Les 14 et 15 juin prochains aura lieu le colloque "Quand l'image touche la littérature. Hapticité des rapports icono-poétiques", organisé dans le cadre de l'ERC HANDLING à l'UCLouvain.

Organisateurs:

Corentin Lahouste & Marcela Scibiorska

En se focalisant sur un corpus issu de la francophonie du Nord, il s’agit dans le cadre de ces deux journées de creuser ces situations où l’image, dans sa dimension la plus concrète, peut être appréhendée comme ressort ou moteur créatif fondamental pour l’acte littéraire entendu au sens large (inscrit dans un continuum d’agirs créatifs multimodaux), en étant tout particulièrement investie d’une dimension haptique. Sera ainsi interrogée l’« activité imageante » (Vouilloux) à l’œuvre dans la littérature de langue française des XXe et XXIe siècles, depuis ses spécificités liées au sens du toucher. Cet aspect sensoriel, rarement envisagé, ouvre une série d’interrogations : Comment la kinesthésie, ou « sensation motrice » (Bolens), façonne-t-elle les manifestations des images, parfois en filigrane, dans la littérature ? Comment le sens, le signe et le toucher d’une image sont-ils évoqués, voire figurés dans les textes ? De quelles façons la matrice visuelle peut-elle être transposée dans l’espace littéraire et ainsi notamment promouvoir des pratiques poétiques polymorphes ou transsémiotiques ? Comment encore la littérature, en jouant de l’ambiguïté et de la malléabilité intrinsèque de l’image, peut-elle être stimulée, affectée, par celle-ci ? Comment l’imprégnation iconologique des textes influe-t-elle sur les mécanismes narratifs, poétiques et médiatiques qui s’y articulent ? Comment, enfin, tracer des parallèles entre l’expérientiation sensorielle des images et l’acte littéraire ?

Programme:

Lundi 14 juin

9h30: Corentin Lahouste & Marcela Scibiorska (UCLouvain/ERC Handling): Introduction

Modération des sessions de la matinée: Myriam Watthee-Delmotte

9h50: Session 1: Diffractions et dispositifs imageants

Maxime Thiry (UCLouvain): Éprouver l'efficacité iconique du texte littéraire: entrevoir l'image

Maxime Cartron (Université de Fribourg): La Sorgue baroque: rhétorique du visible, mémoire du sensible (1998-1649)

11h30: Session 2: Saisir l'informulable

Maxime Deblander (UCLouvain): Approches de l'haptique dans le Livre des Nuits de Sylvie Germain. Des images du tangible pour suggérer l'indicible

Rodolphe Perez (Université de Tours): L'écriture du supplice: une séduction de l'intolérable chez Georges Bataille

Modération des sessions de l'après-midi: Sofiane Laghouati

14h: Session 3: Entre frictions et imprégnations

Laurence Olivier (UQAM): Travelling heurté : montage expérimental et visualisation empêchée dans le roman Neige noire d’Hubert Aquin

Corentin Lahouste (UCLouvain): À/Du revers des images dans Thésée, sa vie nouvelle de Camille de Toledo

15h40: Session 4: Travail esthésique des images

Marcela Scibiorska (UCLouvain): Toucher des mains, toucher des yeux. Les collections d'images de Marcel Mariën

Pauline Basso (UCLouvain): Se saisir de la littérature en couleur: Michel Butor en artisan

Gyöngyi Pal (Université de Kaposvár): La dimension multisensorielle de l’œuvre photo-poétique de Lorand Gaspar

18h: Sofiane Laghouati (Musée royal de Mariemont): « Toucher voir », ou l’art de rendre le sensible lisible (déambulation dans la collection de livres d’un musée)

Mardi 15 juin

Modération de la journée: Jan Baetens

10h: Session 5: Pratiques du regard

Andrés Franco Harnache (UCLouvain): Spectateur/opérateur : des gestes de création photographique aux gestes de création littéraire

Mateo Martelli (Université de Strasbourg): Yannick Haenel, au plus près de l’image

11h40: Session 6: Empreintes transmédiatiques

Luc Claude Ngueu (Université de Yaoundé): Du film au roman : l’adaptation littéraire de Sleuth de Joseph Leo Mankiewicz dans Cinéma de Tanguy Viel

Pauline Flepp (Université de Paris): « Entrer dans la sensation du réel » : la « forte impression » des images dans Le Dossier M de Grégoire Bouillier

14h: Session 7: Plasticités intersémiotiques

Stéphane Cunescu (ULiège/Université Paris 8): Figurer le mouvement des images dans la forme d’un texte : la matière des arts visuels dans l’œuvre de Franck Venaille

Livio Belloï & Michel Delville (ULiège/FNRS): Quand l’obscurité s’abat sur le récit. Iconicité, oblitération et engendrement poétique dans l’œuvre de Jochen Gerner

Géraldine David & Perrine Estienne (Bibliotheca Wittockiana): WREK NOT WORK d’Olivier Deprez ; un faiseur de récits multimodaux s’expose à la Wittockiana

16h15: Discussions conclusives menées par Anne Reverseau (UCLouvain/FNRS/ERC Handling)