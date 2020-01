Nikos Kazantzaki. Les racines de l'exil

René Bouchet

Éditions Universitaires de Dijon

Pages : 129 p.

Parution : 2020

Collection : Essais

ISBN : 978-2-36441-350-4

ISSN : 2491-0570.

Attaché et identifié à son île natale, la Crète, Nikos Kazantzaki, écrivain voyageur, élit toutefois la France pour y finir ses jours. Dans son Odyssée, Ulysse ne se satisfait pas de son retour à Ithaque, il choisit, comme son auteur, un exil définitif. Cette dualité de l’écrivain met en évidence la complexité de son rapport à l’espace et la dialectique de l’enracinement et du déracinement qui traverse son œuvre.

Cet essai se propose de retrouver dans ses principaux écrits les traces d’un cheminement qui s’efforce de concilier la fidélité à l’origine et le désir de parcourir le monde. Conçu comme une quête de la liberté, valeur suprême revendiquée par Kazantzaki comme par son Ulysse, cet appel de l’ailleurs supposait de préserver comme un viatique ce qu’il a appelé le « regard crétois ».

Voir le site de l'éditeur…