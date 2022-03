Italien:



Patrocinato dal Dipartimento di Culture e Società dell'Università degli Studi di Palermo e dalla Asociación Docentes e Investigadores de Lengua y Literatura Italiana (ADILLI), questo convegno internazionale intende affrontare i modi in cui oggi la realtà viene mediata e rappresentata attraverso le tecnologie digitali e gli approcci creativi delle arti, sia di quelle appartenenti alle più tradizionali classificazioni, sia di quelle di più recente affermazione, e come da esse vengano "portate in scena" le diverse narrazioni dei contesti odierni.



La stessa definizione del concetto di "realtà" è messa in discussione dalle sue innumerevoli mediazioni. È noto comunque - ed è oggi particolarmente evidente - che l'immaginario non è, nei suoi effetti sul contesto sociale, meno fattuale delle realtà che hanno alla base dati concreti ed evidenze empiriche.



Nella prospettiva adottata per il convegno, si è voluto mettere al centro ogni possibile aspetto di questo tema, interpretato in chiave interdisciplinare per la sua stessa complessità.



Rispetto al tema e alle varie discipline che lo affrontano, si è scelto altresì un approccio divulgativo che possa avviare un dialogo col pubblico, costituito dai partecipanti, dagli studenti presenti e da coloro che assisteranno in streaming.



Direzione e coordinamento scientifico-organizzativo:



Anna Fici (Università degli Studi di Palermo)



Claudio Gnoffo (Accademia di Belle Arti di Palermo)



Comitato scientifico-organizzativo:



Luigi Amato (Accademia di Belle Arti di Palermo)



Simone Arcagni (Università degli Studi di Palermo)



Alessio Arena (Universidad Nacional de Rosario)



Massimo Bonura (Università Telematica eCampus)



Sergio Brancato (Università degli Studi di Napoli Federico II)



Claudio Cavallaro (Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" - Sassari)



Stefano Montes (Università degli Studi di Palermo)



Alberto Trobia (Università degli Studi di Palermo)



Keynote Speakers:



Marcel Danesi (University of Toronto)



Marco Gargiulo (Universiteten i Bergen) & Alessandro Fiorillo (Université Paris-Sorbonne)



Luca Lucchesi (regista)



Lev Manovich (Graduate Center, City University of New York)



Federico Montanari (Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia)



Arrigo Musti (artista e regista)



Nicola Perullo (Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo)



Enrico Terrone (Università degli Studi di Genova) & Luca Bandirali (Università del Salento)



Didier Tsala Effa (Université de Limoges)



Il link dell'Università degli Studi di Palermo tramite cui accedere alla locandina e allo streaming è il seguente:



Realtà mediali. Sociologia, semiotica e arte negli immaginari e nelle rappresentazioni.





Anglais:



Sponsored by the Department "Cultures and Society" of the University of Palermo and by the Asociación Docentes e Investigadores de Lengua y Literatura Italiana (ADILLI), this international conference aims to address the ways in which reality is mediated and represented today through digital technologies and the creative approaches of the arts, both of those belonging to the more traditional classifications, and of the more recent ones, and how the different narratives of today's contexts are "brought to the stage" by them.



The same definition of the concept of "reality" is challenged by its innumerable mediations. However, it's known - and today particularly obvious - that the imagination is not, in its effects on the social contexts, less factual than the realities based on concrete data and empirical evidence.



In the perspective we adopted for the conference, we wanted to focus on every possible aspect of this theme, to be interpreted in a interdisciplinary key, due to its very complexity.



Regarding the theme and the disciplines that address it, we have also chosen a dissemination approach that can initiate a dialogue with the public, made up of the participants, the students present and those who will assist in streaming.



Scientific-organizational direction and coordination:



Anna Fici (University of Palermo)



Claudio Gnoffo (Academy of Fine Arts in Palermo)



Scientific-organizing committee:



Luigi Amato (Academy of Fine Arts in Palermo)



Simone Arcagni (University of Palermo)



Alessio Arena (Universidad Nacional de Rosario)



Massimo Bonura (eCampus University)



Sergio Brancato (University of Naples Federico II)



Claudio Cavallaro (Accademia di Belle Arti "Mario Sironi" - Sassari)



Stefano Montes (University of Palermo)



Alberto Trobia (University of Palermo)



Keynote Speakers:



Marcel Danesi (University of Toronto)



Marco Gargiulo (Universiteten i Bergen) & Alessandro Fiorillo (Université Paris-Sorbonne)



Luca Lucchesi (director)



Lev Manovich (Graduate Center, City University of New York)



Federico Montanari (University of Modena and Reggio Emilia)



Arrigo Musti (artist and director)



Nicola Perullo (University of Gastronomic Sciences of Pollenzo)



Enrico Terrone (University of Genoa) & Luca Bandirali (University of Salento)



Didier Tsala Effa (Université de Limoges)



The link of the University of Palermo through which to access the poster and the streaming is the following:



Media realities. Sociology, semiotics and art in the imaginaries and in the representations.