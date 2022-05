Lecture par la comédienne Sophie Magnaud d’extraits de textes de l’auteur



Lundi 9 mai • 19h

Petite Salle • Centre Pompidou En ligne sur bpi.fr



L’Histoire, sous son aspect fantomatique, est un thème fondamental dans l’œuvre de Camille de Toledo, qui tente de s’en approcher à travers une grande diversité thématique et formelle. Les personnages de ses romans graphiques, Isaac Babel et Theodor Herzl, font resurgir quelques-uns des bouleversements des années 1920 et 1930 (pogroms à l’est de l’Europe, mouvement sioniste, révolution bolchévique, terreur stalinienne). La ville d’Odessa sert de point de départ symbolique pour cette période et Berlin prend sa place après la chute du mur. Berlin sert notamment de refuge à Thésée, personnage qui, dans un récit poignant, affronte le monstre de l’Histoire au cœur du labyrinthe du passé familial.



Avec :



Camille de Toledo, auteur notamment de Thésée, sa vie nouvelle (Verdier), Le Fantôme d’Odessa et Herzl (Denoël Graphic), Le Hêtre et le Bouleau : Essai sur la tristesse européenne et Oublier, trahir, puis disparaître etc. (Le Seuil)



Sophie Magnaud, comédienne, fera la lecture des extraits des textes de Camille de Toledo



Animée par Camille Thomine, journaliste et critique littéraire



Une séance de dédicace des ouvrages de Camille de Toledo sera organisée par la librairie du Centre Pompidou à l’issue de la rencontre vers 20h30 à la sortie de la Petite Salle



LES RENDEZ-VOUS D'EFFRACTIONS

Cette rencontre proposée par la Bibliothèque publique d’information, dans le cadre du cycle « Les rendez-vous d’Effractions », qui accompagne tout au long de l’année le festival Effractions (24-28 février 2022).