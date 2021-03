Montréal, en ligne

Récits de femmes en milieu carcéral : entre survie et création

24 et 25 mars 2021

Les horaires indiqués ci-dessous sont ceux de Montréal (GMT-4). Veuillez consulter la dernière page de ce document afin de prendre connaissance du décalage horaire avec votre pays.

Mercredi 24 mars 2021

8h45 Mot d’ouverture

Simon HAREL, Valentina PANCALDI et Mira MISSIRIAN

Équipe de recherche du projet « Théâtre sonore et voix de femmes incarcérées dans un dispositif de récits de soi »

9h00 – 11h00 Session I – Raconter l’incarcération : témoignages et écritures du soi féminin

Modératrice Catherine MAVRIKAKIS

9h00 Juliette STELLA, « L’écriture de l’intime sous contrainte : écrits de prison d’Albertine Sarrazin, Goliarda Sapienza et Latifa Zayyat »

9h20 Nour-El-Houda BENDERDOUCH, « L’écriture carcérale dans L’Astragale d’Albertine Sarrazin »

9h45 – 10h00 Période de questions

10h00 Ramla AYARI, « Sign al Nisa de Fathiyya al ‘Assal : création et expérience carcérale féminine en Égypte sous Moubarak »

10h20 Jihane SBOUSSA, « Fatna, nommée Rachid : ‘e’ féminin muet et débris d’une femme incarcérée »

10h45 – 11h00 Période de questions

11h00 – 11h15 Pause-café

11h15 – 12h40 Session II – Réinventer l’espace-prison : entre récits, théâtre et fiction

Modérateur Simon HAREL

11h15 Marius POPA, « Lena Constante dans les prisons roumaines des années 1950 : comment s’échapper du labyrinthe carcéral par la fiction ? »

11h35 Rachid ELHACHIMI, « La représentation de l’espace-prison dans les récits féminins en milieu carcéral arabe, cas d’Une femme nommée Rachid de Fatna el Bouih »

11h55 Julie ROSSELLO ROCHET et Lucie RÉBÉRÉ, « Sarrazine, le cas d’un spectacle pour dire l’incarcération et l’émancipation par la création d’une femme : Albertine Sarrazin »

12h20 – 12h40 Période de questions

12h40 – 13h30 Pause-midi

13h30 – 15h30 Session III – Perspectives historiques de voix résistantes

Modératrices Valentina PANCALDI et Mira MISSIRIAN

13h30 Costanza AGNELLA, « La storia dei luoghi di internamento femminile tra controllo istituzionale e resistenze al potere »

13h50 Magali DOMAIN, « Perpétuer la mémoire d’une communauté résistante : récits de détenues de la prison de Siegburg pendant la Première Guerre mondiale »

14h15 – 14h30 Période de questions

14h30 Elisa MALVESTITO et aliæ, « Voci sommerse : il racconto del carcere nella scrittura delle donne »

14h50 Chiara STAGNO, « Via di là. L’evasione dal carcere di Rovigo attraverso le voci e i racconti dei militanti e delle militanti della lotta armata »

15h15 – 15h30 Période de questions

15h30 – 15h45 Pause-café

15h45 – 17h00 Session IV – Réponses à un système aliénant et défaillant

Modératrices Mira MISSIRIAN et Valentina PANCALDI

15h45 Francesca PANGALLO, “Time and Punishment: Literary Action for a More Intentional Time Investment in Sant’Eufemia Women’s Detention Center in Venice, Italy”

16h05 Alisha GRECH, “Lost Words: A Thought Piece on Lisa Montgomery, Death Row and the Failure of “The System””

16h30 – 16h45 Période de questions

Fin de la première journée d’étude.

Jeudi 25 mars 2021

9h00 – 11h00 Session I – Les mots pour le dire : le dicible et l’indicible carcéral

Modérateurs Robert SCHWARTZWALD et Valentina PANCALDI

9h00 Rosita MAGLIE et alii, “Women and Prison in Italy: Wor(l)ds and (E)motions”

9h20 Arina NEAGU, « La détention communiste roumaine expliquée aux étrangers »

9h45 – 10h00 Période de questions

10h00 Zeinab GOLESTANI, « Moi, c’est Vivant »

10h20 Marco RAITIERI, « Musica Dentro : le donne recluse cantano Fabrizio De André »

10h45 – 11h00 Période de questions

11h00 – 11h15 Pause-café

11h15 – 13h15 Session II – Repenser l’intimité et la sexualité en prison

Modératrices Karoline TRUCHON et Valentina PANCALDI

11h15 Mara CAPRARO, « Vivre, écrire et dénoncer la prison : l’expérience de Goliarda Sapienza »

11h35 Valentina Gabriela HOHOTĂ, « Oui, nous voulons dire intimité carcérale »

12h00 – 12h15 Période de questions

12h15 Mounia OUZIOU, « Être une détenue politique au Maroc : le témoignage de Fatna el Bouih »

12h35 Giulia IACOLUTTI, « Casa Azul : storie di vita di cinque donne trans in un carcere maschile di Città del Messico »

13h00 – 13h15 Période de questions

13h15 – 14h00 Pause-midi

14h00 – 15h25 Session III – Agentivités et polyphonies féminines

Modératrice Marie-Christiane MATHIEU et Mira MISSIRIAN

14h00 Viviana PEZZULLO, “Recounting Italian Feminism in the 1970s Through Gabriella Parca’s Voci dal carcere femminile”

14h20 Mallory TROCADERO, « Les voix marginales de L’Université de Rebibbia de Goliarda Sapienza »

14h40 Chloé VETTIER, « S’écrire pour assurer la survie de son intellect et intellectualiser sa vie : Albertine Sarrazin, une intellectuelle en prison »

15h05 – 15h25 Période de questions

15h30 Mot de clôture et fin de la journée d’étude

Simon HAREL, Valentina PANCALDI et Mira MISSIRIAN

Horaires

Les horaires indiqués sur le programme de la journée d’étude virtuelle sont ceux de Montréal. Veuillez calculer le décalage horaire avec votre pays en vous basant sur les données ci-dessous :

États-Unis (GMT -4) | +0 Par exemple : Montréal 9h00 = États-Unis 9h00

France (GMT +1) | +5 9h00 = France 14h00

Italie (GMT +1) | +5 9h00 = Italie 14h00

Maroc (GMT +1) | +5 9h00 = Maroc 14h00

Algérie (GMT +1) | +5 9h00 = Algérie 14h00

Roumanie (GMT +2) | + 6 9h00 = Roumanie 15h00

Iran (GMT +3.5) | + 8.5 9h00 = Iran 17h30

Prenez soin de tenir compte du décalage horaire afin de vous assurer d’être à l’heure !