Relief – Revue électronique de littérature française vol. 15, n°2, 2021 :

Intertextualités dans les œuvres d’André et de Simone Schwarz-Bart



dir. Kathleen Gyssels et Odile Hamot





Ce numéro de Relief est consacré aux intertextualités, tant en amont qu’en aval, qui nourrissent et prolongent l’œuvre d'André et de Simone Schwarz-Bart: il s’agit non seulement de démontrer les influences variées d'autres écrivains sur leurs romans, mais également de mettre en lumière l'influence schwarz-bartienne sur les œuvres d’auteurs et artistes ayant publié après eux.

Dans sa globalité, le numéro touche aux cinq types de relations transtextuelles identifiées par Genette; il ouvre sur les seuils interartistiques, les différents rapports entre édition et réédition, œuvre achevée et inachevée, voire ses crossovers avec le neuvième art et la musique.



TABLE DES MATIÈRES



Dossier thématique



Éditorial



Kathleen Gyssels et Odile Hamot,

« Le masque et la plume » : Intertextualités dans les œuvres d’André et de Simone Schwarz-Bart



Articles



Robert Miller et Gloria Onyeoziri-Miller,

Les fragments d’un retour : le Saint-Césaire d’Un plat de porc aux bananes verts



Olivier-Serge Candau,

Le trait d’union : une trace interlectale ? Étude comparée de Pays rêvé, pays réel et L’Ancêtre en Solitude



Vanessa Massoni da Rocha,

‘Du fond des casseroles’ à la table : l’art gastronomique et les saveurs identitaires chez Simone Schwarz-Bart et Jorge Amado



Elise Finielz,

Reading Pluie et vent sur Télumée Miracle as a ‘Legend of the Just’



Odile Hamot,

Simone et André Schwarz-Bart, ou le don d’amour



Esther Eloidin,

« Biguine d’amour » : l’intermélodicité ‘récituelle’ dans La Mulâtresse Solitude



Frances J. Santiago Torres,

Une autre Histoire : l’œuvre de Simone Schwarz-Bart



Entretiens



William F.S. Miles,

How the Slave Trade and the Shoah Gave Rise to a Musical Marvel. An Interview with Jacques Schwarz-Bart



Kathleen Gyssels et Odile Hamot,

Ti Jean L’Horizon à l’âge des mangas. Entretien avec Roland Monpierre



Essais



Marie-José Nzengou-Tayo,

Ti Jean L’Horizon : une approche écocritique et décoloniale de la Guadeloupe



Kathleen Gyssels,

André Schwarz-Bart au Moulin d’Andé : de quelques rencontres déterminantes



Soumissions libres



Francesca Caiazzo, « Exorciser le poignard » : Compétition, envie et ressentiment dans l’œuvre de Nelly Arcan



Sylvie Cadinot-Romerio, Un espace libre où dire. La Fille qu’on appelle de Tanguy Viel



Emilie Ollivier, New York, espace vide autofictionnel. Relire Fils de Serge Doubrovsky à l’aune de l’œuvre de Peter Brook



Comptes rendus



Fanny Margras, Simone et André Schwarz-Bart, Hommage à la femme noire (réédition)



Annelies Schulte Nordholt, Fransiska Louwagie, Témoignage et littérature d’après Auschwitz



Els Jongeneel, Sophie Bertho, La Peinture selon Proust. Les détournements du visuel



*



À propos de Relief – Revue électronique de littérature française



Relief - Revue électronique de littérature française est une revue scientifique internationale évaluée par les pairs et consacrée aux études littéraires et culturelles. Son périmètre historique est ouvert, pourvu qu’il soit en relation avec des corpus de langue française. Relief est un lieu de rencontre de l’étude des littératures, des textes et des discours.



Bilingue (français-anglais) et pionnière, Relief est une revue numérique et en accès libre depuis son premier numéro publié en 2007. La revue Relief est publiée deux fois par an. Les numéros sont organisés par thème ou par monographie, mais chaque numéro réserve un espace aux contributions diverses ainsi qu’aux comptes rendus de lecture.



Responsables : Maaike Koffeman & Olivier Sécardin



Url de référence : https://revue-relief.org/index