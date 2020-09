Site CNRS du 61, rue Pouchet, 75017 Paris

Première réunion du groupe de travail “ITEM-René Maran”

Site CNRS du 61, rue Pouchet, 75017 Paris, le 22 septembre 2020

Voilà plusieurs mois que, stimulés par l'approche du centenaire du Prix Goncourt 1921 pour Batouala, se sont développés, sur divers fronts, plusieurs projets autour de l'œuvre du grand écrivain français, René Maran — notamment celui d'un Colloque à l'UCAD de Dakar en novembre 2021.

Les ayants droit de l'écrivain et l'Association René Maran en Guyane s'engagent pour la réédition de certains livres. De leur côté, les conservateurs de plusieurs archives ou bibliothèques (dont celles de la ville de Bordeaux, de l'UCAD de Dakar, et des Universités de Guyane et des Antilles) vont lancer, sur la plate-forme MANIOC de l'Université des Antilles, un mini-site René Maran qui permettra de rendre plus accessibles les documents numérisés par divers fonds René Maran, dans le cadre du projet “Patrimoines des mondes créoles”.

Au sein de l'équipe Manuscrits Francophones de l'ITEM-CNRS, dirigée par Claire Riffard, nous montons un groupe de travail “René Maran” et nous souhaiterions mettre en chantier une édition critique à orientation génétique, des oeuvres complètes de René Maran dans la collection Planète Libre. Vu l'ampleur de l'oeuvre (une trentaine d'ouvrages publiés du vivant de l'auteur, des dizaines d'articles, de nombreux manuscrits dont certains inédits, une vaste correspondance sur un demi-siècle...), une telle édition devrait sans doute comprendre plusieurs volumes.

Nous bénéficions aussi du soutien de Roger Little, ancien titulaire de la chaire de français à Trinity College (Université de Dublin), qui a mis à notre disposition ses saisies électroniques d'une quinzaine d'oeuvres de Maran, réunis pour un projet de compendium des romans et contes/nouvelles de l'écrivain, dont il a publié un volume, pour l'instant, dans sa collection “Autrement mêmes” chez L'Harmattan.

Mais il reste encore bien des zones blanches dans le terrain que nous souhaitons couvrir (les essais historiques, les articles en tout genre, les diverses correspondances).

Une première réunion du groupe de travail est prévue le 22 septembre prochain sur le site CNRS du 61, rue Pouchet, 75017 Paris (métro Brochant ou Guy Môquet ligne 13).

"Toute personne intéressée est la bienvenue. — Charles Scheel"

Contact: charles.scheel@univ-antilles.fr