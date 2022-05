Adresse : Amphithéâtre Michelet, Sorbonne Université (accès 46 rue Saint Jacques, 75005 Paris)

Réécrire la loi. Rencontre avec Camille de Toledo



Jeudi 19 mai 2022, de 17h à 19h



Amphithéâtre Michelet, Sorbonne (accès par le 46 rue Saint Jacques, 75005 Paris)



Pour la séance inaugurale du séminaire "Identités plastiques", soutenu par le CRLC et l'UFR de Littérature française et comparée, nous accueillerons l'écrivain et essayiste Camille de Toledo.



Inscription obligatoire avant le 15 mai pour les personnes extérieures à Sorbonne université. Contact: judith.sarfati-lanter@sorbonne-universite.fr