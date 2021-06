Maison de Victor Hugo, 6 place des Vosges

Rencontre-conférence sur deux ouvrages consacrés à Hugo

(ses desssins, et les souvenirs de Gertrude Tennant)

À l’occasion de l’exposition « Victor Hugo. Dessins. Dans l’intimité du génie » (du 10 juin au 21 novembre 2021), vous êtes invité le mercredi 23 juin à 18H15, Maison de Victor Hugo (6 place des Vosges, 75004 Paris) à une rencontre avec:

Gérard AUDINET, Directeur des Maisons de Victor Hugo Paris/ Guernesey, auteur de l’ouvrage

«Victor Hugo. Dessins » (Editions Paris Musées, 2020)

Victor Hugo a laissé près de quatre mille dessins. Il n’aimait guère les montrer de son vivant. Les sept cents feuilles que conserve la Maison Victor Hugo recèlent les plus célèbres chefs-d’œuvre de l’écrivain. Cet ouvrage propose, à travers une approche chronologique, une véritable monographie s’attachant à révéler comment le poète, dessinateur et observateur précis atteint une puissance visionnaire. Une œuvre graphique singulière, d’une grande modernité et toujours fascinante.

Florence NAUGRETTE, Professeur de littérature française à Sorbonne Université et membre de l’Institut universitaire de France, préfacière et cotraductrice de l’autobiographie

«Mes souvenirs sur Hugo et Flaubert » de l’Anglaise Gertrude Tennant (Editions de Fallois, 2020)

L’une des grandes figures de l’ère victorienne, la salonnière Gertrude Tennant (1819-1918) était encore écolière à Paris lorsqu’elle rencontra Victor Hugo pour la première fois dans son « sanctuaire » de la place Royale (des Vosges) en 1837. Elle devint ensuite amie intime de Gustave Flaubert, alors jeune homme, qu'elle rencontra à Trouville. Invitée dans les cercles familiaux et amicaux de Hugo, passionnée par son œuvre dont elle apprit par cœur de larges extraits, Gertrude Tennant continuera à fréquenter ce génie dans son intimité à Paris comme à Guernesey. L'ouvrage publie sa correspondance avec Flaubert, un texte autobiographique sur leur amitié, et un important mémoire sur Victor Hugo, tel qu'elle l'a connu à Paris, sous la Monarchie de Juillet et à Guernesey, l'année de la parution des Misérables.

