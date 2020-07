Guéret, Creuse (France)

Rencontres de Chaminadour, n° 15:

"Geneviève Brisac sur les grands chemins de Virginia Woolf"

JEUDI 17 SEPTEMBRE

Cinéma le Sénéchal

1 rue du Sénéchal

21 heures

Projection de deux films documentaires :

* Conversation dans le désert avec Pierre Michon – Imaginer, de Sylvie Blum (2019, 52 min.)

* La Botte et l’escarpin, de Frédéric Goupil (2019, 52 min.), sur les Rencontres de Chaminadour.

En présence de Pierre Michon, Sylvie Blum, Frédéric Goupil.

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Théâtre la Guérétoise de spectacle

6, avenue Fayolle

9 heures

Conférence : Pourquoi Virginia Woolf ?, par Geneviève Brisac.

9 heures 30

Conférence : « Nous ferons une promenade au phare... si le temps le permet », par Jean Guiloineau.

10 heures 30

Débat : Virginia Stephen, de Hyde Park Avenue à Bloomsbury, avec Geneviève Brisac et Agnès Desarthe.

11 heures 30

Conférence : Faire disjoncter la langue, par Agnès Desarthe.

14 heures

Conférence : Écrire au bord de l’abîme, par Jakuta Alikavazovic.

14 heures 45

Conférence : Dans la maison vide, par David Lescot.

15 heures 45

Table ronde : La Promenade au phare, Le temps passe, avec Cécile Wajsbrot, David Lescot, Pierre Michon.

Modération : Francesca Isidori.

16 heures 45

Table ronde : Des moments d'être, le flux de conscience, avec Catherine Bernard, Lucie Taïeb, Jakuta Alikavazovic.

Modération : Élodie Karaki.

VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Bibliothèque multimédia du Grand Guéret

Avenue Fayolle

18 heures

Inauguration de l’exposition Comment lire Virginia Woolf ?

«La littérature n’est pas propriété privée ; la littérature est domaine public. Elle n’est pas partagée entre les nations ; là, il n’y a pas de guerre. Passons librement et sans crainte et trouvons notre chemin tout seuls.»





VENDREDI 18 SEPTEMBRE

Cinéma Le Sénéchal

1 rue du Sénéchal

21 heures

Orlando, de Sally Potter (1993, 1 h 32). Avec Tilda Swinton, d’après le roman de Virginia Woolf.

SAMEDI 19 SEPTEMBRE

Théâtre la Guérétoise de spectacle

6, avenue Fayolle

9 heures

Conférence : Sisyphe est une femme, par Florence Seyvos.

9 heures 45

Conférence : Trois Guinées, contre la société sexiste/fasciste et pour l’éducation, par Cécile Wajsbrot.

10 heures 30

Conférence : Orlando, l'exploration de l'âme masculine et féminine, par Lucie Taïeb.

11 heure 15

Table ronde : Virginia Woolf, du côté des femmes : « nous marchons ensemble… », avec Geneviève Brisac, Marie Cosnay, Agnès Desarthe,. Modération : Francesca Isidori.

14 heures 30

Conférence : De Virginia à Emily, par Marie Cosnay.

15 heures 15

Conférence : Faire un sort aux clichés sur Virginia Woolf, par Catherine Bernard.

16 heures

Table ronde : Trouver sa langue en lisant/traduisant les mots de l’autre, avec Marie Cosnay, Agnès Desarthe, Lucie Taïeb, Cécile Wajsbrot. Modération : Francesca Isidori.

17 heures

Table ronde : Virginia Woolf éditrice artisanale, son legs aux éditeurs contemporains, avec Benoit Laureau, Geneviève Brisac, Mathieu Larnaudie, David Vincent. Modération : Élodie Karaki.

20 heures 30

Lecture : Les nouvelles. Lecture de « Une société », par Anne Alvaro, Geneviève Brisac, Agnès Desarthe. « … non seulement les femmes se prêtent moins aisément à l’analyse que les hommes, mais ce qui fait leur vie échappe aux méthodes habituelles par lesquelles nous examinons et sondons l’existence. »

DIMANCHE 20 SEPTEMBRE

10 heures

Cavalcade : Rendez-vous devant la mairie pour la fête du bœuf gras, défilé d’un bœuf enguirlandé et de tous les participant·e·s aux Rencontres.

Avec Biche, bovin de race limousine, élevage Pascal Josse.

Musique : Thierry Bourguignon & compagnie.

