse de doctorat concerne le visage humain (Perspectives sur le visage : trans-gression ; dé-création ; trans-figuration). C’est sur les conseils de Roger Grenier, à qui elle envoie un recueil d’écrits, qu’elle se lance dans l’écriture de son premier roman, Le Livre des nuits, Gallimard, 1984 ; Jours de colère, Gallimard, 1989 - Prix Femina. Ce n’est qu’en 2005, avec Magnus, Albin Michel, qu’elle se fait connaître du grand public en remportant le Goncourt des lycéens. En 2013, elle publie Petites scènes capitales, Albin Michel, un roman qui confronte l’âme au passage du temps. Brèves de solitude, Albin Michel, 2021, est son dernier roman.

Jean Guiloineau

Auteur, biographe de Nelson Mandela, Payot et Rivages, 2004. Traducteur de Nelson Mandela, Toni Morrison, Nadine Gordiner, André Brink.

Francesca Isidori

Critique littéraire et directrice artistique de « La Bibliothèque des voix » aux Éditions des femmes. Pour France Culture, elle a coordonné Les mardis du cinéma, Séance tenante et produit l’émission Transformes-cinéma, puis Affinités électives. Elle a également été journaliste et programmatrice à « 28’ », Arte.

Élodie Karaki

Critique littéraire, docteure en littérature française et diplômée de Sciences-Po, elle anime des rencontres littéraires dans différents lieux et manifestations : Les Enjeux contemporains de la littérature, Les Rencontres de Chaminadour, Oh les beaux jours, le Mucem, entre autres. Elle anime une émission littéraire sur Radio Grenouille, « Cabanes ».

Maylis de Kerangal

Invitée d’honneur des Rencontres de Chaminadour 2015. Elle est l’autrice, aux Éditions Verticales, de plusieurs romans dont Corniche Kennedy, 2008 ; Naissance d’un pont, 2010 - prix Médicis 2010, prix Franz Hessel ; Réparer les vivants, 2014, dix prix pour ce roman acclamé par la presse et le public, Un monde à portée de main, 2018, et en mai 2021 Canoës. Elle y a également publié un recueil de nouvelles, Ni fleurs ni couronnes, Minimales, 2006 ; une novella, Tangente vers l’est, Minimales, 2012 - prix Landerneau, 2012 et un récit À ce stade de la nuit, Minimales, 2015. Au Seuil elle a publié Un chemin de table, récit documentaire, en 2015.

Emmanuelle Lambert

Commissaire de l’exposition sur Jean Genet au Mucem en 2016. Auteure, entre autres d’un roman, La Désertion, Stock, 2018 et d’un essai littéraire, Giono, furioso, Stock, 2019, prix Femina de l’essai. Commissaire de l’exposition Giono au Mucem, et édite romans et poèmes de Jean Genet dans la Pléiade, Gallimard, 2021.

Sébastien Lapaque

Auteur, critique au Figaro Littéraire et chroniqueur à la Revue du Vin de France. Il a donné ses références intellectuelles et spirituelles avec son premier livre, Georges Bernanos encore une fois, Les Provinciales, 2002. Ensuite, chez Actes Sud, Barri-cades mystérieuses, 1998 ; Les idées heureuses, 1999 - prix François Mauriac de l’académie française ; Mythologie française, 2002 - prix Goncourt de la nouvelle. Il a évoqué les « Saudades do Bernanos » au Brésil (1938-1945) dans Sous le soleil de l’exil, Grasset 2002. Puis préfacé Sous le soleil de Satan, Castor Astral, 2008 ; Le Brésil terre d’amitié, La Table Ronde, 2009 ; Où allons-nous ?, Seuil, 2021.

Mathieu Larnaudie

Membre du collectif inculte, pensionnaire à la villa Médicis en 2019-2020, il est l’auteur, notamment, de Strangulation, Babel, Les Effondrés, Actes Sud, 2010 ; Acharnement, Actes Sud, 2012 ; Notre désir est sans remède, Actes Sud, 2015 ; Bunker, éd. inculte 2019 ; Blockhaus, éd. inculte, 2020. Avec Arno Bertina et Oliver Rohe, Boulevard de Yougoslavie, éd. inculte 2021. Il est éditeur au sein d’inculte, notamment en littérature française et pour les projets collectifs.

