Adresse : Centre National de la Danse, 1 rue Victor Hugo, 93507 Pantin

Fabrique de thèses #6 / 3 juin 2022 / Programme



Recherche en création, création en recherche : pluralité des savoirs et des expériences des artistes-chercheurs

Centre national de la danse – Pantin, 9h30-18h, studio 14



Face à l’essor de la recherche-création au sein des programmes universitaires français, le prochain Atelier des doctorants en danse propose de questionner les synergies entre la recherche et la création du point de vue des artistes-chercheurs eux-mêmes.



Où se situe l’artiste-chercheur dans cette double focalisation et comment parvient-il à éviter d’éventuels biais dans ses procédures de recherche et de création ? Que ce soit d’un point de vue institutionnel ou scientifique, le dialogue que suggère la recherche-création ne serait-il pas à même de résoudre la division tenace entre le corps et l’esprit, et de renverser les modèles académiques dominants ?



Cet espace d’échange, ouvert sur les plans disciplinaires et formels, espère explorer des pistes de sens et lever les confusions sur la recherche-création.

Programme



9h30

Accueil



10h

Introduction par le comité de l’Atelier des doctorants

Présentation de Philippe Guisgand, professeur en danse, université de Lille, répondant



Le savoir en action



10h20

Serena Massimo, doctorante en sciences philosophiques et sociales, université de Rome « Tor Vergata » : « Apprendre par le corps, faire danser la pensée »

En valorisant la continuité entre l’expérience de la danse et l’esthétique philosophique, on montrera d’une part comment la création et la recherche menées par le danseur-chercheur sur scène créent des façons non conventionnelles de penser, écrire et parler de la danse dans sa recherche académique, et, d’autre part, comment les outils théoriques de l’esthétique peuvent nourrir sa pratique.



10h40

Carolina Mahecha Quintero, doctorante en arts du spectacle, université Toulouse-Jean Jaurès : « Vers une poétique de l’expérimentation : approximations de la recherche somatique-performative de la création “NOUS, les itinérantes” »

Cette communication analyse le processus de création de « NOUS, les itinérantes », une pièce de danse qui aborde les biographies de quelques femmes émigrées latino-américaines. La lecture de la genèse de ce spectacle s’attache à définir comment, dans le cadre de cette étude auto-ethnographique, le positionnement situé de l’artiste-chercheuse ainsi que la poétique de l’expérimentation ont motivé le dialogue entre sa pratique artistique et sa recherche théorique.



11h

Pause



11h20

Stéphane Lambion, doctorant en littérature, université Aix-Marseille : « Du document au texte : la notion d’atelier en littérature »

En recréant en direct, à partir d’une page vierge, un texte déjà écrit, cette intervention a pour but de montrer les processus qu’implique un travail de recherche-création en littérature, interrogeant ainsi le passage du document (théorique) au texte (littéraire) ainsi que la pertinence de la notion d’atelier dans le domaine de la création littéraire.



11h40

Eva Assayas, doctorante en arts–esthétique, pratique et théories, université Lille 3 : « La recherche-création en danse : chemin d’une pratique et pratique d’un cheminement »

À partir du compte-rendu de deux résidences en studio, cette communication se propose d’exposer la manière dont notre pratique de la création chorégraphique est une composante à la fois du processus et des résultats de la recherche. En prenant appui sur les thèses de Billeter et Doganis, qui envisagent le corps comme une entité psycho-physique dans son intégralité, on montrera les conséquences heuristiques de cette posture holistique dans le cadre précis d’une recherche-création en danse.



12h

Temps d’échanges



12h30

Pause-déjeuner



Les enjeux de la recherche-création



14h

Avec Solène Bellanger, cheffe de la mission Recherche, et Mickaël Robert-Gonçalves, chargé de missions Recherche, DGCA, ministère de la Culture ; Gretchen Schiller, chorégraphe et professeure à l’UMR Litt&Arts, université Grenoble Alpes, directrice du réseau interuniversitaire d’écoles doctorales Création, Arts et Médias (CAM) ; Marian de Valle, danseuse, chorégraphe et docteure en art-danse.



15h30

Pause



16h

Proposition du collectif Open Source

Il s’agira de créer un dialogue interdisciplinaire entre chercheurs et artistes présents lors de cette journée en présentant les principes-cadres qui régissent les sessions de recherche du collectif Open Source, un collectif de metteur·e·s en scène qui cherche à articuler recherche et création en dehors du cadre universitaire. Cette présentation abordera aussi bien la spécificité du fonctionnement du collectif et de ses sessions de recherche, que ses motivations, ses intérêts et ses limites.



Traduire une expérience sensible

16h30

Chloé Persillet, doctorante en arts plastiques, université Paul Valéry – Montpellier 3 : « Carnets d’ateliers. La pratique du paysage, du travail sur le motif au travail sur panneau de bois »

Comment traduire, communiquer et transmettre les recherches d’une pratique plastique ? Comment donner à voir les articulations à l’œuvre dans un processus de création ? Quelles sont les particularités de la dimension poïétique d’une telle recherche ? Cette communication réfléchira à des pistes de réponses à partir d’une expérience personnelle et sensible en recherche-création.



16h50

Anatoli Vlassov, doctorant en danse, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne : « Thèse-Ronde : pour une polyrythmie de la création-recherche »

Thèse-Ronde est une création-recherche sur le rapport entre le singulier et le collectif, création artistique tissant un réseau de relations entre les sens multiples qui circulent et se transmutent entre différents chercheurs aux disciplines de recherche variées.



17h10

Performance dansée et entretien entre la danseuse Sarah Adjou et Aline Derderian, doctorante en arts, université Rennes 2 : « We should return to our winter home: une recherche incarnée sur Armen Ohanian »

Cette recherche s’intéresse à l’œuvre d’Armen Ohanian dont les productions chorégraphiques et littéraires apportent un éclairage sur l’histoire arménienne par le biais de l’exercice autobiographique. We should return to our winter home se présente comme une improvisation dansée, générée par une partition qui incarne ou incorpore plusieurs extraits de La Danseuse de Shamakha, en vue de questionner les modalités de transmission d’une corporalité diasporique.



17h30

Temps d’échanges



17h50

Clôture