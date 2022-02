Pour une Histoire des émotions, avec Daphné Biiga Nwanak et Baudouin Woehl

Adresse : Théâtre de la Cité internationale

les mercredis 2 mars, 6 avril, 4 mai et 6 juin 2022

19h - 21h



En suivant le fil des Souffrances du jeune Werther de Goethe, « Pour une Histoire des émotions » est une série de six conférences performées qui se proposent de transposer au théâtre les réflexions issues de l’Histoire des sensibilités, afin de renouveler les manières de convoquer et de penser les émotions sur une scène de spectacles vivantes. Ces séances s’adressent à celles et ceux qui aimeraient se saisir d'outils singuliers pour porter un regard critique sur la vie de notre époque, à partir des émotions qui la traversent."

renseignements • aurelien.peroumal@theatredelacite.com

Attention : la date du 2 février est annulée.