Université Paris Nanterre et en ligne

Lors de la prochaine séance du séminaire Licence esthétique le jeudi 30 septembre, nous aurons le plaisir de recevoir la poétesse M. NourbeSe Philip autour de son livre Zong ! (2011). Vous êtes toutes et tous les bienvenu.e.s.



Livre phare de la poésie documentaire contemporaine, Zong! a été écrit à partir du texte de la décision Gregson vs Gilbert (1783) dans l'affaire du navire esclavagiste Zong, où 143 esclaves ont été tués suite à un manque d'eau à bord. Un procès a été intenté par les propriétaires du navire contre les assurances qui avaient refusé leur demande de compensation pour perte de biens. À la fois œuvre élégiaque et œuvre d'attaque contre la loi, le livre de M. NourbeSe Philip pose des questions qui résonnent avec les demandes de justice plus contemporaines, notamment au sein du mouvement Black Lives Matter. La poétesse présentera son travail en visioconférence depuis Toronto. Abigail Lang (Poésie américaine, Université de Paris) et Djohar Sidhoum-Rahal (Droit, Université Paris Nanterre), discuteront ensuite de l'ouvrage depuis le point de vue de la littérature et du droit.

SÉANCE EN ANGLAIS suivie par une discussion bilingue (anglais-français)

18h-20h, jeudi 30 septembre

Salle 352 du bâtiment Simone Veil, Université Paris Nanterre

RER A : Nanterre Université

SÉANCE HYBRIDE (sur site et à distance).

Pour assister à distance via GoogleMeet, suivez ce lien : meet.google.com/ggk-fhpp-nap

Séminaire organisé par le Centre de recherches anglophones (CREA) et le Centre de droit pénal et de criminologie (CDPC) de l'université Paris Nanterre, avec le soutien de l'Institut Universitaire de France.