Université d'Orléans, site Dupanloup

Journée d’étude - Raison(s) du secret (XVIe-XVIIIe siècle)

Laboratoire POLEN, Université d’Orléans, jeudi 10 juin 2021

Organisé par Marion Brétéché (Université d’Orléans, POLEN) et Camille Esmein-Sarrazin (Université d’Orléans, POLEN)

Hôtel Dupanloup, Centre International Universitaire pour la Recherche, Rue Dupanloup, 45000 Orléans

Une connexion en visioconférence est possible sur demande.

Contacts : marion.breteche@univ-orleans.fr et camille.esmein-sarrazin@univ-orleans.fr

Dans le cadre d’un projet d’équipe, les membres du groupe CLARESS travaillent, entre littérature et histoire, depuis 2017 sur la notion du secret à l’époque moderne. Cet axe de recherche a donné lieu à plusieurs colloques et journées d’étude (« Les lieux du secret » en avril 2018, « Expériences du secret » en avril 2019, « La lettre et le secret » en mars 2018) et nous projetons de réunir l’ensemble des travaux en un ouvrage collectif en 2021. Cette nouvelle journée d’étude vise quant à elle à interroger l’origine du secret, le « pourquoi » du secret, de manière à mettre au jour les motivations et les mécanismes qui conduisent les contemporains à garder et entretenir un secret, qu’il soit d’ordre politique, professionnel, religieux, etc. Par un examen de la raison et des raisons du secret, nous voudrions, au moyen d’exemples relevant de différents champs de la société d’Ancien Régime, éclairer les stratégies spécifiques, que les précédents volets de ce projet ont déjà mises en évidence.

10h : Introduction

10h15 : Stanis Perez (Université Paris 13), « Un secret médical impossible ? Les obstacles à la confidentialité dans la pratique médicale française (XVIe-XIXe siècle) »

10h55 : Geneviève Deblock, « Livres de secrets et littérature de colportage en France, XVIe-XIXe siècle »

11h35 : discussion

13h30 : Christian Jouhaud (Grihl – CRH), « Dans l'événement : secrets sus, éventés, publiés, oubliés (histoire et historiographie, XVIIe siècle) »

14h10 : Aurélie Bonnefoy-Lucheri (Université de Montpellier), « Courts secrets et secrets de Cour dans les Historiettes de Tallemant des Réaux »

14h50 : discussion et pause

15h10 : Delphine Amstutz (Paris-Sorbonne), « Du courtisan comme secrétaire du Prince, dans les traités du XVIIe siècle »

15h50 : discussion

17h : fin des travaux