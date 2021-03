Robert Brandom

La raison en philosophie. Donner vie aux idées

Éditions d'Ithaque

ISBN 978-2-490350-09-4

244 p.

24,00 €

PRÉSENTATION

Robert B. Brandom est l’homme de deux grands livres : Making It explicit (1993; Rendre explicite, Cerf, 2 vol. 2010-2011), véritable somme du pragmatisme analytique et de la rationalité expressiviste qui la résume, et A Spirit of Trust (2019, non traduit), sa réhabilitation de Hegel, du holisme et de la raison comme formation sociale et historique. Or il a aussi composé un nombre considérable d’essais, ceux réunis dans ce volume offrant à ce jour l’introduction la plus facile à sa pensée : la plupart de ses thèmes et de ses ressources y sont convoqués, mais sous une forme plus directe et familière.

On y découvre un philosophe analytique hors-norme, qui se situe explicitement dans le sillage de Kant et Hegel, et qui défend une conception normative de la raison irréductible aux schémas naturalistes et cognitivistes si influents aujourd’hui dans la discipline.