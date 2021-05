Quelle est l’Afrique des études africaines ?

Dialogue entre Souleymane Bachir Diagne et François-Xavier Fauvelle

En visioconférence - Le 11 juin de 15H à 17h (CEST)

►Le lien sur GoToMeeting sera annoncé très prochainement.

Dans cette conversation, Souleymane Bachir Diagne, philosophe et professeur à l’université de Columbia, et François-Xavier Fauvelle, professeur d’histoire et archéologie des mondes africains au Collège de France, échangeront autour des études africaines.

Une Afrique ou des Afriques ? Afrique noire et Afrique blanche ? Mosaïque ethnique ou unité culturelle ? Les études africaines ont procédé à un remembrement du continent, qui divise et fige. Or, les sociétés africaines ont toujours été en conversation entre elles et avec le monde. En témoigne le Sahara, espace dynamique au travers duquel se sont échangées les marchandises et les idées, mais que nous continuons pourtant de percevoir comme un espace mental séparant l’Afrique en deux. Mais alors, si la Bibliothèque coloniale, dont sont issues les études africaines, est tellement encombrante, faut-il renoncer à s’en servir ?