Les jardins de la maison Jouhandeau

14 heures 30 Lectures

Chaminadour, de Marcel Jouhandeau par Irène Morgadinho, Jean-Marie Chevrier et Guy Teste.

Rdv : 10, rue Joseph Ducouret

INTERVENANTES, INTERVENANTS

Geneviève Brisac

Geneviève Brisac est née à Paris dans une famille d'intellectuels de gauche anglophiles.

Une enfance au Quartier Latin et de longues après-midi au jardin du Luxembourg influencent largement son paysage romanesque. Normalienne et agrégée de lettres, elle enseigne puis devient éditrice chez Gallimard. Elle y publie son premier roman, Les Filles, en 1987. Elle est à cette époque critique au Monde des Livres où elle contribue à faire découvrir les femmes écrivains les plus admirées aujourd'hui.

Elle rejoint les Éditions de l'Olivier en I994, elle y publie un livre mince et violent, Petite.

Parallèlement, elle devient éditrice pour les enfants et adolescents à l’École des Loisirs, où elle publie de nombreuses jeunes romancières.

Un roman, Week-end de chasse à la mère obtient le prix Fémina en 1996. Les essais se succèdent, consacrés à la défense d'une littérature exigeante qu'elle sait menacée par la balourdise contemporaine, à la défense aussi d'une vision du monde « du côté des femmes » : C'est Loin du Paradis, puis La Marche du cavalier, et enfin, VW, le mélange des genres un essai sur Virginia Woolf.

Elle écrit des recueils de nouvelles, comme Pour qui vous prenez-vous, des contes pour adultes, comme Les Sœurs Délicata, des romans pour adolescents, parmi lesquels Angleterre. Ses ouvrages ont été traduits dans une douzaine de pays. Son dernier essai : Sisyphe est une femme, publié en 2019, une édition révisée et augmentée de La Marche du Cavalier, explore et remet à la place d’honneur qui leur revient mais qui leur est si souvent déniée les œuvres de grandes écrivaines comme Natalia Ginzburg, Doris Lessing, Vivian Gornick, Christiane Rochefort…

Jakuta Alikavazovic, écrivaine. Histoires contre nature, 2007. Corps volatils, prix Goncourt du premier roman en 2008. La Blonde et le bunker, 2012. L'Avancée de la nuit, paru en 2017, élu « révélation française de l'année » par la rédaction du magazine Lire. En 2019, elle contribue chaque mois à la chronique « Écritures » de Libération.

Elle écrit par ailleurs des livres pour la jeunesse publiés à l'École des loisirs.*

Anne Alvaro, actrice de théâtre et de cinéma. Elle a joué dans des pièces mises en scène par Georges Lavaudant, Claude Guerre ou Hubert Colas. Au cinéma dans le film Danton, d’Andrzej Wajda en 1981, et dans quatre films de Raoul Ruiz. En 1999, elle reçoit le César de la meilleure actrice dans un second rôle, pour son rôle dans le film d’Agnès Jaoui, Le Goût des autres et une seconde fois en 2010 pour le personnage de Louisa dans Le Bruit des glaçons de Bertrand Blier.



Catherine Bernard, professeur de littérature anglaise et d’études visuelles à l’Université Paris-Diderot. Elle a notamment traduit et édité les Essais choisis de Virginia Woolf (Folio).

Aurélien Blanchard, éditeur et co-fondateur des éditions de l’Ogre.

Sylvie Blum, productrice à l’Institut de l’audiovisuel depuis 1980, auteur et réalisatrice de documentaires, notamment sur Pierre Michon, Pierre Bergounioux et Mathieu Riboulet.

Jean-Marie Chevrier, écrivain et lecteur. Madame, Albin Michel, 2014. Le dernier des Baptistes, Albin Michel, 2016. La Compagnie d’Ulysse, Albin Michel, 2017.

Marie Cosnay, écrivaine, traductrice de textes antiques. Elle a récemment publié IF (L’Ogre, 2020), Les Enfants de l’Aurore (Fayard, 2019), Voir Venir. Écrire l’hospitalité avec Mathieu Potte-Bonneville (Stock, 2019), Vie de HB (Nous, 2016), Jours de répit à Baigorri (Créaphis, 2017) et Éléphantesque (Cheyne, 2018). Les Éditions de l’Ogre ont également publié Cordelia la Guerre (2015) Aquerò (2017) Et Épopée (2018). Marie Cosnay a reçu le Prix Nelly Sachs et le Prix Bernard Hoepffner pour sa traduction remarquée des Métamorphoses d’Ovide (L’Ogre, 2017).

