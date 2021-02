Quaderni, n°102

"Politique(s) des dystopies"

éditions MSH

ISBN-10 2-7351-2736-2

16,00 €

166 p.

PRÉSENTATION

Désignant étymologiquement un « lieu mauvais », la dystopie, popularisée par les œuvres d'Orwell, Huxley ou Bradbury, connaît aujourd'hui une nouvelle vogue, tout en étant désormais très diversifiée dans ses supports (romans, séries télévisées, cinéma, jeux vidéo...). Mais que révèle le succès contemporain de ce genre ? Faut-il y voir un reflet des inquiétudes de notre modernité avancée, l’expression d’une perte de foi dans les anciens idéaux ? Plutôt que de déplorer le supposé déclin des utopies au profit des dystopies, le présent dossier entend interroger leurs significations et usages politiques à travers l’analyse des récits qu’elles élaborent, mais aussi de leurs modes de production, d’appropriation et de réception.

SOMMAIRE

Cécile Leconte et Cédric Passard, Avant-propos : Actualité de la dystopie

Yannick Rumpala, Le cyberpunk comme panorama d'un devenir dystopique du technocapitalisme ?

Luc Semal, Le catastrophisme écologiste entre lenteur dystopique et précipitation apocalyptique

Antoine Faure et Macarena Urzua Opazo, Un futur noir sans futur. Politique de la dystopie et politique du temps dans deux épisodes de Black Mirror (2011-2012)

Héloïse Boudon, Trepalium : quand une série dystopique participe de la dramaturgie des problèmes publics

Sandra Hamiche, Vers une réception politique des films dystopiques destinés aux jeunes : les cas d'Hunger Games, de Divergente et de Labyrinthe

Florence Ihaddadene et Emily Lopez, Capes rouges et bonnets blancs: les usages de The Handmaid's Tale par les mobilisations féministes

Entretien avec Jean-Pierre Andrevon, par Cédric Passard et Cécile Leconte : J'écris sur tout ce qui nous menace

Varia

Yann Raison du Cleuziou, L'apologie du catholicisme dans les romans de Michel Houellebecq : entre rétrofiction conservatrice et progressisme dystopique