Guillaume Louet

Éditeur des Œuvres romanesques complètes suivies du Dialogues des carmélites, La Pléiade, Gallimard, 2015.

Pierre Michon

Écrivain, cofondateur des Rencontres de Chaminadour, invité d’honneur en 2006, en 2007 (autour de Julien Gracq et en 2015 (autour d’Antonin Artaud). Vies minuscules, Gallimard, 1984, Prix France-Culture ; Vies de Joseph Roulin, Verdier, 1988 ; L’Empereur d’Occident, Maîtres et serviteurs, Verdier, 1990 ; Rimbaud le fils, Gallimard, 1991 ; Le Roi du bois, avec des gravures de Richard Texier pour certains exemplaires, Éditions Infernales, 1992 ; La Grande Beune, Verdier, 1996. Prix Louis Guilloux ; Le Roi des bois, Verdier 1996 ; Mythologies d’hiver, Verdier 1997 ; Trois auteurs, Verdier, 1997 ; Abbés, Verdier 2002 - Prix Décembre ; Corps du roi, Verdier, 2002 - Prix Décembre ; Le Roi vient quand il veut : propos sur la littérature, Albin Michel, 2007 ; Les Onze, Verdier, 2009 - Grand prix du roman de l’Académie Française.

Irène Morgadhino

Artiste plasticienne, lectrice avec François Marthouret « Pierre Michon sur les grands chemins d’Antonin Artaud » aux Rencontres de Chaminadour 2014.

Jean-Baptiste Sastre

Comédien, metteur en scène. Après des études au Conservatoire national supérieur d’Art dramatique de Paris, il signe en 1995 sa première mise en scène, Histoire vécue du roi Toto, d’après l’œuvre d’Antonin Artaud. Il montera par la suite des textes de Genet, Duras, Marlowe, Büchner, Marivaux, Labiche ou Coleridge. Son travail de metteur en scène ne consiste pas seulement à assurer la direction d’acteurs, mais aussi à créer avec ceux qui l’accompagnent, et plus par-ticulièrement les poètes et les plasticiens dont il s’entoure, une esthétique propre à chaque spectacle. À partir de 2005, Jean-Baptiste Sastre, alors lauréat de la Villa Médicis hors les murs à Londres, débute un travail sur le théâtre élisabéthain et tout particulièrement sur La Tragédie du roi Richard II.En 2018, il présente au Festival d’Avignon La France contre les robots de Georges Bernanos, co-adapté avec Gilles Bernanos.

Emmanuel Venet

Médecin psychiatre. Il publie aux Éditions Verdier des ouvrages de littérature, notamment des livres nourris de sa réflexion sur la médecine : Précis de médecine imaginaire ou de son exercice professionnel de psychiatre : Ferrières, psychiatre d’Antonin Artaud, 2006 ; Marcher droit, tourner en rond, 2016 ; puis Observations en trois lignes, La Fosse aux ours, 2020. Il s’intéresse aux ressorts psychiques et psychopathologiques de la créativité et publie des articles sur Artaud, Michaux, Rimbaud ou encore Thomas Bernhard.

Dominique Viart

Essayiste, critique, membre senior de l’Institut universitaire de France et professeur à l’université Paris-Nanterre, il a créé en 2013 avec Jean-Marc Moura l’Observatoire des écritures contemporaines. Directeur de la Revue des sciences humaines et auteur d’essais sur Jacques Dupin, Claude Simon, Pierre Michon, François Bon, Éric Chevillard, il a introduit la littérature contemporaine dans la recherche universitaire. Il publie à cet effet La Littérature française au présent avec Bruno Vercier, 2005 et une Anthologie de la littérature contemporaine française, romans et récits depuis 1980 en 2013. Il a codirigé de nombreux ouvrages dont Littérature et sociologie, 2007 ; Écritures blanches en 2009, avec Dominique Rabaté et La Littérature française du XXe siècle lue de l’étranger, 2011.

Comité littéraire: Lydie Salvayre, Jean-Marie Chevrier, Pierre Michon, Hugues Bachelot

