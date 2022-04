Adresse : Université Paris Nanterre

Colloque international, Université Paris Nanterre, 19-20 mai 2022

Professionnels et agents de l’information. Pour une histoire sociale de l’activité d’informer (XVIe-XVIIIe siècles)

organisé par Marion BRÉTÉCHÉ (Université d’Orléans, POLEN/Grihl) et Nicolas SCHAPIRA (Université Paris Nanterre, MéMo/Grihl)



PROGRAMME



Jeudi 19 mai

(UPN, bât. Weber, salle de conférences)



8h30 Accueil des participants

9h00 Introduction (Marion Brétéché et Nicolas Schapira)



Session 1 – Journalistes au travail Présidence : Christian Jouhaud (EHESS)



9h15 David Chataignier (Åbo Akademi, Finlande), « Lettres en vers du règne de Louis XIV : éléments d’enquête et d’analyse »

9h45 Pietro Piccin (EHESS et Université de Florence), « L’actualité italienne en France. Les avvisi dans la Gazette de Renaudot à l’époque de la guerre de Castro (1641-1644) »

10h15 Juliette Deloye (Université de Haute-Alsace) et Maxime Martignon (Université d’Orléans, POLEN), « La professionnalisation de l’information entre service de plume et bureaucratie. Le cas de la Gazette (1679-1792) »



10h45 Discussion et pause



11h45 Manuela Mattei (UPN, MéMo), « Un réseau de nouvellistes à la main sous Louis XIV »

12h15 Christophe Schuwey (Université Yale, États-Unis), « Agent de l’information ou insulte ? Le problème des “Nouvellistes” au xviie siècle »

12h45 Discussion



13h15 Pause déjeuner



Session 2 – Édition et information Présidence : Dinah Ribard (EHESS)



14h15 Jean Duma (UPN, MéMo), « Condé, la Reine Mère et le compromis de-Sainte Menehould (1614) : une approche des libelles comme source d’information et/ou comme action politique »

14h45 Hadrien Dami (Université de Genève, IHR, Suisse), « Un « aventurier de la plume » à Genève. L’activité éditoriale de Giovanni Gerolamo Arconati Lamberti (1675-1685) »

15h15 Simon Dagenais (Projet ERC « Pamphlets and Patron », Université de Trèves, Allemagne), « Écrire la guerre d’Indépendance américaine : réseaux journalistiques et stratégies éditoriales à Cologne, Clèves et Leyde (1774-1782) »

15h45 Discussion et pause

Session 3 – Police et information Présidence : Marion Brétéché (U. d’Orléans)



16h30 Olivier Coelho (Université de Lille IRHiS (UMR 8529) et Université de Munich, LMU, Allemagne), « Une actualité policière ? La police munichoise comme acteur professionnel de l’information à la fin du XVIIIe siècle »

17h Marie-Élisabeth Jacquet (Paris 8, IDHE.S et BNF), « Une écriture policière de l’information ? Du renseignement à l’actualité, le cas de la Lieutenance générale de police de Paris (1720-1789) »

17h30 Discussion





Vendredi 20 mai

(UPN, bât. Weber, salle de conférences puis salle de séminaire 2)





Session 4 – Courtiers de l’information en voie de professionnalisation Présidence : Lucien Bély (Sorbonne Université)



9h00 Clément Desgrange (Université Bordeaux-Montaigne, CEMMC), « Petites mains et grands desseins : les agents mobilisés par Lazare de Baïf, ambassadeur du roi à Venise, dans la transmission de l’information politique (1529-1534) »

9h30 Albert Schirrmeister (Institut Historique Allemand, Paris), « Agir avec des informations : la correspondance diplomatique d’Abel Servien en 1648 au congrès de Westphalie »

10h00 Discussion et pause



11h Fanny Giraudier (LARHRA, Lyon), « Des acteurs au cœur des réseaux d’information : les porte-manteaux et valets du roi »

11h30 Laurent Cuvelier (Sciences-Po Paris), « Peuple des afficheurs et travailleurs de l’affiche dans le Paris de l’époque moderne »

12h Discussion



12h30 Pause déjeuner



Session 5 – Actualité et milieux professionnels Présidence : Héloïse Hermant (U. de Nice)

14h00 Margaux Prugnier (UPN, MéMo), « Autrices et auteurs lorrains, des passeurs de l’actualité européenne du XVIIIe siècle »

14h30 Élodie Oriol (École française de Rome), « Un intermédiaire du pouvoir et du monde des spectacles : Pietro Anfossi, secrétaire des Borghèse au xviiie siècle »

15h Discussion et pause



16h00 Isabelle Coquillard (UPN, MéMo), « L’État de la médecine, chirurgie et pharmacie de 1776. Une entreprise éditoriale d’ordonnancement des professions de santé génératrice de désordre »

16h30 Rahul Markovits (École Normale Supérieure, Paris), « William Bolts whistleblower : les Considerations on India affairs »

17h00 Discussion



17h30 Discussion finale

18h Clôture du colloque