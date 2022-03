Adresse : Université de Lausanne

Rencontre avec Mona Chollet, Prix Européen de l’Essai Charles Veillon 2022

Aux membres de la communauté de l’UNIL,Madame, Monsieur,



En collaboration avec la Fondation Charles Veillon, l’UNIL a le plaisir de vous inviter à une rencontre avec Mona Chollet, Prix Européen de l’Essai, le jeudi 7 avril à 18h00 à l’Amphimax.

La journaliste et essayiste suisse, lauréate du 44e Prix Européen de l’Essai Charles Veillon pour son ouvrage Réinventer l’Amour, discutera avec des chercheuses et chercheurs de diverses Facultés de l’UNIL.



La table ronde réunira Mona Chollet et:

Mireille Berton, Section d’histoire et esthétique du cinéma, Faculté des lettres,

Section d’histoire et esthétique du cinéma, Faculté des lettres, Véronique Boillet, Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique, et co-présidente de la Plateforme interfacultaire en études genre (PlaGe),

Faculté de droit, des sciences criminelles et d’administration publique, et co-présidente de la Plateforme interfacultaire en études genre (PlaGe), Carole Clair, Faculté de biologie et de médecine,

Faculté de biologie et de médecine, Ilana Eloit, Centre en Études genre, Faculté des sciences sociales et politiques,

Centre en Études genre, Faculté des sciences sociales et politiques, Éléonore Lépinard, Centre en Études genre, Faculté des sciences sociales et politiques.

Modération: Francesco Panese, membre du jury du Prix Européen de l’Essai, Faculté des sciences sociales et politiques et Faculté de biologie et de médecine.

*

Informations pratiques :

Jeudi 7 avril 18h00 — Université de Lausanne - Bâtiment Amphimax - Auditoire Erna HamburgerMétro M1, arrêt : UNIL-Sorge

Inscrivez-vous !

Délai d’inscription : jeudi 31 mars 2022

Réinventer l’amour



Essayiste et journaliste, cheffe d’édition au Monde diplomatique, Mona Chollet a publié Réinventer l’amour, Comment le patriarcat sabote les relations hétérosexuelles, en septembre 2021 aux Editions La Découverte.



Nombre de femmes et d’hommes qui recherchent l’épanouissement amoureux ensemble se retrouvent très démunis face au troisième protagoniste qui s’invite dans leur salon ou dans leur lit: le patriarcat. Sur une question qui hante les féministes depuis des décennies et qui revient aujourd’hui au premier plan de leurs préoccupations, celle de l’amour hétérosexuel, ce livre propose une série d’éclairages.