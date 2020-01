Université Grenoble Alpes

« Raconter, décrire, intervenir : la politique du reportage »

Université de Grenoble Alpes

Les 30, 31 janvier et 1er février 2020

Les pratiques d’écriture situées à la jonction de la littérature et du journalisme, habitées par le désir de saisir — et d’intervenir dans — le réel, représentent un courant majeur dans les littératures hyper-contemporaines et jouissent des faveurs croissantes du public. À l’occasion de ce colloque, elles seront examinées par une équipe de chercheurs complémentaires. L’étude conjointe des reportages français et polonais — dont les histoires sont à la fois très différentes et très riches en zones de contact — permettra de mieux comprendre les phénomènes de fertilisation et d’appropriation qui ont présidé à la constitution du genre, de reconsidérer l’histoire du reportage en rapport avec sa place dans un système des genres et un contexte historique spécifiques mais aussi d’éclairer notre présent, habité par la quête d’une écriture transitive et performative, dont les prémisses remontent à l’orée du XXe siècle.

Jeudi 30.01 (Amphithéâtre de la MSH)

13h30 : Accueil

Ouverture : Francis Goyet

Introduction : Laurent Demanze, Anne-Marie Monluçon, Anna Saignes

L’invention du reportage

Modération : Marie-Éve Thérenty (Université Paul-Valéry Montpellier 3, RIRRA 21)

14h30 : Sarah Mombert (ENS Lyon, IHRIM), « Aux origines du reportage social. Le proto-reportage français dans la presse et la fiction avant 1869 »

15h00 : Aleksandra Wojda (Université Paris-Sorbonne, Eur’ORBEM), « Écritures de l'instabilité. L'émergence du reportage polonais au XIXe siècle »

15h30 : Aleksandra Sikorska (Université de Fribourg), « Les reportages sur les prisons de Maria Konopnicka (1897) : une forme littéraire du programme du mouvement féministe polonais »

DISCUSSION

18h30 : Table ronde à la Bibliothèque Centre-Ville de Grenoble, avec la participation d’Adrien Bosc, Alain Lallemand et Cezary Łazarewicz ( Salle de presse, 1er étage, Tram A et B, arrêt Maison du tourisme)

Vendredi 31.01 (Amphithéâtre de la MSH)

Transferts, appropriations, circulations

Modération : Brigitte Gautier (Université de Lille, ALITHILA)

9h30 Marie-Odile Thirouin (Université de Lyon, PASSAGES XX-XXI) : « Ivan Olbracht, un reporter tchèque en Ruthénie subcarpatique dans les années 1930 »

10h : Monika Bednarczuk, (Université de Białystok), « Interventions et transferts : les reportages d’Egon Erwin Kisch et de Ksawery Pruszyński dans les années 1930 »

10h30 : Urszula Glensk (Université de Wrocław), « Voyages au centre : les reporters polonais en France (1918-1939) »

DISCUSSION ET PAUSE

Modération : Sarah Mombert (ENS Lyon, IHRIM)

11h45 : Agata Zawiszewska, (Université de Szczecin), « Les reportages de journalistes polonaises en URSS dans les années 1930 »

12h15 : John S. Bak & Aleksandra Witkorowska, (Université de Lorraine, IDEA) : « From Poland to France with Amo(u)r: Elena Poniatowska’s Mexican Crónicas »/ « De la Pologne vers la France avec Amo(u)r : le journalisme littéraire mexicain d’Elena Poniatowska »

DISCUSSION

Déjeuner

Polarités du reportage

Modération : Isabelle Cogitore (UGA, Litt&arts)

14h45 : Marie-Ève Thérenty (Université Paul-Valéry Montpellier 3, RIRRA 21), « Vivacité du reportage littéraire français dans les années 50 : le rewriting et le romanesque dans Paris-Match »

15h15 : Mathilde Roussigné (EHESS/Paris VIII, CRAL/LHE), « ‘’Insignifiant et déplacé’’ : Jean Rolin reporter de guerre »

15h45 : Roselyne Ringoot (Université Grenoble Alpes, GRESEC), « Le Prix Albert Londres du livre : l’auctorialité du journalisme entre reportage et enquête (2017 et 2018) »

DISCUSSION

18h30-20h45 : projection du film Another Day of Life, adapté du livre de Ryszard Kapuściński, D’une guerre l’autre. Angola 1975 (1976), (Cinéma Le Méliès, Tram C, arrêt Foch Ferrié). Présentation par Beata Nowacka et Véronique Patte.

Samedi 01.02 (Salle Médiat, 1er étage, escalier extérieur, derrière la Bibliothèque Universitaire Droit &Lettres)

Reportage et violences de l’Histoire

Modération : Roselyne Ringoot

9h30 : Brigitte Gautier (Université de Lille, ALITHILA) : « À travers le miroir : l'art du reportage de Ksawery Pruszyński » (sur la guerre d’Espagne)

10h : Jean-François Louette (Université Paris-Sorbonne, CELLF XVI-XXI), « Politique du reportage. Autour du Sursis »

10h30 : Beata Nowacka (Université de Silésie, Katowice), « Le Shah de Ryszard Kapuściński (1982). Les faits et la fiction dans le reportage »

DISCUSSION ET PAUSE

Modération : Jean-François Louette (Université Paris-Sorbonne, CELLF XVI-XXI)

11h45 : Audrey Alvès (Université de Lorraine, CREM), « Les polarités du journalisme narratif de Jean Hatzfeld : témoignage et reportage ».

12h15 : Maud Lecacheur (ENS Lyon, CERCC) : « La ligne droite et la ligne sinueuse : reportage et littérature dans les récits des marais rwandais de Jean Hatzfeld »