Adresse : Université de Lille, Campus Pont-de-Bois, MESHS, Sciences Po

L’équipe de l’ERC AGRELITA a le plaisir de présenter le programme du séminaire du projet, dédié, pour l’année 2021-2022, à la problématique suivante : “Représenter et nommer la Grèce et l’espace grec, du XIVe au XVIe siècle”!

Séminaire du projet ERC Advanced Grant AGRELITA 2021-2022, organisé par Catherine Gaullier-Bougassas :





22 novembre 2021 (14-16 h, Université de Lille, Campus Pont de Bois : salle A2.703)



Catherine Gaullier-Bougassas (Université de Lille) : « L’espace grec dans la Bouquechardière de Jean de Courcy (1416-1422) : centralité et expansion »







14 décembre 2021 (14-17 h, Université de Lille, Campus Pont de Bois : salle A2.705) :



Ilaria Molteni (Université de Lille) : « Représenter les grecs et l’espace grec entre France et Italie : le laboratoire de l’Histoire ancienne jusqu’à César »



Cléo Rager (Université de Lille) : « Des lieux communs aux lieux de mémoire : les représentations de l’espace grec au prisme de l’Antiquité dans les récits de voyage et de pèlerinage en langue française de la fin du Moyen Âge »







31 janvier 2022 (14-17 h, Université de Lille, Campus Pont de Bois : salle A2.703) :



Clarisse Évrard-Guilbert (Université de Lille) : « L’espace grec dans l’Histoire de Jason et le Recueil des histoires de Troie de Raoul Lefèvre : choix textuels et traductions visuelles »



Valeria Russo (Université de Lille) : « La Grèce mythologique et la Grèce historique dans la Fleur des Histoires de Jean Mansel : encyclopédisme et fiction des représentations géographiques »







25 avril 2022 (14h-17h30, MESHS, 2 Rue des Canonniers, Lille : salle 2) :



Gilles Grivaud (Université de Rouen) : « La Chorografia d’Etienne de Lusignan : sources et propositions »



Alice Colantuoni (Université de Florence) : « Imaginaires, toponymies : l’espace grec dans l’historiographie française de la quatrième croisade »







2 mai 2022 (14h-17h30, Sciences Po Lille, 9 Rue Auguste Angellier, Lille : salle 244) :



Marie Jacob-Yapi (Université Rennes 2) : « “Ces Grecs, en 1500 ans voire plus, n’ont jamais changé leur manière de s’habiller” : le regard des Occidentaux sur le vêtement des Grecs anciens et modernes au XVe siècle »



Michele Campopiano (Université d’York) : « Un intermédiaire peu connu du monde antique : l’espace grec dans le Liber Guidonis et quelques observations sur sa fortune »



Clarisse Évrard-Guilbert (Université de Lille) : « Représenter la Grèce et les Grecs par le prisme flamand : le cas des enluminures des manuscrits français de la cour de Bourgogne »







9 mai 2022 (14h-17h30, MESHS, 2 Rue des Canonniers, Lille : salle 2) :



Daisy Delogu (Université de Chicago) : « Paysages palimpsestes : les espaces imaginaires grecs dans l’églogue du XIVe siècle »



Constantin Bobas (Université de Lille) : « En voyageant à Rhodes aux XVe et XVIe siècles. Imagination occidentale et réalité orientale d’un espace grec »



Valeria Russo (Université de Lille) : « Retrouver la Grèce dans le temps et dans l’espace : la Mer des histoires face à la création d'un passé antique »







13 juin 2022 (14h-17h30, MESHS, 2 Rue des Canonniers, Lille : salle 2) :



Corinne Jouanno (Université de Caen Normandie) : « Quelle place pour la Grèce dans la littérature romanesque byzantine (XIIe-XVe s.) ? »



Ilaria Molteni (Université de Lille) : « L’espace grec à la cour de France (1364-1422): genres littéraires, projets d'édition, programmes d'illustration »



Cléo Rager (Université de Lille) : « L'espace grec dans les récits des voyageurs du XVIe siècle »



L’affiche est téléchargeable au format Web sur le carnet Hypothèses du projet : https://agrelita.hypotheses.org/471



Possibilité de suivre le séminaire en visio ; merci de vous inscrire à l’adresse suivante: caroline.crepiat@univ-lille.fr



---



The ERC AGRELITA team is delighted to present the program of its seminar, dedicated, throughout 2021-2022, to: “Representing and naming Greece and the Greek space, from the 14th to the 16th Century”!



Check out our upcoming conferences in a bigger format on the Academic Blog of the project: https://agrelita.hypotheses.org/471



For Zoom link, please register at the following address: caroline.crepiat@univ-lille.fr