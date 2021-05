Renan Larue

Le Végétarisme des Lumières. L’abstinence de viande dans la France du XVIIIe siècle

Paris, Classiques Garnier, coll. Classiques Jaunes, 2021

EAN : 9782406099598

257 pages

12 €

Envisagé et même adopté par un grand nombre de savants et d’écrivains français du XVIIIe siècle, le végétarisme constitue un enjeu philosophique important. Les profondes questions que soulève ce régime dépassent largement le cadre des pratiques alimentaires et sont de nature à la fois médicales, anthropologiques, morales et religieuses.

Table des matières