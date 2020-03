Roberto Esposito

Communauté, immunité, biopolitique

Repenser les termes de la politique

éd. Mimesis

ISBN

9788869761805

Date de parution : 2019

Pages 252

Les communautés politiques contemporaines sont désormais de plus en plus renfermées sur elles-mêmes : la place centrale donnée à la sécurité et à la lutte contre le terrorisme dans les programmes de gouvernement, la question des vaccins, les manipulations biotechnologiques du corps humain ainsi que les guerres préventives témoignent d’un souci général et presque obsessionnel de l’auto-immunisation. Dans cet essai de philosophie politique Roberto Esposito remonte aux origines théoriques et historiques d’une idée d’État «immunitaire», c’est-à-dire d’une communauté qu’il fallait protéger contre toute agression ou ennemi extérieur, jusqu’au paradoxe effrayant des médecins des camps nazis qui produisaient la mort. Il faut donc éviter que celles qu’on appelle les « biopolitiques » deviennent plutôt des « thanatopolitiques », terme qu’Esposito forge pour décrire des systèmes d’immunisation qui se retournent contre les populations. En réfutant ce paradigme immunitaire, Esposito reconduit le terme « communauté » à sa racine étymologique latine de « munus », c’est-à-dire de don à l’autre: un environnement où l’instabilité, l’ouverture et l’exposition permanente à autrui sont des éléments constitutifs, à gérer par une approche politique nouvelle et non mortifère.

Roberto Esposito est professeur de Philosophie à la Scuola Normale Superiore de Pise, en Italie. Parmi ses textes traduits en français, Communitas: origine et destin de la communauté (2000), Catégories de l’impolitique (2005) et Les personnes et les choses (2018).

Comment, dans l'actuelle pandémie mondiale de Covid-19, penser les limites des biopolitiques ? Comment les normes portant sur la vie prennent-elles en compte la possibilité même de la mort ? En opposant les termes de communauté et d'immunité, Roberto Esposito réfléchit à la façon dont les systèmes d'immunisation peuvent, dans certains cas, se retourner contre celles et ceux qu'ils sont censés protéger. Alors que les mesures sanitaires de confinement conduisent à couper un certain nombre de liens sociaux, deux livres du philosophe italien aident à penser un autre genre de communauté.

