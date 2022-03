Adresse : Université Rennes 2

Groupe Phi, programme Vertus et vanité de la littérature.

Journée d’études du 15 avril 2022, Université Rennes, MSHB, salle 005

PROGRAMME



9h45 accueil, Introduction



Modération : Charline Pluvinet



10h : Anne-Rachel HERMETET (Université d’Angers)



« On ne fait pas de bonne (éco)littérature avec de bons sentiments »



10h40 : Lucie TAÏEB (Université de Bretagne Occidentale)



« Écrire un récit sans morale : quelle objectivité pour dire les dévastations environnementales ? »



11h20 : pause



11h30 : Nicolas CORREARD (Nantes Université)



« Les zootopies de l’âge classique à aujourd’hui : de l’environnement animal à la centralité des questionnements antispécistes »



Déjeuner



Modération : Gaëlle Debeaux



14h30 : Bertrand GUEST (Université d’Angers)



« Gaïa, ou la Terre en tant qu’organisme : vertus et limites d’un art renouvelé du (grand) récit »



15h10 : Cécile BROCHARD (Université de Caen Normandie)



« La création au prisme des mythes guarani : Yñipyru d’Augusto Roa Bastos »



15h50 : pause



16h00 : Anne TEULADE (Université Rennes 2)



« Donner à voir la confrontation des ontologies à travers le roman historique, avec Joseph Boyden »

*

Projet de la journée



Dans le cadre du projet quadriennal du groupe Phi qui vise à questionner la productivité théorique du couple « vertus et vanité » de la littérature (2022-2026), et à la faveur du programme de littérature comparée de l’agrégation de lettres modernes 2022 consacré aux « fictions animales », nous proposons de consacrer une journée d’études à l’écriture littéraire de l’environnement, en ouvrant la réflexion à toutes les périodes et aires culturelles.



L’écocritique et la zoopoétique ont posé un cadre fécond d’appréhension du positionnement de l’art dans la pensée écologique, environnementale et animale. Nous souhaiterions revenir sur ces enjeux en questionnant précisément les vertus et la vanité de l’écriture littéraire de l’environnement.



Dans quelle mesure la littérature peut-elle construire une autre conscience de l’environnement, faire expérimenter des relations et des situations propres à renouveler les regards ? Quelles sont ses vertus possibles et ses limites ? Son éventuelle vanité s’assortit-elle d’un effet autre que pragmatique ?



La littérature donne une forme sensible, incarnée et particularisée à l’expérience du lien humain à la nature qui permet de l’éprouver autrement, de manière complexe et non médiatisée par le storytelling ordinaire.



Elle est aussi susceptible de donner une voix tant à l’environnement naturel qu’à l’animal, et à faire expérimenter au lecteur des formes de vie non humaines impensables autrement qu’à travers la fiction.



Elle est enfin, envisagée à une échelle mondiale et comparatiste, capable de sensibiliser à des anthropologies non dualistes, en donnant corps à des communautés régies par le totémisme ou l’animisme, des ontologies ne séparant pas substantiellement l’humain et le non humain.



Ces vertus de la littérature sont-elles programmées par les œuvres, conscientisées par les auteurs ? Se dégagent-elles des textes par des effets de réception et de lecture rétrospectives, s’agissant notamment des textes anciens ? Toutes ces potentialités sont-elles nécessairement engagées par les œuvres traitant de l’environnement ? L’écriture du beau naturel, l’expression d’un lien sublime à l’environnement est-il une fin en soi ou peut-il constituer une introduction à l’éthique environnementale ?



*

Bibliographie succincte



