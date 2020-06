Première journée des Arts et Lettres à l'Ens de Lyon (en ligne)

Information publiée le 11 juin 2020 par Marc Escola (source : Département des Lettres et Arts

Visio-conférence

Programme de la Première journée des Arts et Lettres

1re session : Mondes anciens

9h00 : Mélanie Joffrain : Les artistes dans la résolution des conflits diplomatiques à l'époque hellénistique : quand la littérature et l'épigraphie concourent à une rhétorique performative dédoublée.

9h30 : Sophie Benezech : Les références littéraires dans la Vita Sancti Germani d'Heiric d'Auxerre : étude du dialogue entre culture classique et œuvre médiévale dans les livres I et II.

10h00 : Pause

2e session : Langue Française et Linguistique

10h15 : Lou Bouhamidi : Le récit d'asile, de l'interaction au texte : approche sociolinguistique.

10h45 : Jan Dvorak : Le démonstratif adnominal tchèque 'ten' en cours de grammaticalisation vers l'article défini.

11h15 : Pause

3e session : Littérature française ; Musicologie

11h30 : Sacha Grangean : Genre, galanterie et absolutisme : un biais dans les traités de civilité ?

12h00 : Aurore Flamion : Les Stigmatisés (1918) de Franz Schreker : entre décadence et dégénérescence, généalogie d'un récit idéologique.

Pause repas

4e session : Littérature Générale et Comparée

14h00 : Valentine Auvinet : L'influence des procédures de montage sur la représentation de l'histoire et de la société américaine chez Chantal Akerman et Charles Reznikoff.

14h30 : Cindy Gervolino : La pensée visuelle en mathématiques et en littérature (Armand Gatti, Edwin Abbott).

15h00 : Pause

15h15 : Alexis Pignol : « Récit » et nihilisme : de Dostoïevski à des Forêts.

15h45 : Raphaëlle Raynaud : Fantasy et écologie : les mondes « sous-optimaux » de Robin Hobb et de Pierre Bottero.

16h15 : Pause

16h30 : Lorenzo Ruzenne : Fête et cérémonie : rituels et renversements topiques dans L'Homme Jasmin d'Unica Zürn et La Malcastrée d'Emma Santos.

17h00 : Blanche Turck : Sur les traces d'une conversion énonciative. Susana Thénon traductrice de Rainer Maria Rilke.

Lien de connexion :

Nom : Première journée d'étude Arts et Lettres

Lien : https://zoom.us/j/93002316596?pwd=dFdCNGNiNGY4NTJKM0VQWE5IWVpNZz09

Mot de passe : vale