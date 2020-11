Commune(s), 1870-1871

Une traversée des mondes au XIXe siècle

Quentin Deluermoz

Seuil, coll. L'Univers historique

Date de parution 08/10/2020

25.00 € TTC

448 pages

EAN 9782021393729

Depuis les analyses célèbres de Karl Marx, l'histoire de la Commune de Paris a été placée au centre de notre compréhension de l'événement révolutionnaire. Et l'espérance de "faire commune" fait aujourd'hui retour dans notre imaginaire politique.

Cet ouvrage se propose de mener l'archéologie de cette puissance d'actualisation, mais en revenant d'abord sur la force de l'événement lui-même. Le récit prend appui sur une enquête archivistique minutieuse qui permet de reconstituer, par le bas, les stratégies des acteurs, leurs luttes comme l'ouverture des possibles qui marque ces journées. L'événement dépasse dès ses débuts le cadre parisien. De la rue Julien-Lacroix aux concessions de Shanghai en passant par l'insurrection kabyle, la Croix-Rousse à Lyon ou la république des cultivateurs aux Caraïbes, le livre propose une histoire à différentes échelles, du local au global, en décrivant des interconnections multiples.

De là un essai vif et original sur l'histoire transnationale des échos entre l'espérance révolutionnaire française et les trajectoires insurrectionnelles mondiales, doublé d'une réflexion renouvelée sur les rapports entre ordre social et révolution.

Lire un extrait…

Quentin Deluermoz, maître de conférence HDR en histoire contemporaine à l'Université Paris 13, a publié au Seuil Le Crépuscule des révolutions (1848-1871) ("Histoire de la France contemporaine", t. 3, 2012, rééd. "Points Histoire", 2014) et, avec Pierre SIngaravélou, Pour une histoire des possibles. Analyses contrefactuelles et futurs non advenus (2016, rééd. "Points Histoire", 2019). Il est également cofondateur de la revue Sensibilités, Histoire, critique et sciences sociales.

Voir le livre sur le site de l'éditeur…