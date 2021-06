Université de Strasbourg

Bibliothérapies d’ailleurs :

représentations et pratiques de l’Antiquité à nos jours

Organisé par

Victoire Feuillebois (UR 1340) et Anthony Mangeon (UR 1337)

dans le cadre du programme Idex Attractivité et de l’ITI Lethica

Programme

Jeudi 18 novembre

Session 1 Grands modèles bibliothérapeutiques I. Les Mille et une nuits : regards et réappropriations

9h30 Edgard Weber (Université de Strasbourg) Les Mille et une nuits ou comment se guérir d'un désir.

10h10 Danièle Henky (Université de Strasbourg) Récriture leclézienne des aventures de Sindbad : médiation thérapeutique du conte oriental en littérature de jeunesse ?

10h50 Pause café

Session 2 Grands modèles bibliothérapeutiques II. Écriture et consolation

11h10 David Lemler (Sorbonne Université) La pharmacie de Maïmonide: l’écriture comme remède et pis-aller dans la philosophie juive.

11h50 Evelyne Lesigne-Audoly (Université de Strasbourg) Écrire pour rire du destin - Fonction consolatrice de l’écriture dans le Makura no sôshi (c.1000) de Sei Shônagon.

12h30 Pause déjeuner

Session 3 Paradigmes francophones

14h Romuald Fonkoua (Sorbonne Université) Des thérapies créatrices : Essai sur les sentimenthèques

14h40 Anthony Mangeon (Université de Strasbourg) « Changer la vie », ou la bibliothérapie à l’œuvre dans les romans de Dai Sijie

15h20 Pause café

Session 4 Le lecteur à l’œuvre

15h40 Ninon Chavoz (Université de Strasbourg) Le club des thérapeutes relatifs : lectures de Jacques Poulin et de Nancy Huston.

16h20 Livija Ekmecic (Université de Strasbourg) Bibliothérapie et théorie de la réception : l’exemple d’Ivo Andrić

Vendredi 19 novembre

Session 1 : Bibliothérapies chinoises entre passé et présent

9h30 Marie Bizais-Lillig (Université de Strasbourg) Insuffler la vie par le poème dans la Chine médiévale – Des conditions et effets de la composition aux conséquences des échanges poétiques

10h10 Weiwei Xiang (Université de Shangaï) Trois modèles bibliothérapeutiques dans la littérature chinoise contemporaine: Bi Shumin, Shi Tiesheng et Lu Yao

10h50 Pause café

Session 2 : Écrire (contre) la violence historique

11h10 Solange Festal-Livanis (Université de Lille) Mémoire de l’ailleurs radical, remède-hymne à la vie : Mauthausen de Kambanellis

11h50 Miryana Yanakieva (Académie des Lettres de Sofia, Université de Strasbourg) La mélancolie racontée et le mystère de l’empathie dans le roman Physique de la mélancolie de Guéorgui Gospodinov

12h30 Pause déjeuner

Session 3 : Conter pour guérir

14h Kataryna Tarasiuk (Université de Grenoble-Alpes) L’art de conter comme une pratique thérapeutique dans le Décaméron des femmes d’Ioulia Voznesenskaya

14h40 Bella Ostromooukhova (Sorbonne Université) Le conte qui guérit. Émergence et développement de skazkoterapia dans la Russie des années 2000

15h20 Pause café

Session 4 : Bibliothérapie et littérature de masse

15h40 Jean-Christophe Weber (Université de Strasbourg) Say hello to Black Jack ! Un manga à mettre entre toutes les mains.

16h20 Victoire Feuillebois (Université de Strasbourg) Tolstoïthérapie, chick lit et desperate housewives

Ce travail s'inscrit dans le cadre de l'Institut Thématique Interdisciplinaire LETHICA du programme ITI 2021-2028 de l’Université de Strasbourg, du CNRS et de l’Inserm. Il a bénéficié du soutien financier de l’IdEx Unistra (ANR-10-IDEX-0002), et du/de(s) financement(s) au titre du programme d'Investissements d'Avenir dans le cadre du/des projet(s) SFRI-STRAT’US (ANR-20-SFRI-0012).

This work of the Interdisciplinary Thematic Institute LETHICA, as part of the ITI 2021-2028 program of the University of Strasbourg, CNRS and Inserm, was supported by IdEx Unistra (ANR-10-IDEX-0002), and by SFRI-STRAT’US project (ANR-20-SFRI-0012) under the framework of the French Investments for the Future Program.