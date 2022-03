À partir d’une mise en perspective fondée d’une part sur les questionnements contemporains à propos de la valeur épistémologique de la vue et de l’ouïe, et d’autre part sur les modalités propres au spectacle théâtral, cet ouvrage propose une lecture de la dialectique dramatique de la vision et de l’audition dans cinq tragédies d’euripide (Alceste, Hippolyte, Héraclès, Hélène et Bacchantes). Si les perceptions visuelles et auditives déterminent les divers degrés de conscience et de connaissance des événements de la part des personnages sur scène, ce double appel sensoriel permet également au dramaturge de caractériser ses personnages et d’orienter la réponse émotionnelle du public.

Table des matières

PRÉFACE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

AVANT-PROPOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

INTRODUCTION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

1. Éclats poétiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

2. Vue et ouïe, entre valeur épistémologique et force émotionnelle . . . 19

3. Stratégies énonciatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

4. Vue et ouïe dans la tragédie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

5. Vue et ouïe, entre dimension intra- et extra-scénique . . . . . . . . . 31

6. Spectacle et mise en scène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

7. Approche et enjeux du présent ouvrage . . . . . . . . . . . . . . . 38

CHAPITRE PREMIER. Alceste sur le seuil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

1. Double chant : chants, voix, silences . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Le silence du palais . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

La Muse au ban . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Double chant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Le silence d’Alceste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58

2. Voir l’invisible : lumières, ombres, visions . . . . . . . . . . . . . . 61

Voir la mort 1 : Thanatos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64

Voir la mort 2 : la vision d’Alceste . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67

Voir la mort 3 : la mort d’Alceste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

Voir la mort 4 : le palais vide et la statue d’Alceste . . . . . . . . . . 73

Détourner le regard et recouvrer la vue . . . . . . . . . . . . . . . . 76

3. Pouvoirs et paradoxes de la parole, opacité des signes . . . . . . . . 79

La parole poétique et la gloire d’Alceste . . . . . . . . . . . . . . . 80

L’opacité des signes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86

Duplicité du langage et force de persuasion . . . . . . . . . . . . . 90

Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94

CHAPITRE II. L’œil, l’oreille et le pouvoir destructeur de la parole dans l’Hippolyte 97

1. La révélation de Phèdre : dire et montrer le chagrin d’amour . . . . . 97

Les oreilles, la langue, les discours . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Le pouvoir destructeur du langage et la polémique contre la rhétorique 100

La révélation de Phèdre, du silence à la parole . . . . . . . . . . . . 105

Silences et obscurité du langage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

La révélation de Phèdre, entre dévoilement et dissimulation . . . . . 110

2. Communication verbale et spectacle . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

La communication verbale : une perspective pragmatique . . . . . . 115

Force de la parole rituelle, d’Hippolyte à Thésée . . . . . . . . . . . 120

L’écriture et la mort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122

Le spectacle de la mort : pathos et persuasion . . . . . . . . . . . . . 129

3. L’œil de Phèdre et l’oreille d’Hippolyte . . . . . . . . . . . . . . . 132

L’œil de Phèdre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

L’oreille d’Hippolyte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

Renversements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148

CHAPITRE III. Héraclès, entre ténèbres et lumière . . . . . . . . . . . . . . 151

1. Héraclès, des ténèbres à la lumière . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

L’hoplite et l’archer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154

En l’absence d’Héraclès, la parole et le chant . . . . . . . . . . . . . 159

L’apparition d’Héraclès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164

2. Héraclès, de la lumière aux ténèbres . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

La vengeance d’Héraclès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

La mort en coulisse 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

La folie en scène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

La mort en coulisse 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

3. Réveil et retour à la vie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

La mort sous toutes ses formes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186

L’impossibilité du chant et la critique des récits des poètes . . . . . . 189

Un nouvel Hadès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

La double course d’Héraclès . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196

Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

CHAPITRE IV. Hélène : dédoublements et jeux de miroir . . . . . . . . . . . 201

1. Hélène et son double . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

La vue et ses limites . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

Ah, la belle statue ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

L’arrivée de Ménélas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Comment se reconnaître ? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

2. Les mots et les choses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 220

Le nom d’Hélène . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

Le nom des autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224

Nom et renom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

Autorité des récits et divination . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

3. La fuite d’Hélène, ou comment faire de nécessité vertu . . . . . . . . 236

Le silence de Théonoé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237

Le κλέος de Théonoé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

Renversements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 243

Ménélas est mort, vive Ménélas ! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

CHAPITRE V. L’épiphanie de Dionysos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

1. Dionysos, dieu épiphanique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253

Théophanies tragiques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255

La théophanie dionysiaque, entre mythe et rituel . . . . . . . . . . . 257

« Je suis arrivé » : Dionysos se présente . . . . . . . . . . . . . . . . 261

Le « miracle du palais » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264

2. Penthée et Dionysos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

« On dit qu’un étranger…» ou Dionysos par ouï-dire . . . . . . . . . 268

Tirésias : dangers de la vue et pouvoirs de l’ouïe . . . . . . . . . . . 271

Cadmos : la voix du genos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Penthée et Dionysos ou voir sans voir . . . . . . . . . . . . . . . . 277

Penthée et les bacchantes ou voir sans être vu . . . . . . . . . . . . 281

« Deux soleils et deux Thèbes » . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 284

3. Penthée et Agavé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

La vue aveugle, l’ouïe sourde d’Agavé . . . . . . . . . . . . . . . . 289

La folie aux yeux de travers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

Le réveil est une horrible vision . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 292

4. L’amathia de Penthée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 294

L’amathia de Penthée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

Connaissance initiatique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 298

Apprendre par l’ouïe, apprendre par la vue . . . . . . . . . . . . . . 302

« Je vois une immense douleur » : compréhension et souffrance . . . . 303

Conclusion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

CONCLUSION. UNE DRAMATURGIE DES SENS . . . . . . . . . . . . . . . 309

Euripide et ses prédécesseurs : pragmatique poétique et modulation

générique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 311

BIBLIOGRAPHIE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 321

INDEX LOCORUM . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 353