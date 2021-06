Réforme, Humanisme, Renaissance (RHR), n°92, 2021/1,

PUSE, 2021.

Éditorial (p.7)

Michel Renaud, Marie-Luce Demonet, In Memoriam Guy Demerson (p.9)

William Kemp, In Memoriam Hendrik Vervliet (p.17)

John O’Brien, Un poème latin de La Boétie et ses variantes : L’épitaphe sur la mort du marquis de Beaupréau (p.29)

Sylvie Laigneau-Fontaine, L’épithalame de Nicolas Bourbon pour Jeanne de Navarre : du mariage réel au mariage idéal (p.49)

Philippe de Lajarte, Entre dispersion et centralité : l’invention du sujet dans les Essais (p.73)

William Kemp, Jean de Tournes, Sébastien Gryphe et Robert Granjon à Lyon en 1543 et après (p.95)

Astrée Ruciak, De la révélation du mal à la piperie : les procédés hyperboliques dans quatre discours démonologiques au tournant des XVIe et XVIIe siècles (Bodin, Boguet, Le Loyer et De Lancre) (p.117)

Marie-Aude Toussaint, Nommer pour dénoncer dans les récits des Saint-Barthélemy. Simon Goulart et Jean de Léry (p. 135)

Véronique Montagne, Définir, diviser et énumérer : l’exemple des anatomies de la Renaissance (p.155)

Marie Cézard-Leyral, « Les faictz sont masles, les parolles femelles » : entre le Vocabulista (1542) et le Berlaimont (1558), la piquante répartie de la Bonne response a tout propos (1547) (p.171)

Carine Roudière-Sébastien, Bâtir des châteaux en Italie ou le songe de Jean Du Bellay. Une lecture de la Sciomachie de François Rabelais (p.193)

Julien Chauffour, La Satyre ménippée et son Supplement : la reconstruction érudite d’un genre ou le pamphlet du déguisement (p.211)

André Bayrou, Peut-on encore aimer les Amours de la Renaissance ? La hantise des abus sexuels dans l’étude de la poésie (p.231)

THÈSES SOUTENUES

Ugo Pais, Recherches de Christofle de Beaujeu : la poésie dans l’Histoire ? Édition critique des Amours (1589) (p.251)

Antonin Godet, Édition critique du Parnasse des Poètes François modernes Contenant leurs plus Riches et Graves sentences discours descriptions et doctes enseignemens

de Gilles et Galliot Corrozet (1571, 1572, 1578) (p. 255)

COMPTES RENDUS

Les cinq sens entre Moyen Âge et Renaissance : enjeux épistémologiques et esthétiques, dir. Olga Anna Duhl et Jean-Marie Fritz (J. Laubner, p. 263), Brenton Hobart, La peste à la Renaissance. L’imaginaire d’un fléau dans la littérature au xvie siècle (É. Berriot-Salvadore, p. 265), Phillip J. Usher, Exterranean. Extraction in the Humanist Anthropocene (P.-E. Pichot, p. 267), Valerio Del Nero, Juan Luis Vives. Scritti politico- filosofici (T. Vigliano, p. 271), Juliette Ferdinand, Bernard Palissy. Artisan des réformes entre art, science et foi (M. Yvernault, p. 272), Dominique Brancher, Quand l’esprit vient aux plantes. Botanique sensible et subversion libertine (XVIe-XVIIe siècles) (V. Giacomotto-Charra, p. 276)

Lire en ligne via CAIRN :

https://www.cairn.info/revue-reforme-humanisme-renaissance-2021-1.htm