Agnès Desarthe, écrivaine, traductrice de l’anglais. Elle a reçu en 2007 le prix Maurice-Edgar Coindreau et le prix Laure-Bataillon pour Les Papiers de Puttermesser de Cynthia Ozick. Un secret sans importance (prix du Livre Inter 1996), Dans la nuit brune (prix Renaudot des lycéens 2010.

Elle est également l’autrice d’un essai consacré à Virginia Woolf avec Geneviève Brisac, V.W. Le mélange des genres ? Ce cœur changeant (L’Olivier, 2015) Prix Littéraire du Monde. Son dernier roman La Chance de leur vie (L'Olivier, 2018) a connu un beau succès de librairie.



Mathias Enard (sous réserve), écrivain. Zone (Actes Sud, 2008), Prix Décembre, Prix du Livre Inter. Parle-leur de batailles, de rois et d’éléphants, Prix Goncourt des Lycéens 2010. L’Alcool et la nostalgie, 2011,aux Éditions Inculte, Rue des voleurs, (Actes Sud, 2012). Boussole (Actes Sud) Prix Goncourt 2015. Dernière communication à la société proustienne de Barcelone, 2016. Mathias Enard, fut l’invité d’honneur de la onzième édition des Rencontres de Chaminadour et coorganisateur de la treizième édition.

Frédéric Goupil, auteur et réalisateur de longs métrages et documentaires. Co-réalisateur avec Jan Peter du docu fiction pour ARTE Les Rêves brisés de l’entre-deux-guerres, 2018. Auteur du film sur les Rencontres de Chaminadour La Botte et l’escarpin - Mathieu Riboulet sur les grands chemins de Jean Genet, 2019.



Jean Guiloineau, directeur de la revue Siècle 21, Littérature & société, Jean Guiloineau est aussi traducteur : Nelson Mandela, Toni Morrison, Nadine Gordimer, André Brink, etc.

Hervé Herpe, comédien, metteur en scène, directeur artistique de La Guérétoise de spectacle, scène conventionnée.



Francesca Isidori, critique littéraire et directrice artistique de « La Bibliothèque des voix » aux Éditions des femmes. Elle a été productrice et conseillère à la direction de France Culture, programmatrice à « 28’ » Arte, enseignante à la Sorbonne-Paris IV et à l’Institut d’Études politiques de Paris.

Élodie Karaki, docteure en littérature française et diplômée de Sciences-Po, Élodie Karaki anime des rencontres littéraires dans différents lieux et manifestations.



Mathieu Larnaudie, écrivain, éditeur aux éditions Inculte. Les Effondrés Actes Sud, 2010, Acharnement, Actes Sud, 2012, Notre désir est sans remède, Actes Sud, 2015, Les Jeunes Gens, Grasset, 2018, Bunker, éditions Inculte, 2019.

Benoît Laureau, éditeur et co-fondateur des éditions de l’Ogre.

David Lescot, dramaturge, musicien et metteur en scène. Artiste associé au Théâtre de la Ville. Il y met en scène L’Européenne, dont le texte obtient le Grand Prix de littérature dramatique en 2008. Ses spectacles, Portrait de Ludmilla en Nina Simone et Une Femme se déplace sont représentés actuellement à travers toute la France. Ses pièces sont publiées aux éditions Actes Sud Papiers.

Pierre Michon, écrivain. Invité d’honneur des Rencontres de Chaminadour 2006, 2007 (autour de Julien Gracq) et 2015 (autour d’Antonin Artaud). Coorganisateur en 2019 (autour de Victor Hugo). Vies Minuscules, Gallimard, 1984, Prix France Culture. Vie de Joseph Roulin, Verdier, 1988. L’Empereur d’Occident , Maîtres et serviteurs, Verdier, 1990. Rimbaud le fils, Gallimard. L’un et l’autre, 1991, Gallimard Folio, 1993. Le Roi du bois, avec des gravures de Richard Texier pour certains exemplaires, Éditions infernales, 1992. La Grande Beune, Verdier, 1996, Gallimard Folio, 2006 - Prix Louis Guilloux. Le Roi du bois, Verdier, 1996. Mythologies d’hiver, Verdier, 1997. Trois auteurs, Verdier, 1997. Abbés, Verdier, 2002 - Prix Décembre. Corps du roi, Verdier, 2002 - Prix Décembre. Le Roi vient quand il veut : propos sur la littérature, Albin Michel, 2007, réédition 2016. Les Onze, Verdier, 2009, Gallimard Folio, 2011 - Grand prix du roman de l’Académie française 2009.

