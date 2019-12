REFORME, HUMANISME, RENAISSANCE, n° 89, décembre 2019.

Lire en ligne via Cairn…

CAHIER ANDRÉ TOURNON

Introduction…

Gilles Polizzi, « Le cercle des maîtres disparus » : André Tournon enseignant

Olivier Guerrier, André Tournon seiziémiste. Une lecture empirique des singularités

Notice sur l’établissement des textes

La plasticité des énoncés selon le De verborum significatione d’Alciat

« Ignorant les premières causes… », jeux d’énigmes dans l’Heptaméron

Le paradoxe ménippéen dans l’œuvre de Rabelais

Singuliers en leur fantaisies

Que c’est que croire…

La poétique du témoignage dans les Tragiques d’Agrippa d’Aubigné

« Je jouons… ». Facéties grammaticales et philosophiques dans Le Moyen de parvenir de Béroalde de Verville

La molette du peintre

Bibliographie d’André Tournon

VARIA

Philippe de Lajarte, L'idée de nature humaine dans les Essais

Pierre-Elie Pichot, La pierre d’aimant dans la poésie humaniste : « secrettes approches » d’un lieu commun

COMPTES RENDUS

L'Histoire à la Renaissance. À la croisée des genres et des pratiques, dir. R. Darmon, A. Desbois-Ientile, A. Petit et A. Vintenon (U. Pais), Politique des lieux communs, dir. L. Forment, T. Pocquet et L. Stambul (A. Godet), Bernard Cerquiglini, Le ministre est enceinte ou la grande querelle de la féminisation des noms (M. Clément)

Lire en ligne via Cairn…