Re-penser les mondes méditerranéens : un nouveau récit pour une éthique globale



Jeudi 31 mars 2022 16h-18h



Salle des colloques 1

Site de Saint Charles Université Paul-Valéry Montpellier

Le séminaire entend aborder plusieurs questions actuelles à partir du livre collectif Re-storying Méditerranean Worlds : New Narratives from Italian Cultures to Global Citizenship, sous la direction de A. Biancofiore et C. Barniaudy, New York, Bloomsbury, 2021.





-Comment re-situer les mondes méditerranéens dans un nouveau récit qui soit en lien avec les cultures locales et globales ? Est-il possible de générer des espaces de paix et de dialogue face aux conflits géopolitiques ?



-Dans quelle mesure la littérature a la capacité de produire des récits littéraires qui deviennent des récits politiques ?



-De quelle manière les narrations des citoyens arrivent à disloquer le récit officiel sur les cultures méditerranéennes ?



-La Charte de Palerme : comment instaurer de nouvelles procédures juridiques pour l’accueil des réfugiés dans le cadre d’une citoyenneté globale ?



Intervenants :



Angela Biancofiore, Professeure en études italiennes, Unité de recherche ReSO Recherches sur les Suds et les Orients, Université Paul-Valéry Montpellier

Quel est le rôle de la littérature méditerranéenne aujourd'hui dans un monde globalisé, face à la crise écologique et humanitaire?



Raffaele Cattedra Professeur de géographie, Université de Cagliari (Italie)

Disloquer le récit officiel: enquête sur la géopolitique des narrations méditerranéennes



Jean Duflot, journaliste, auteur d'un livre d'entretiens avec P. P. Pasolini, lauréat du prix Monluc Résistance et Liberté

La charte de Palerme: comment le droit international envisage une citoyenneté globale face à la crise humanitaire



Vittorio Valentino, Maître assistant, Université La Manouba Tunis

Re-penser les littératures méditerranéennes à la lumière de l'écocritique



Clément Barniaudy Maître de conférences en géographie Université de Montpellier

Sur les manières d'habiter les mondes méditerranéens

Re-thinking Mediterranean worlds: a new narrative for a global ethic



Thursday, March 31, 2022



4:00-6:00 pm (CEST)



Site de Saint Charles, Université Paul-Valéry Montpellier (tram Albert 1er)



The seminar intends to address several current issues based on the book

Re-storying Méditerranean Worlds: New Narratives from Italian Cultures to Global Citizenship,

edited by A. Biancofiore and C. Barniaudy, New York, Bloomsbury, 2021.



How to re-situate the Mediterranean worlds in a new narrative that is connected to local and global cultures?

Is it possible to generate spaces of peace and dialogue in the face of geopolitical conflicts?



To what extent can literature produce literary narratives that become political narratives?



How do citizens' narratives manage to dislocate the official history of Mediterranean cultures?



The Charter of Palermo: how to establish new legal procedures for the reception of refugees within the framework of a global citizenship?

Speakers



Angela Biancofiore, Professor of Italian Studies (ReSO, Research on Southern and Eastern cultures)

What is the role of Mediterranean literature today in a globalized world, in the face of the ecological and humanitarian crisis?



Raffaele Cattedra Professor of Geography, University of Cagliari Italy

Dislocating the official narrative: an investigation on the geopolitics of Mediterranean narratives



Jean Duflot, journalist, author of a book of interviews with Pasolini, winner of the Monluc Resistance and Freedom Prize

The Charter of Palermo: how international law envisages a global citizenship in the face of the humanitarian crisis



Vittorio Valentino, Assistant Professor, La Manouba University Tunis

Re-thinking Mediterranean literature in the light of ecocriticism



Clément Barniaudy Senior Lecturer in Geography University of Montpellier

On the ways of inhabiting the Mediterranean worlds



