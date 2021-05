Paris 1 Panthéon-Sorbonne, Centre Saint-Charles

"Interprétation, surinterprétation, post-interprétation"

Programme journées d’études doctorales

Dans la continuité des journées précédentes consacrées à l’illustration (2016) et à la description (2018), ces journées doctorales organisées par les doctorant·e·s de l’École des arts de la Sorbonne, souhaitent interroger la notion d’interprétation.

Si interpréter, c’est passer de la présence immédiate d’une chose à ce qu’elle évoque, en lui donnant un sens, il semble que cela concerne aussi bien le travail des artistes que la contemplation des spectateur·rice·s et les études des chercheur·euse·s. L’œuvre d’art, film ou création plastique, est en effet le cœur d’une triple attribution de sens : le sens que l’artiste donne au monde et à son rapport sensible à celui-ci, le sens que les spectateurs donnent aux œuvres rencontrées, le sens que produisent les analystes, les chercheur·euse·s, en étudiant ces œuvres.

Ainsi, les doctorant·e·s en cinéma et arts plastiques peuvent être amené·e·s, selon leur sujet d’étude, à rencontrer la notion d’interprétation tout d’abord dans le contenu de leur recherche : dans une perspective génétique, poétique et/ou auteuriste (interprétations inhérentes au travail créatif des artistes), dans une perspective esthétique ou du point de vue de la réception des œuvres (interprétation des effets sensibles produits par les œuvres sur celles et ceux qui les rencontrent).

Mercredi

9H00 - Accueil des participants

9H30 - Présentation des journées

Problèmes (et solutions) méthodologiques

Modération : José MOURE

9H45 - Karolis BAUBLYS - La poétique de l’interprétation : les risques et les avantages de l’interprète subjectif. - Cinéma, Université Aix-Marseille.

10H05 - Antoine RIGAUD - Dépasser les apories de l'herméneutique par le jeu - Cinéma, Université Paris Nanterre.

10H25 - Quentin BARROIS - La sous-interprétation : garde-fou d'une hypothèse heuristique - Cinéma, Université de Strasbourg.

10H45 - Discussion

11H15 - Pause

Archéologie des discours interprétatifs

Modération : Vincent AMIEL

11H30 - Polina DUBCHINSKAIA - La méthode sociologique d’analyse du contenu et son application à une recherche en arts plastiques : impasse ou outil à fort potentiel ? - Arts plastiques, Université Paris 1 et Université d'État de Saint-Pétersbourg.

11H50 - Barnabé SAUVAGE - Connecter les points ? Le compte rendu de festival comme acte archi-interprétatif - Cinéma, Université Paris 7.

12H10 - Discussion

12H30 - Déjeuner

L’interprétation, étape de l’analyse des images

Modération : Camille BUI et Sarah LEPERCHEY

14H30 - Joy SEROR - Qui interprète, qui « sous-interprète » ? Mise en scène du tiers observateur » dans les fictions de double : trouble dans l’interprétation - Cinéma, Université Paris 1.

14H50 - Clément SABATHIÉ - De la vie dynamique des images métastables par la figure du présage - Cinéma, Université Aix-Marseille.

15H10 - Discussion

15H20 - Pause

15H35 - Catarina BASSOTTI - L'appel à l'allégorèse au cinéma : le cas de Bacurau (2019), de Kleber Mendonça Filho - Cinéma, Université Paris 1.

15H55 - Sacha PELUCHON - Interprétations a/politiques et inter/nationales des films de Yórgos Lánthimos - Cinéma, Université Paris 3.

16H15 - Discussion

16H35 - Pause

17H00 - Projection de Forensickness, un film de Chloé GALIBERT-LAÎNÉ et discussion avec la réalisatrice

Jeudi

9H00 - Accueil des participants

Historicité de l’interprétation

Modération : Wladislas AULNER et Aurélien GRAS

9H30 - Alithéia SOULIÉ - L’art du XVIIIe siècle prisonnier d’une « délicieuse décadence » ? Genèse, impact, et survivances de certains clichés esthétiques - Histoire de l’art, Université Paris 1.

9H45 - Léa JUSSEAU - Les souches philosophiques d’un conflit interprétatif. La sculpture minimale envisagée par la critique d’art américaine Rosalind Krauss entre 1977 et 1990 - Philosophie, Université de Lausanne.

10H05 - Discussion

10H25 - Pause

10H40 - Matthieu COUTEAU - Lecture d’Epstein et relecture de Balazs dans la théorie de Deleuze - Cinéma, Université Paris 3.

11H00 - Sébastien MANTEGARI BERTORELLI - Le pinceau et la plume. Auto- et post interprétation des peintures du Livre rouge de Carl Gustav Jung - Histoire de l’art, Université Paris 1.

11H20 - Discussion

11H40 - Déjeuner

L’œuvre d’art, un souci interprétatif

Modération : Iglika CHRISTOVA et Adrien ABLINE

14H00 - Donna JUNG - L’interprétation de l’œuvre d’art : entre liberté spectatorielle et déterminismes sociaux - Esthétique, Université Paris 1.

14H20 - Junseok MO - Interprétation par la forme chez Luigi Pareyson - Arts Plastiques, Université Paris 1.

14H40 - Discussion

15H00 - Pause

15H15 - Mélissa ABERKANE - Œuvre reproduite, œuvre remplacée, œuvre déplacée, œuvre détruite : œuvres absentes ? - Esthétique, Université Paris 1.

15H35 - Meris ANGIOLETTI - Incorporation comme interprétation : un partage des voix - Esthétique, Université Paris 1.

16H55 - Discussion

16H15 - Pause

16H30 - Intervention de Mathias LAVIN (Université de Poitiers)

Conclusion

Fin des journées

Comité scientifique :

Wladislas Aulner, Catarina Bassotti, Camille Bui, Clément Dumas, Cécile Gornet, Aurélien Gras, Occitane Lacurie, Federico Lancialonga, Sarah Leperchey, Anaëlle Liégeois-de Paz, Massimo Olivero, Caroline San Martin, Joy Séror