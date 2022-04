Adresse : Aix-Marseille université (Amu), Aix-en-provence

Présent(s) de la science-fiction :

évolution et diversification du genre à l’époque contemporaine

Organisation Cellier Marine, Panagioula (Julie) Kolovou, Alexandra Ivars.





19 et 20 mai 2022, Aix-Marseille université, Aix-en-Provence, Pôle multimédia, salle 3.09



Jeudi 19 mai 2022



9h : Ouverture – Accueil des participants



Sciences-fictions postcoloniales : nouveaux imaginaires de résistance

Modération : Marine Cellier (Université d’Aix-Marseille)



9h30 : Cédric Courtois (Université de Lille) : « Décoloniser la “fiction climatique” : exemples nigérians »



10h : Fanny Robles (Université d’Aix-Marseille) « “Do old women dream of their electric mothers?” Les filiations incomplètes de Wole Talabi »



10h30 : Mélissa Buecher-Nelson (Université́ Johannes Gutenberg de Mayence) « Afrofuturisme et émancipation panafricaine dans le roman d’anticipation Rouge impératrice de Léonora Miano (2019) »



11h : Pause



11h15 : Marine Berthiot (Université d'Édimbourg) « L’emploi de la science-fiction dans Flight of the Fantail de Steph Matuku (2018) ou comment réclamer la terre/whenua »



11h45 : Marilyn Lemery (Université d’Aix-Marseille) « The Handmaid’s Tale, roman et série, The Testaments : œuvre transmédiale, miroir de nos craintes, au service du renouvellement du genre dystopique. »



12h15 : Discussion



12h45 : Repas



Regards sur les utopies féministes



Modération : Alexandra Ivars (Université d’Aix-Marseille)



14h : Song Huang (Université de Sorbonne) « The Left Hand of Darkness et Ancillary Justice : l’utopie féministe comme lieu de rébellion politique »



14h30 : Frédéric Guignard (Université de Lausanne) « Actualité des utopies féministes : mesurer la dette wittigienne (Volodine, Rychner, Delorme) »



15h : Discussion



15h30 : Pause



La Science-fiction à la croisée des genres

Modération : Panagioula (Julie) Kolovou (Université d’Aix-Marseille)





15h45 : Stéphane Ledien (Université Laval) « Un choc des mondes : quand le roman noir percute la science-fiction »



16h15 : Alexandra Ivars (Université d’Aix-Marseille) « La science-fiction pour la jeunesse au carrefour des genres : Phobos de Victor Dixen »



16h45 : Discussion et clôture



vendredi 20 mai 2022



10h : Ouverture – Accueil des participants



La science-fiction repense la philosophie

Modération : Alexandra Ivars (Université d’Aix-Marseille)



10h30 : Jonathan Paquette (Université de Montréal) « Dé-penser la philosophie par la science-fiction »



11h : Iandoli Gerardo (chercheur indépendant) « Un nouveau sens de la justice : à propos des corps mutants des mondes dystopiques de Nicoletta Vallorani »



11h30 : Jessica Lombard (Université Piémont Oriental) « Les androïdes sont des grille-pains ! Ce qui fait la mesure de l’homme dans l’épisode “Être ou ne pas être” de Star Trek : La Nouvelle Génération. »



12 h : Discussion



12h 30 : Repas



Rencontre avec Autrui : les extraterrestres au cinéma

Modération : Alexandra Ivars (Université d’Aix-Marseille)



14h : Baublys Karolis (Université d’Aix-Marseille) « L’eau comme milieu de l’Autre : Abyss de James Cameron (1989) »



14h30 : Panagioula (Julie) Kolovou (Université d’Aix-Marseille) « trou(s) de ver, white cube et extraterrestres : au-delà de l’espace absolu newtonien »



15h : Discussion



15h30 : Pause



Jeux-vidéos et langage au prisme de la science-fiction

Modération : Panagioula (Julie) Kolovou (Université d’Aix-Marseille)



15h45 : Emmanuelle Lescouet (Université de Montréal) « Concevoir le futur : concevoir la langue »



16h15 : Kim Lefebvre (Université Clermont Auvergne) « Penser la place et le rôle épique de la science-fiction à l’ère de l’anthropocène : l’exemple des fictions d’apocalypse vidéoludiques »



16h45 : Discussion et clôture