Irène Morgadinho

Artiste plasticienne et lectrice. Antonin Artaud avec François Marthouret aux Rencontres de Chaminadour 2014. Marcel Jouhandeau avec Bernard Blot, Guy Teste et Jean-Marie Chevrier aux Rencontres de Chaminadour 2017-2019.

Anne Mulpas

Poète, performeuse et artiste multimédia, actuellement en résidence d'auteur à la Maison de la Poésie de Paris. Elle a publié plusieurs recueils de poésie : Et le ciel deviendra pourpre (Z4 édition, 2019), Méduse Machair et autres langues bêtes (D’ores et déjà, 2019), Échophanies (Tarabuste, 2018), Les Pattes frêles du désir, en compagnie des œuvres de Jean-Luc Parant (Tarabuste 2016), ainsi que Icare, avec la plasticienne Eva Wellesz (acquisition Mac Val Paris, 2016) et L’Imaginaire au travail, recherches poétiques, sur le site littéraire remue.net.

Olivier Rolin Invité d’honneur des Rencontres de Chaminadour 2011. Coorganisateur des Rencontres de Chaminadour Victor Hugo. Phénomène futur, Seuil, 1983. Bar des flots noirs, Seuil, 1987. L’Invention du monde, Seuil, 1993. Port-Soudan, Seuil, 1994 - Prix Fémina 1994. Méroé, Seuil, 1998. Tigre en papier, Seuil, 2002 - Prix France Culture 2003. Suite à l’hôtel Crystal, Seuil, 2004. Rooms, Seuil, 2006. Un chasseur de lions, Seuil, 2008. Bakou, derniers jours, Seuil, 2010. Bric et broc, Verdier, 2011. Sibérie, Inculte, 2011. Le Météorologue, Seuil/Paulsen, 2014. Solovki, la bibliothèque perdue (Photographies Jean-Luc Bertini), Le bec en l’air, 2014. À y regarder de près, avec Erik Desmazières, Seuil, 2015. Veracruz, Verdier, 2016. Baïkal-Amour, Paulsen, 2017. Extérieur monde, Gallimard, 2019.

Florence Seyvos, écrivaine et scénariste. Les Apparitions, Prix Goncourt du premier roman 1995 et le prix France Télévisions 1995. L'Abandon, 2002, Le Garçon incassable, 2013 (prix Renaudot poche). Elle a également publié à l'Ecole des loisirs une dizaine de livres pour la jeunesse et coécrit avec la réalisatrice Noémie Lvovsky les scénarios de ses films, comme La vie ne me fait pas peur (prix Jean-Vigo), Les Sentiments (prix Louis-Delluc 2003) ou Camille redouble.

Elle publie en septembre 2020 Une bête aux aguets, aux éditions de l’Olivier.

Lucie Taïeb, enseignante-chercheuse, traductrice de l’allemand, poète et écrivaine, a publié des textes en revue remue.net, plexus-S, z:, aka, Action restreinte, ce qui secret, des essais : Feshkills.Recycler la terre, éditions Varia 2019, Territoires de mémoire, 2012. Plusieurs recueils : Peuplié, 2019, Tout aura brûlé, Les Inaperçus, 2013, La Retenue, LansKine, 2015 ; des traductions de l'allemand, dont Cruellement là, de Friederike Mayröcker, Atelier de l'Agneau, 2014. Et deux romans aux éditions de L’Ogre : Les Échappées, prix Wepler Fondation La Poste 2019, et Safe, 2016.

David Vincent, responsable éditorial des éditions De l’Arbre Vengeur, directeur commercial de la revue Le Festin, il a travaillé à la librairie Mollat, à Bordeaux, durant une dizaine d’années.

Cécile Wajsbrot, romancière et essayiste, également traductrice de l'anglais (Virginia Woolf) et de l'allemand (Peter Kurzeck, Wolfgang Büscher). Elle vit actuellement entre Paris et Berlin, où elle a reçu en 2016 le prestigieux prix de l'Académie. Destruction, Le Bruit du Temps, 2019. Totale Eclipse, Christian Bourgois, 2014. Conversation avec le maître, Christian Bourgois, 2014. Mémorial, Zulma, 2005. Lîle aux musées, Denoël, 2008...