Les Aventures de l'homme en or, suivi de "Le philosophe sans la parole" & "Expérience esthétique et effrangement des frontières

Richard Shusterman

Hermann, 2020

*

9,90 EUR

132 p.

ISBN : 9791037003836

*

DESCRIPTION

"Ce conte philosophique revisite les temps forts de performances gestuelles, sensorielles et photographiques vécues par le corps pensant et sensible de l'"Homme en Or". L'homme en Or est l'authentique avatar de Richard Shusterman lui-même, praticien réfléchissant en filigrane sur sa propre transformation et sur l'expérience qui en découle. En ressort l'expression d'une "conscience incarnée" et le récit d'une "pensée ancrée dans le corps", comme en témoigne le philosophe, principal narrateur et acteur du récit." (Sylvie Mokhtari, revue Critique d'art)

Richard Shusterman occupe la chaire des humanités Dorothy F. Schmidt Eminent Scholar et dirige le Center for Body, Mind, and Culture à l’université de Floride Atlantique. Ses livres ont fait l’objet de nombreuses traductions, notamment en français. Lauréat de nombreux prix, il est chevalier des Palmes académiques.

